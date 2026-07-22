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El accesorio imprescindible para tus viajes: esta power bank de Xiaomi de 20.000 mAh cuesta ahora menos de 15 euros

MediaMarkt tiene a precio imbatible este accesorio que se convertirá en indispensable para tu móvil en vacaciones

Power Bank Xiaomi 20000
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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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Quedarse sin batería en mitad de un vuelo, en una jornada maratoniana de turismo o mientras usas el GPS en un destino desconocido es el clásico contratiempo que puede arruinar el viaje. Aunque los smartphones actuales aguantan bien el día, llevar una reserva de energía en la mochila de viaje se ha convertido en una regla básica para evitar sustos.

Si buscas la máxima capacidad al menor precio posible, MediaMarkt acaba de rebajar la power bank Xiaomi BHR9738GL de 20.000 mAh dejándola por 14,99 euros. Esta es una cifra ridícula para una batería portátil que te permite cargar varios dispositivos de forma simultánea.

Power bank - Xiaomi BHR9738GL, 20000 mAh, 1x USB-C, 1x USB-A, Cable Integrado, 22.5W

Power bank - Xiaomi BHR9738GL, 20000 mAh, 1x USB-C, 1x USB-A, Cable Integrado, 22.5W

PVP en MediaMarkt — 14,99 PcComponentes — 18,98 Xiaomi — 20,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Carga rápida, enorme capacidad y cable integrado

Xiaomi Power Bank 20000

El gran punto fuerte de este modelo de Xiaomi es su capacidad de 20.000 mAh. Esto te permite cargar un smartphone convencional entre tres o cuatro veces completas, o darle un chute extra de energía a una tablet o a tu consola portátil mientras estás fuera de casa.

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Además de su capacidad, destaca por su ergonomía: incluye un cable USB-C integrado, por lo que te ahorras llevar un cable extra suelto en la mochila o maleta. Ofrece una potencia de carga rápida de 22,5 W e incorpora puertos USB-C y USB-A para alimentar hasta dos otros dispositivos al mismo tiempo sin perder eficiencia.

⚡ EN RESUMEN: oferta para power bank xiaomi BHR9738GL hoy

 LO MEJOR

  • Gran capacidad por 15 euros: es muy difícil encontrar baterías de 20.000 mAh de marcas fiables por debajo de los 20-25 euros.
  • Carga bidireccional rápida (22,5 W): se recarga a sí misma rápido y alimenta tus dispositivos sin esperas eternas.

❌ LO PEOR

  • El peso... Sus 20.000 mAh implican un peso y tamaño superiores a los de una batería pocket de 5.000 o 10.000 mAh.
  • Sin carga inalámbrica... No incluye tecnología de carga inalámbrica Magsafe/Qi (requiere conexión por cable).

💡 CÓMPRALO SI... Eres viajero y mochilero, ya que es perfecta para escapadas de varios días, vuelos largos o jornadas intensas de fotos y GPS donde no vas a pisar el hotel hasta por la noche.

⛔ NO LO COMPRES SI... Solo quieres un apoyo rápido para que el móvil no se apague a última hora de la tarde y prefieres llevarlo en el bolsillo del pantalón, un modelo de 5.000 u 8.000 mAh te resultará mucho más liviano.

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Imágenes | Xiaomi

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