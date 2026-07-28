Hoy en Lidl (y rebajado) este palomitero con el que podrás hacer fácilmente palomitas saladas, dulces o con mantequilla

Montar una sesión de cine en casa es un plan incompleto sin un buen bol de palomitas recién hechas. Sin embargo, las de microondas suelen llevar exceso de grasas o sal, y las hechas en sartén pueden acabar quemándose con facilidad. Ahora, en Lidl, puedes comprar el dispositivo con el que hacer buenas palomitas en casa a un buen precio. Se trata de este palomitero Silvercrest 850 W, que está rebajado a 15,99 euros.

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Este es de los típicos productos de Lidl que se agotan rápido en su web. Si cuando vayas a comprarlo ya no está disponible, en Amazon tienes esta otra máquina para hacer palomitas en tres minutos también a muy buen precio: 19,99 euros.

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Un palomitero fácil de usar y ahora al mejor precio

Este palomitero de Lidl destaca por su sistema de cocción por circulación de aire caliente, un método que cocina los granos de maíz de forma uniforme sin necesidad de añadir aceite ni mantequilla durante el proceso. Esto se traduce en palomitas mucho más saludables y bajas en calorías.

Cuenta con una potencia de 850 W, lo que te permite preparar hasta 60 gramos de maíz en apenas 2-3 minutos. Además, incluye una cuchara dosificadora que no solo sirve para medir la cantidad exacta de maíz, sino también para derretir mantequilla con el propio calor de la máquina mientras se hacen las palomitas y quieres añadirle ese toque extra o espolvorear azúcar o sal justo al terminar.

Su diseño es compacto, ligero y cuenta con pies antideslizantes para garantizar la máxima estabilidad durante su funcionamiento. Para limpiarlo, basta con pasar un paño húmedo por el interior una vez se haya enfriado, ya que la cubierta superior y el dosificador son completamente desmontables.

⚡ EN RESUMEN: oferta para palomitero silvercrest 850 w en lidl hoy ✅ LO MEJOR Preparación rápida y sin complicaciones: tienes un bol completo de palomitas en apenas 2 a 3 minutos con solo pulsar un botón.

tienes un bol completo de palomitas en apenas 2 a 3 minutos con solo pulsar un botón. Fácil de limpiar y guardar: ocupa muy poco espacio en la cocina y la tapa superior desmontable se lava en un momento bajo el grifo. ❌ LO PEOR Capacidad por tanda ajustada... Sus 60 gramos por tanda son perfectos para 1 o 2 personas, pero si sois un grupo grande tendréis que hacer varias tandas seguidas (dejando enfriar un par de minutos la máquina entre uso y uso).

Sus 60 gramos por tanda son perfectos para 1 o 2 personas, pero si sois un grupo grande tendréis que hacer varias tandas seguidas (dejando enfriar un par de minutos la máquina entre uso y uso). Ruido durante el uso... El ventilador interno que mueve el aire caliente es algo ruidoso durante los 2 o 3 minutos que tarda en funcionar. 💡 CÓMPRALO SI... Vas a hacer una sesión de cine individual o en pareja y quieres palomitas hechas de forma rápida, barata y en un aparato que no sea difícil de limpiar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas el sabor cargado, salado y grasiento de las palomitas de las salas de cine de forma directa (sin añadirle tú nada después), las de aire caliente te sabrán demasiado ligeras o secas.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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