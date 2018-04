Mark Zuckerberg ante el Senado de EEUU, en 23 frases

En un hecho histórico, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, testificó ante el Senado de Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica y la filtración de datos de 87 millones de personas. Y a pesar de que ya conocimos sus declaraciones, con el documento que entregó al Congreso el lunes, hoy se enfrentó a 44 senadores, quienes le cuestionaron de todo más allá de lo que había adelantado.

Zuck se mostraba nervioso y con una apariencia francamente extraña, pero después de las primeras tres horas de comparecencia y tras el primer descanso, el líder de Facebook se empezaba a mostrar confiado, más seguro, con risas discretas y hasta improvisado en ciertos momentos.

Lo que es un hecho, es que Zuck tenía estudiadas sus declaraciones palabra por palabra, y se mantuvo alineado al guión, por lo que cuando se presentaba algo que no controlaba, sus respuestas fueron en torno a "lo desconozco", "mi equipo se pondrá en contacto contigo" y "no vendemos datos a los anunciantes". Pero fuera de esto, Zuck también soltó frases que nos podrían servir como pistas de lo que viene en un futuro para Facebook.

Así protestó un grupo de personas afuera del Capitolio donde Mark Zuckerberg hizo una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos.

Joyas fuera del guión

"Está claro que no hicimos lo suficiente"

Zuck iniciaba su comparecencia culpándose y haciéndose responsable por todo lo ocurrido, tal y como se había adelantado en el documento que entregó al Congreso.

"Ahora mismo estamos investigando más de 10.000 aplicaciones"

Zuck dio a entender que podría haber más casos similares a 'Cambridge Analytica', ya que antes de 2014, cuando aún no ajustaban sus políticas de privacidad, se pudo haber presentado el caso de otras aplicaciones centradas en la recopilación de datos de sus usuarios.

"Siempre habrá una versión de Facebook gratuita"

Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, lo dejó entrever en sus pasadas declaraciones y ahora Zuck retoma el tema de un posible Facebook de pago, el cual sería la única manera para que los usuarios no tuvieran anuncios. De ahí surge ese "siempre habrá un Facebook gratuito", que podríamos interpretar como que siempre habrá gente que no quiera pagar y para ellos también habrá Facebook.

"No esperamos que la mayoría de la gente quiera leer un documento legal completo"

Aquí se refiere al cambio en las políticas de privacidad de Facebook, que se ha vuelto un documento muy extenso con más de 4.000 palabras y una gran cantidad de enlaces, más que cualquier otro documento similar. Esto lo hace difícil de entender, ya que, según Zuck, se trata de proporcionar la mayor cantidad de información posible.

"No, senador, todos sus datos le pertenecen y son suyos"

Esta fue la respuesta de Mark cuando un senador le pregunto si sus datos personales son considerados "datos propiedad de Facebook".

"Desde el inicio de la compañía en 2004, comencé en mi dormitorio; éramos mi compañero de cuarto y yo. No teníamos inteligencia artificial; básicamente teníamos que aplicar nuestras políticas de manera reactiva. Ahora, cada vez más, estamos creando herramientas de IA que nos ayudarán a trabajar de forma proactiva. Algunos problemas se prestan más fácilmente a las soluciones de IA que otros. Los discursos de odio es uno de los más difíciles"

Cuando se le preguntó acerca de los lineamientos de Facebook para determinar qué es y qué no es un discurso de odio.

"El discurso del odio es uno de los problemas más difíciles de abordar, pero creo que la inteligencia artificial puede llevarnos allí en cinco o diez años"

Zuck insistió en el uso de inteligencia artificial para vigilar" el contenido de Facebook, que es cuando se podría diferenciar de forma directa y en tiempo real cuando se trata de un debate o hay agresiones de por medio. Sin duda un tema complejo.

"Uno de mis mayores remordimientos al dirigir la empresa es que fuimos muy lentos en la identificación de las operaciones de rusas en 2016"

Se refiere al no haber identificado a tiempo las operaciones rusas que buscaban intervenir en las elecciones estadounidenses. Aunque aseguran que hicieron un mejor trabajo en las elecciones de Alemania y Francia, donde eliminaron más de 10.000 perfiles falsos.

"No tienes permitido tener perfiles falsos en Facebook"

Respuesta con truco por parte de Zuck, ya que el "no tener permitido" no es lo mismo que no existan impostores.

"Todos los días, alrededor de cien mil millones de veces al día, la gente acude a nuestros servicios para usarlos de alguna manera, ya sea para publicar una foto, enviar un mensaje, etc., porque saben que tienen el control de sus datos"

Una aseveración complicada y más viendo cómo está el tema.

"No sé si nuestros empleados estuvieron involucrados con Cambridge Analytica, aunque sé que estuvimos involucrados en la campaña de Trump dentro del departamento de ventas. Puedo hacer que mi equipo lo contacte para mayor información"

Esta fue la respuesta a un senador que le preguntó cómo de confiables eran sus empleados.

