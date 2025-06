Las tecnológicas están pidiendo "AI fluency" para sus vacantes. El problema es que no se está invirtiendo ni un euro en enseñarla

Recientemente, Andy Jassy, CEO de Amazon les decía en un comunicado a sus empleados que, en los próximos años, sus empleos van a cambiar o desaparecer si no aprenden a utilizar herramientas de IA. En la misma línea se pronunciaban empresas como Duolingo, Zapier o Shopify.

Ese giro hacia el dominio de las herramientas de IA ha hecho que un nuevo concepto comience a aparecer en las ofertas de empleo tecnológico: "AI fluency" o alfabetización en IA. El nuevo requisito de contratación con el que las empresas piden que los candidatos vengan formados de casa en el uso de la IA.

Qué es alfabetización en IA. La alfabetización en inteligencia artificial o "AI Fluency" en su terminología inglesa, hace referencia no solo al uso básico de la IA en el ámbito laboral (donde se ha demostrado que su principal valor es la traducción) sino la capacidad de integrarla en los procesos de trabajo para optimizarlos.

Wade Foster, cofundador y CEO de Zapier, aseguró en su perfil de X que la compañía había establecido un nuevo estándar a la hora de contratar, y el 100% de sus nuevos empleados debían ser "fluidos" en IA. Eso significaba que todas sus nuevas ofertas de empleoiban a tener un nuevo requisito: "AI Fluency", sin importar si es para un puesto en ventas, producto o desarrollo.

Cómo se define esa alfabetización. Zapier no es la única que ha decidido añadir este nuevo concepto a las ofertas de empleo. Basta darse una vuelta por Glassdoor u otras plataformas de empleo tecnológico para comenzar a encontrar ofertas que ya reclaman esa alfabetización en IA junto a requisitos como la experiencia o el dominio de lenguajes de programación.

Una de las preguntas más recurrentes que los usuarios hicieron a Foster tras su mensaje fue cómo se mide la alfabetización en IA de un candidato. El directivo de Zapier respondió al cabo de unos días incluyendo una tabla con ejemplos del nivel de alfabetización en IA que deberían tener los candidatos en base a las expectativas del puesto al que aspiraban. La base de esta tabla es el nivel de complejidad e integración de la IA en su trabajo que cada candidato es capaz de demostrar.

"5 años de experiencia" para juniors. A estas alturas ya nadie duda que el uso de IA será un requisito básico en la mayoría de empleos en diferentes grados, tal y como hoy lo es el uso de las herramientas de ofimática. Eso nos lleva a la pregunta sobre si este nuevo requisito se convertirá en otra exigencia irracional en las ofertas de empleo, como las que los profesionales de Recursos Humanos llevan años denunciando.

Pedir cinco años de experiencia para un empleo junior, 10 años de experiencia en un lenguaje de programación que se inventó hace cinco o ser egresado de una universidad en concreto.

La curiosidad de los empleados. La clave de esta nueva habilidad para conseguir un empleo se basa en que el empleado sepa cómo funcionan los modelos de IA, cómo darle los comandos adecuados y cómo generar bucles de corrección para que la propia IA detecte sus errores. Sin embargo, todo ello necesita una formación avanzada que, por el momento, corre por cuenta de los empleados que usan herramientas de IA por su cuenta y aprenden a usarla de espaldas a las empresas.

Según datos del 'Índice de fuerza laboral de otoño de 2024' elaborado por Slack, el 76% de los empleados encuestados están dispuestos a formarse en el uso de IA para su trabajo. Sin embargo, el 48% de ellos se sentirían incómodos reconociendo que actualmente la usan.

Las empresas no forman a sus empleados en AI. La realidad actual de la alfabetización en AI de las empresas choca frontalmente con sus deseos de integrar esta tecnología en sus procesos. Un reciente informe de InfoJobs asegura que 1 de cada 3 empleados usa algún tipo de IA en su trabajo. De quienes la usan habitualmente, solo el 20% asegura haber recibido algún tipo de formación para integrarla en su puesto de trabajo, mientras que un 60% asegura no haberla recibido, ni hay planes de recibirla en los próximos seis meses.

El informe anual de Infoempleo y Adecco Oferta y Demanda de Empleo en España 2024 es aún más demoledor con sus cifras: el 84,71% no ha facilitado a sus empleados ninguna formación en inteligencia artificial.

Empleos realistas contra la escasez. Según un informe del Banco de España, el 45,8% asegura que la escasez de personal cualificado es el principal escollo para integrar IA en sus procesos. Imponer criterios de alfabetización en IA poco realistas para puestos junior o que no lo necesitan, puede cronificar esa escasez de personal e impedir el acceso al mercado laboral a los más jóvenes.

Imponer unos requisitos irreales hace que se genere una escasez de talento igualmente irreal, no porque no existan profesionales formados para desarrollar ese puesto, sino porque las empresas no están invirtiendo en formar a profesionales para esas vacantes y esperan que vengan formados de casa y que encajen al 100% en sus vacantes.

