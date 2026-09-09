Con carga solar y compatible con iPhone: este localizador Ugreen cuesta ahora menos de 15 euros

Perder las llaves, la mochila o la maleta en mitad de un viaje es uno de los imprevistos más molestos en el día a día. Los rastreadores Bluetooth se han convertido en un accesorio imprescindible para evitar estos despistes, pero la mayoría de las alternativas del mercado obligan a cambiar pilas de botón cada cierto tiempo o están limitadas a un único sistema operativo.

Para solucionar de un plumazo ambas limitaciones, Amazon tiene rebajado el Ugreen FineTrack Pro, un localizador inteligente con panel de carga solar integrado, el cual puedes comprar por solo 14,80 euros, frente a su PVP habitual que ronda los 25 euros.

Ugreen FineTrack Pro Smart Finder Carga Solar Soporte iOS Hoy en Amazon — 14,80 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sin cambio de pilas y listo para cualquier smartphone

La gran innovación del Ugreen FineTrack Pro respecto a competidores directos como el Apple AirTag radica en su sistema de alimentación. En lugar de depender de pilas desechables CR2032 que hay que sustituir periódicamente, incorpora un pequeño panel solar que recarga su batería interna automáticamente con la luz del día o incluso con iluminación ambiental intensa.

Además, destaca por su amplia compatibilidad multiplataforma. Es compatible con dispositivos iOS (iPhone y iPad), permitiendo rastrear la ubicación del dispositivo en tiempo real apoyándose en los millones de teléfonos conectados en todo el mundo.

El dispositivo cuenta con una anilla integrada en su propia estructura de plástico resistente, por lo que se puede enganchar fácilmente a un llavero, una cremallera o equipaje sin necesidad de comprar fundas o accesorios adicionales. También incluye un altavoz emisor de sonido de alto volumen para hacer sonar el rastreador a corta distancia y acelerar su búsqueda en casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el localizador Ugreen FineTrack Pro Smart Finder hoy ✅ LO MEJOR Carga solar ecológica e inagotable: olvídate de cambiar pilas de botón cada año o de acordarte de enchufarlo; el panel solar mantiene recargada su batería interna con la luz del día.

olvídate de cambiar pilas de botón cada año o de acordarte de enchufarlo; el panel solar mantiene recargada su batería interna con la luz del día. Ahorro en accesorios: incorpora el orificio/anilla en el propio cuerpo del dispositivo, por lo que no necesitas comprar una funda extra para colgarlo del llavero, de la mochila o de la maleta. ❌ LO PEOR Únicamente funciona con Apple... Si tienes un móvil Android, tendrás que olvidarte de comprarlo.

Si tienes un móvil Android, tendrás que olvidarte de comprarlo. Depende del sol si no se usa USB... Aunque la luz solar es su punto fuerte, si lo mantienes guardado de forma permanente en el fondo de una mochila a oscuras o en un bolsillo interior, requerirá recarga externa por cable de forma puntual. 💡 CÓMPRALO SI... Viajas mucho, es ideal para enganchar en mochilas de senderismo, maletas o bicicletas, donde el dispositivo estará expuesto a la luz directa o ambiental. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas la precisión milimétrica del chip UWB para encontrar las llaves debajo de los cojines del sofá a escasos centímetros, lo que tienes que comprar es el AirTag de Apple ya que este modelo se limita al aviso sonoro y a la ubicación Bluetooth aproximada.

Otros localizadores que pueden interesarte

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Ugreen

En Xataka | Guía de compra de localizadores GPS: consejos y recomendaciones para acertar y siete modelos desde 30 euros

En Xataka | El mejor AirTag para Android. ¿Cuál comprar? Consejos y recomendaciones