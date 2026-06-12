¿Cómo vendes una PS5 que ha subido varias veces de precio? MediaMarkt lo tiene claro: videojuegos casi regalados

Esta generación de consolas está siendo muy extraña. Es la primera vez que vemos subidas de precio en lugar de bajadas, y lo peor es que no ha sido algo puntual sino que hemos visto varias, sobre todo en PlayStation 5 y Xbox Series. Entonces, ¿cómo vendes la consola? Sí, con los videojuegos exclusivos, pero se necesita algo más. MediaMarkt lo tiene bastante claro y ha trasladado la oferta de la Nintendo Switch 2 a la PlayStation 5.
Ahora mismo, se puede comprar la PlayStation 5 con lector de dos formas:
PlayStation 5 Slim Estándar (con lector) + Videojuego
Por 10 euros te llevas un juego que cuesta entre 70 y 80 euros
La PlayStation 5 subió de precio hace muy poco tiempo, pasando a costar actualmente 649 euros. De esta forma, si compramos el pack que tiene MediaMarkt nos estaríamos llevando un videojuego por solo 10 euros. Y mucho ojo porque son títulos de la propia PlayStation.
Eso sí, únicamente se puede elegir un videojuego de entre cuatro opciones diferentes. Estos son:
Como podéis ver, son videojuegos totalmente diferentes, algo especialmente interesante para que podamos encontrar el que más se ajuste al gusto de cada persona. Además, todos ellos cuestan entre 70 y 80 euros.
Cabe aclarar que para poder elegir el videojuego, hay que pulsar el botón "Alternativas" dentro de la propia tienda de MediaMarkt. Una vez ahí, se desplegará el listado de videojuegos disponibles con esta oferta.
Y... ¿qué hay de la PlayStation 5 en su versión digital? Pues lamentablemente no entra dentro de esta promoción. Su precio subió hasta los 599 euros, aunque ahora mismo está de oferta en MediaMarkt por 538 euros. Si únicamente quieres la PlayStation 5, sí que te conviene comprar la versión digital junto con el lector de discos, que cuesta 79,90 euros (en total sale por 617,90 euros), ya que sale ligeramente más barato. Te ahorrarías 18,10 euros. Lo malo es que no podrás disfrutar de la promoción de los videojuegos.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta de la playstation 5 hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Hasta ahora no querías o podías comprar la consola y quieres disfrutar desde el primer día con un videojuego.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres comprar la PlayStation 5, sin videojuego. Si compras la versión digital junto con el lector, te sale más barata.
También te puede interesar
Remotto5 - Cargador para Mando de PS5 Inalámbrico - Batería Portátil para DualSense Juega Mientras Carga - Larga Duración +12 Horas de Autonomía - PS5 Accesorios
Tolesum Protectora Funda para PS5 Slim, Resistente A Rayones Y Resistente Al Agua, Solo para PS5 Slim Digital Edition Y Consolas De Discos - No para Ps5/Pro - Vertical - Negro
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | John Tones y Laura López, PlayStation
En Xataka | PlayStation 5 Pro vs PlayStation 5: estas son todas las diferencias entre las dos consolas de Sony
En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos
Ver 0 comentarios