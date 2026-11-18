Amazon renovó el catálogo de Amazon Echo hace menos de un mes, y con la vista puesta sobre el Black Friday, ha bajado el precio de muchos de estos dispositivos. El Echo Time, por ejemplo, es el nuevo despertador inteligente de la marca y ahora se puede comprar por 159,99 euros en lugar de 214,99 euros.

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Un despertador inteligente con una buena pantalla

El Echo Time viene a sustituir al Echo Spot, ya que este era el despertador que tuvimos en la generación anterior. Ahora, el nuevo modelo viene con una pantalla más grande, algo que se agradece porque es capaz de mostrar más información, ya sea la hora o el tiempo, entre otros.

Lo bueno es que también funciona como altavoz inteligente, por lo que, además de contar con Alexa+, podemos conectar dispositivos externos para reproducir audio, ya sea un smartphone para escuchar música y contenido multimedia o incluso consolas como Nintendo Switch 2.

Evidentemente, el Echo Spot también sirve como base para construir un hogar inteligente, permitiendo que podamos conectar dispositivos y accesorios compatibles con Alexa como es el caso de cámaras, luces inteligentes o incluso kits para abrir o cerrar persianas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Amazon ECho Time hoy ✅ LO MEJOR La pantalla ahora es más grande .

. Es un dispositivo muy práctico: sirve para despertarte con música o como altavoz inteligente. ❌ LO PEOR Es más caro que el Echo Spot, que ahora mismo se encuentra también de oferta por 59,99 euros. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un despertador que te permita levantarte por las mañana escuchando música o con la previsión del tiempo, entre otros. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te importa tener una pantalla más pequeña y prefieres pagar un poco menos, ya que el Echo Spot es más barato.

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Imágenes | Amazon

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