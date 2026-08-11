Amazon liquida (casi a precio mínimo) las últimas unidades de este portátil HP con 32 GB de RAM y la RTX 5070

Estrenar muchos dispositivos este 2026 está siendo complicado. O, al menos, caro, tras las recientes subidas del PVP de productos como Xbox Series, PS5, Steam Deck o buena parte del catálogo de Apple. O las siguientes que están a punto de llegar, con Nintendo Switch 2 como el mejor ejemplo de ello.

Sin embargo, cuando hablamos de portátiles gaming (y también de torres de PC, sean para jugar o no), curiosamente, seguimos viendo precios muy buenos en estos meses. Una vía de escape estupenda con la que esquivar los sobreprecios de componentes como la memoria RAM o los SSD. Y equipos como este HP, rebajado a 1.599 euros en Amazon, son buen ejemplo de ello.

HP OMEN 16-am0035ns PVP en Amazon — 1.599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con un Core i9 y pantalla Quad HD de 16 pulgadas

Ahora, Amazon está liquidando las últimas unidades de este HP Omen 16-am0035ns que sale casi a su precio más bajo hasta la fecha: en las últimas semanas ha superado varias veces la barrera de los 2.000 euros y ahora no llega a 1.600. Pero ojo, deberíamos darnos prisa porque, como decimos, queda poco stock y no debería tardar demasiado en agotarse viendo su precio.

Si el bolsillo lo permite, este HP es una compra excelente tanto si buscamos un buen rendimiento en videojuegos como si necesitamos un equipo potente para edición de fotografía, vídeo o cualquier tarea profesional. Porque encierra un hardware de lo más interesante, entre el que destacan sus 32 GB de memoria RAM DDR5 que, a día de hoy, se han convertido casi en un lujo.

Concretamente, encierra esa cantidad de RAM junto a 1 TB de almacenamiento SSD. Pero, además, cuenta con un Intel Core i9-14900HX y la NVIDIA RTX 5070. Además de un panel IPS de 16 pulgadas con resolución Quad HD y una tasa de refresco de 165 Hz. En conjunto, una combinación de componentes y pantalla muy equilibrada. Eso sí, viene sin sistema operativo de modo que su instalación correrá por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: oferta portátil hp omen ✅ LO MEJOR Su precio , que es bastante contenido para lo que ofrece (en los tiempos que corren)

, que es bastante contenido para lo que ofrece (en los tiempos que corren) Su rendimiento, que gracias a su i9 y su RTX 5070 puede con prácticamente cualquier juego a 60 FPS o más ❌ LO PEOR No es su precio mínimo histórico (aunque se le acerca mucho)

(aunque se le acerca mucho) Una vez pase el temporal de precios debería bajar aún más 💡 CÓMPRALO SI... buscas un portátil (para jugar o no) potente, con gran pantalla y mucha RAM ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa: este no es precisamente el mejor momento para estrenar hardware

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