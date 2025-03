Los robots humanoides de 1X afrontan su primera gran prueba en el mundo real: llegarán a cientos de hogares este año

Desde hace tiempo existe la promesa de que los robots humanoides llegarán a nuestros hogares para acompañarnos en el día a día. Por ahora, lo más parecido a eso que tenemos son las aspiradoras robóticas, que operan de forma autónoma y ya están presentes en muchas casas, aunque tienen mucho de robots y absoludamente nada de humanoide.

Ahora, algo empieza a cambiar. La startup noruega 1X, respaldada por OpenAI, ha anunciado que este mismo año enviará su robot humanoide Neo Gamma a “unos pocos cientos o unos pocos miles” de hogares reales. Lo ha confirmado su CEO, Bernt Børnich, en una entrevista con TechCrunch durante el evento NVIDIA GTC 2025, donde la robótica fue protagonista absoluta. En el mismo evento, Jensen Huang, CEO de NVIDIA, presentó una serie de anuncios relacionados con la inteligencia artificial y la robótica.

Del laboratorio al salón: una prueba que no es menor. No será un lanzamiento comercial. Tampoco una experiencia completamente autónoma. Neo Gamma llegará como parte de un programa de prueba, aún bajo control humano. Será teleoperado por personal especializado, que lo guiará desde centros remotos mientras 1X observa y recopila datos. Pero eso no le resta importancia: es uno de los primeros intentos de llevar un robot humanoide con forma humana y aspiraciones domésticas a un hogar real.

Para Børnich, es un paso fundamental: “Queremos que viva y aprenda entre la gente”, afirmó. La empresa busca entender cómo reacciona el robot en un entorno cotidiano, cómo se adapta a las dinámicas de la vida real. Los datos recogidos servirán para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, desarrollados internamente, a pesar del respaldo tecnológico de OpenAI.

Un robot pensado para convivir: diseño suave, movimientos silenciosos. Neo Gamma evita la apariencia de un robot industrial. En lugar de exponer cables, engranajes y estructuras metálicas, luce un traje claro que disimula su mecánica y le da un aspecto más cercano y menos intimidante. Su diseño busca encajar en el hogar sin desentonar, alejándose de la estética fría y mecánica que suele acompañar a los robots humanoides.

Está pensado para ayudar en tareas domésticas, como ordenar, limpiar, encargarse de lo rutinario para que los humanos puedan dedicar su tiempo a otras cosas. Sus manos están diseñadas para manipular objetos con precisión y cuidado. Sus movimientos, según 1X, son silenciosos y seguros, alejados del típico zumbido o traqueteo robótico. Además, está equipado con una batería de sensores, cámaras y micrófonos que le permiten leer su entorno en tiempo real.

La robótica entra en casa. Y con ella, nuevas preguntas. Todo avance conlleva nuevas preguntas. Y en este caso, muchas giran en torno a la privacidad. Aunque el control remoto presumiblemente estará regulado por los términos del servicio, no deja de ser una persona, al otro lado de la conexión, la que estará viendo y escuchando lo que ocurre dentro del hogar. No es un detalle menor, y quienes participen en la prueba deberían ser plenamente conscientes de ello.

Imágenes | 1X

En Xataka | Mientras todos miraban a Silicon Valley, Odense tejía su futuro en silencio: hoy se posiciona como capital de la robótica |