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HOY SE HABLA DE

Casi a mitad de precio el palomitero color pastel de Create que prepara hasta 100 gramos de palomitas en cinco minutos

Tiene un fundidor de mantequilla y su tapa está pensada para que la usemos como un bol para comer las palomitas

Palomitero Pastel Create
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Juan Lorente

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Aunque las bolsitas de palomitas para microondas son prácticas, lo ideal es hacerlas nosotros mismos en casa. Si quieres una máquina para hacerlas, pero buscas una que tenga un diseño que no quede mal en la encimera, esta de Create te puede encajar muy bien: está de oferta hoy por 20,95 euros en Amazon (es la propia Create la que vende a través de esta tienda).

CREATE/POPCORN MAKER STUDIO/Máquina de palomitas con fundidor de mantequilla verde sage/Fácil de usar, Hasta 100g de maiz, Palomita en 5 min, Palomitas dulces o saladas, 500W

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Hoy en Amazon — 20,95 Create — 29,95
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una máquina para hacer palomitas dulces o saladas

Popcorn Maker Studio

Se trata del precio mínimo histórico para esta máquina de hacer palomitas, llamada Popcorn Maker Studio. El precio es para la que tiene color Verde Sage, puesto que, aunque está disponible en tres colores más, todos ellos tienen precios más elevados. Al tener este diseño que mezcla lo retro con un color verde pastel, es una máquina que podemos dejar siempre colocada en la encimera.

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Viene con un vaso medidor que nos permitirá medir la cantidad justa de palomitas que podemos hacer de una sola vez, que es de hasta 100 gramos. Basta con añadirlas a la máquina, un poco de aceite, cerrarla y pulsar un botón para tenerla en marcha. Create promete que estarán listas en menos de cinco minutos, por lo que no hay que esperar demasiado.

Un punto interesante de la misma es que su tapa tiene en la parte de arriba una zona para derretir mantequilla y que esta se mezcle con las palomitas. Una vez estén hechas, podemos usar esta misma tapa como bol para no tener que coger otro y poder comerlas directamente desde ahí. Su mantenimiento es sencillo y, una vez estén hechas, podemos añadirles a las palomitas los sazonadores que queramos para hacerlas dulces o saladas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del POPCORN MAKER STUDIO

 LO MEJOR

  • Precio mínimo histórico: Nunca habíamos visto esta máquina de hacer palomitas tan barata.
  • Su diseño retro: Su diseño, que mezcla lo retro con un tono pastel, hace que quede bien en la encimera.
  • La tapa, muy útil: La tapa sirve, además de para que las palomitas no salgan volando, para derretir mantequilla y como bol.

❌ LO PEOR

  • Los aderezos se tienen que mezclar con las palomitas hechas: Las especies que le queramos echar a las palomitas no se pueden utilizar hasta que están terminadas.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un palomitero que sea fácil de usar, económico y cuente con un diseño retro chulo.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una máquina de hacer palomitas con un diseño diferente o directamente buscas algún molde de silicona para hacerlas en el microondas.
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