El accesorio imprescindible para tus viajes: esta power bank de Xiaomi de 20.000 mAh cuesta ahora menos de 15 euros

Quedarse sin batería en mitad de un vuelo, en una jornada maratoniana de turismo o mientras usas el GPS en un destino desconocido es el clásico contratiempo que puede arruinar el viaje. Aunque los smartphones actuales aguantan bien el día, llevar una reserva de energía en la mochila de viaje se ha convertido en una regla básica para evitar sustos.
Si buscas la máxima capacidad al menor precio posible, MediaMarkt acaba de rebajar la power bank Xiaomi BHR9738GL de 20.000 mAh dejándola por 14,99 euros. Esta es una cifra ridícula para una batería portátil que te permite cargar varios dispositivos de forma simultánea.
Power bank - Xiaomi BHR9738GL, 20000 mAh, 1x USB-C, 1x USB-A, Cable Integrado, 22.5W
Carga rápida, enorme capacidad y cable integrado
El gran punto fuerte de este modelo de Xiaomi es su capacidad de 20.000 mAh. Esto te permite cargar un smartphone convencional entre tres o cuatro veces completas, o darle un chute extra de energía a una tablet o a tu consola portátil mientras estás fuera de casa.
Además de su capacidad, destaca por su ergonomía: incluye un cable USB-C integrado, por lo que te ahorras llevar un cable extra suelto en la mochila o maleta. Ofrece una potencia de carga rápida de 22,5 W e incorpora puertos USB-C y USB-A para alimentar hasta dos otros dispositivos al mismo tiempo sin perder eficiencia.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para power bank xiaomi BHR9738GL hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Eres viajero y mochilero, ya que es perfecta para escapadas de varios días, vuelos largos o jornadas intensas de fotos y GPS donde no vas a pisar el hotel hasta por la noche.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Solo quieres un apoyo rápido para que el móvil no se apague a última hora de la tarde y prefieres llevarlo en el bolsillo del pantalón, un modelo de 5.000 u 8.000 mAh te resultará mucho más liviano.
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Imágenes | Xiaomi
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