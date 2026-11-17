El Black Friday de PlayStation ha empezado con varios descuentos interesantes. Ya os contamos ayer la oferta que hay en PlayStation Plus, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en los mandos. Porque sí, este mes de noviembre también es un buen momento para comprar un nuevo DualSense, ya sea para jugar con PlayStation 5 o en otra de las plataformas compatibles: tenemos disponibles varios como este Starlight Blue por 54,99 euros.
PlayStation 5 - Mando inalámbrico DualSense Starlight Blue - Exclusivo para PS5
Un mando inalámbrico cómodo y compatible con PC
El DualSense de PlayStation suele tener varios descuentos a lo largo del año, pero generalmente no como el de este Black Friday. No solo por la cuantía del mismo (que también), sino porque ahora mismo tenemos disponible casi cualquier modelo con descuento. Hablamos de colores de todo tipo, pero también de alguna edición coleccionista.
Algunos mandos tienen stock en tiendas como Amazon, PcComponentes o MediaMarkt, aunque es la tienda de PlayStation la que tiene mayor cantidad de mandos disponibles. A continuación os dejamos cinco a modo de ejemplo:
- Remix Green (colección Hyperpop): 64,90 euros.
- '007 First Light': 64,99 euros.
- Chroma Teal: 59,99 euros.
- Cosmic Red: 54,99 euros.
- Chroma Indigo: 59,99 euros.
Elijamos el mando que elijamos, vamos a tener con nosotros un mando inalámbrico que cuenta con batería integrada y que se carga a través de su puerto USB-C. En PlayStation 5 podemos disfrutar de algunas de sus características exclusivas (como la vibración háptica o los gatillos adaptativos), pero el mando también es compatible con PC, Mac e incluso con teléfonos móviles.
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Imágenes | PlayStation
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