El Black Friday se ha adelantado en MediaMarkt con la TCL 75P8L rebajada y con barra de sonido de regalo

Si estabas esperando a finales de noviembre para que se celebrara el Black Friday y renovar la tele de tu salón, muchas tiendas ya han adelantado esta campaña. MediaMarkt es una de ellas y, ahora tienen rebajada esta Smart TV TCL 75P8L a 699 euros (si te haces miembro de miMediaMarkt, sino te costará 799 euros, que también es muy buen precio respecto a los 1.148 euros que suele costar). Pero la oferta no acaba aquí, también te regalan la barra de sonido TCL S55HE (valorada en 109 euros).

Una oferta perfecta para montarte tu propio cine en casa

El gran atractivo de esta tele TCL reside en su panel QD-MiniLED de 75 pulgadas, una tecnología que combina la precisión cromática de los puntos cuánticos (Quantum Dot) con el control de iluminación por zonas de los diodos MiniLED. Esto se traduce en un nivel de brillo muy elevado para salones luminosos, colores vivos y un contraste mucho más profundo que el de los televisores LED convencionales.

Su cerebro es el procesador TCL AiPQ Pro, un chip encargado de optimizar la imagen en tiempo real mediante inteligencia artificial. Además, esta tele soporta los principales estándares del mercado, incluyendo Dolby Vision, HDR10+ y HLG, garantizando la mejor reproducción posible en plataformas de streaming.

De serie, en el apartado sonido incorpora altavoces firmados por Onkyo e integra compatibilidad con Dolby Atmos, aunque gracias a la barra de sonido que viene de regalo, la inmersión acústica da un salto enorme desde el primer minuto.

El sistema operativo bajo el que funciona es Google TV, con acceso directo a todas las plataformas de streaming, Chromecast integrado, control por voz y también cuenta con modos de baja latencia (ALLM) y puertos HDMI 2.1 para poder usar tu consola en esta gigantesca pantalla.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv tcl 75p8l hoy ✅ LO MEJOR Diagonal gigante de 75 pulgadas a precio competitivo: conseguir una pantalla de 189 cm con tecnología QD-Mini LED en oferta y con accesorios incluidos ofrece una inmersión propia de sala de cine sin disparar el presupuesto.

conseguir una pantalla de 189 cm con tecnología QD-Mini LED en oferta y con accesorios incluidos ofrece una inmersión propia de sala de cine sin disparar el presupuesto. Barra de sonido incluida de regalo: soluciona de raíz el punto débil habitual de los televisores planos actuales, permitiendo disfrutar desde el primer día de diálogos más claros y mayor contundencia en graves sin gastar dinero extra. ❌ LO PEOR Ángulos de visión propios de panel VA... Aunque ofrece un contraste frontal excelente, pierde algo de saturación de color y contraste si se observa desde ángulos muy escorados.

Aunque ofrece un contraste frontal excelente, pierde algo de saturación de color y contraste si se observa desde ángulos muy escorados. Dimensiones y logística exigentes... Sus 75 pulgadas requieren un salón amplio (se recomienda una distancia mínima de visionado de unos 2,5 - 3 metros), un mueble muy ancho o una pared resistente y ayuda de al menos dos personas para su montaje. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres renovar imagen y sonido de una sola vez, ya que el regalo de la barra de sonido es muy goloso. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a sentarte a menos de 2,2 metros de la pantalla, 75 pulgadas pueden resultarte abrumadoras y hacer más evidentes los defectos de compresión en emisiones de TDT.

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Imágenes | Webedia y TCL

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