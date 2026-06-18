Anker se suma a las ofertas pre-Prime Day con descuentazos para baterías portátiles, cargadores, altavoces Bluetooth y más

Queda menos de una semana para que empiece el Prime Day de Amazon, pero muchos dispositivos ya están de oferta. La mayoría son de la propia Amazon, aunque hay otros fabricantes que se han sumado a esta tendencia de adelantar sus ofertas. Una de ellas es Anker, que tiene ahora mismo auténticos descuentazos e incluso varios nuevos precios mínimos.
Anker Cargador iPhone Carga rapida 100 W, Cargador de Pared GAN Compacto de 3 Puertos, Pantalla Inteligente, Control por Toque, Compatible con MacBook, iPad, Series iPhone 17/16/15
Hay mucho donde elegir, pero nosotros hemos seleccionado cinco ofertas que nos parecen especialmente interesantes de cara al verano:
- Batería portátil por 33,99 euros, con 20.000 mAh de capacidad.
- Anker Nano Qi2 por 39,99 euros, una powerbank ultradelgada con MagSafe
- Cargador con carga rápida de 100 W por 41,49 euros, una opción compacta para cargar varios dispositivos a la vez.
- Anker Nano adaptador de enchufe universal por 18,99 euros, ideal si tienes pensado viajar al extranjero.
- Soundcore Anker 2 por 23,99 euros, un altavoz Bluetooth compacto y resistente.
Batería portátil
Como primera opción tenemos esta batería portátil con cable (cuenta con su hueco para guardarla). Tiene 20.000 mAh de capacidad y, aunque tiene una potencia de carga máxima de 87 W, es capaz de entregar 65 W en un puerto (la carga rápida que tiene, por ejemplo, un Galaxy S26 Ultra). Todo sin ser demasiado grande y con un peso comedido de algo menos de 440 gramos. Ahora mismo cuesta 33,99 euros, un descuento interesante, puesto que venía costando casi 50 euros.
Anker Cargador portátil de 20.000 mAh con Cable USB C Integrado, batería de Carga rápida de 87 W, 2 USB-C y A, para MacBook, iPhone 17 16 15 14 Series, Samsung, Switch, y más
Anker Nano Qi2
Si eres de los que prefiere una batería más compacta y que puedas pegar magnéticamente al móvil, entonces mejor esta Anker Nano. Es muy ligera y tiene MagSafe, siendo compatible con Qi2. Tiene 5.000 mAh de capacidad, ideal si lo único que buscas es un extra de autonomía para esos días que no paras de utilizar el móvil. Venía costando 49,99 euros, aunque ahora está disponible por 39,99 euros.
Anker Nano Certificado Qi2 15W Power Bank Magsafe ultradelgada de 5000 mAh, Cargador portátil Compatible con MagSafe,diseño ergonómico, para iPhone 17/16/15/14, Negro
Cargador con carga rápida de 100 W
Tanto en casa como cuando vamos de viaje, tener un cargador que nos permita cargar varios dispositivos a la vez es muy útil. Este de Anker es uno de los mejores que tiene la marca: es compacto y la zona del enchufe se pliega, ocupando así menos espacio. Utiliza tecnología GaN y es capaz de entregar una potencia máxima de 100 W en sus dos puertos USB-C (aunque tiene uno USB-A de 33 W). Además, tiene una pantalla que nos permitirá consultar mucha información útil durante la carga. Cuesta 41,49 euros.
Anker Cargador iPhone Carga rapida 100 W, Cargador de Pared GAN Compacto de 3 Puertos, Pantalla Inteligente, Control por Toque, Compatible con MacBook, iPad, Series iPhone 17/16/15
Anker Nano adaptador de enchufe universal
Al viajar a ciertos países, no es nada raro que nos encontremos enchufes diferentes al que tenemos aquí en España. Una solución sencilla que nos puede evitar problemas en ese sentido es este adaptador Anker, que es compatible con cuatro tipos de enchufes diferentes. Tiene, además, dos puertos USB-A y dos puertos USB-C y como se pliega, ocupa muy poco espacio. Lo tenemos disponibles ahora mismo por 18,99 euros.
Anker Nano Adaptador Enchufe Universal de Viaje, con Conector USB de 5 Puertos con 1 Puerto de CA, 2 Puertos USBA y 2 Puertos USBC, Control de Temperatura Integrado, Apto en más de 200 países
Soundcore Anker 2
Y para terminar, nos hemos dejado este altavoz Bluetooth. Es uno de esos dispositivos que, aunque viene bien todo el año, es especialmente útil en verano. Es compacto y pesa apenas 360 gramos, lo que lo hace muy cómodo de transportar. Además, cuenta con certificación IPX7 y 20 horas de autonomía por carga. Generalmente, suele costar un poco menos de 32 euros, pero ahora mismo está rebajado hasta los 23,99 euros.
Soundcore Anker 2 Altavoz Bluetooth Portátil con Sonido Estéreo de 12 W, BassUp, IPX7 Resistente al Agua, 24 Horas Reproducción, Emparejamiento Estéreo Inalámbrico, para hogar, Exterior y Viaje
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Imágenes | Anker
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