"No sé si Palantir ayudó a Cambridge Analytica a usar los datos de Facebook, o si Palantir extrajo los datos de Facebook"

En uno de los momentos más serios e incomodos para Zuck, se le cuestionó acerca de la participación de Palantir en las filtraciones de Facebook. Zuck, en un tono nervioso sólo dio la vuelta al asunto y dijo que no sabía. Ojo aquí, ya que en caso de confirmarse, podría ser algo más grande que lo de Cambridge Analytica.

Competencia, monopolio y regulación

Otro de los momentos de tensión con risas nerviosas, fue el intercambio que tuvo Zuck con la senadora Lindsey Graham, quien le preguntó acerca de su competencia y si Facebook era un monopolio:

Senadora: ¿Quién es su mayor competidor?

Zuckerberg: Uhm, senadora, tenemos muchos competidores.

Senadora: ¿Quién es el más grande?

Zuck: Categorías... ¿quiere solo uno? No estoy seguro de poder dar uno pero ¿puedo dar un montón? Hay tres categorías en las que me concentraré. Una son las otras plataformas tecnológicas: Google, Apple, Amazon, Microsoft, nos superponemos a ellas de diferentes maneras.

Senadora: ¿Ofrecen el mismo servicio que usted brinda?

Zuck: De diferentes maneras.

Senadora: Déjame decirlo de esta manera. Si compro un Ford, y no funciona bien, y no me gusta, puedo comprar un Chevy. Si estoy molesta con Facebook, ¿cuál es el producto equivalente al que puedo registrarme?

Zuck: Bueno, la segunda categoría de la que iba a hablar...

Senadora: No estoy hablando de categorías. Estoy hablando de la competencia real a la que te enfrentas. Porque las compañías de automóviles se enfrentan a mucha competencia. Ellos fabrican un automóvil defectuoso, la gente deja de comprar ese auto, y ellos compran otro. ¿Hay una alternativa a Facebook en el sector privado?

Zuck: el estadounidense promedio usa ocho aplicaciones diferentes para comunicarse con sus amigos y mantenerse en contacto con personas que van desde el texto hasta el correo electrónico.

Senadora: ¿Cuál es el mismo servicio que ofrece lo que tú ofreces?

Zuck: Bueno, brindamos una cantidad de servicios diferentes.

Senadora: ¿Twitter es lo mismo?

Zuck: Coincide con una parte de lo que hacemos.

Senadora: ¿No crees que tienes un monopolio?

Zuck: Ciertamente no lo creo.

Senadora: Instagram. Entonces compraste Instagram. ¿Por qué compraste Instagram?

Zuck: Porque eran desarrolladores de aplicaciones muy talentosos que hacen buen uso de nuestra plataforma y entendieron nuestros valores...

Senadora: Buena decisión de negocios. Mi punto es: una forma de regular a una compañía es a través de la competencia, a través de la regulación gubernamental. Aquí está mi pregunta, ¿qué les decimos a nuestros electores, dado lo que sucedió aquí, por qué deberíamos dejar que se autorregularan? ¿Qué le diría a la gente en Carolina del Sur, dado todo lo que sucedió aquí, por qué sería una buena idea que le permitamos regular sus propias prácticas comerciales?

Zuck: Bueno... senadora, mi posición no es que no debería haber regulación... Creo que internet se está convirtiendo en...

Senadora: ¿Entonces aceptas la regulación?

Zuck: Creo que la verdadera pregunta, a medida que internet se vuelve más importante en la vida de las personas, es ¿cuál sería la regulación correcta?

Senadora: Entonces ¿como compañía aceptas la regulación?

Zuck: Si es la regulación correcta, sí.

Senadora: ¿Crees que los europeos tienen razón?

Zuck: Creo que hacen... cosas... bien.

La respuestas de guión favorita

"No tengo una respuesta para eso"

Esa fue muchas veces la respuesta de Zuck a preguntas incómodas o muy complejas. Como cuando le preguntaron si Facebook contaba con rastreo cruzado de dispositivos, o después de cuánto tiempo se borra la información de un usuario cuando éste cierra su perfil.

Recopilación de datos

Cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de que los smartphones Android recopilen información y datos de sus usuarios, Zuck respondió así:

Zuck: Escuchamos comentarios de miles de padres que desean poder comunicarse con sus hijos cuando no están cerca o trabajan hasta tarde. La aplicación recopila una cantidad mínima de información necesaria para operar el servicio, pero, en general, esa información no se va a compartir con terceros ".

Senador: Disculpa, como abogado, me di cuenta de ese "en general"

Zuck: Ok, no. No lo haremos (compartir la información con terceros).

Otro senador insistió en el tema.

Senador: Si elijo cancelar mi cuenta de Facebook, ¿puedo impedir que Facebook o terceros utilicen los datos que yo tenía anteriormente? Y aquí me refiero a cualquier dato de cualquier tipo.

Zuck: Si elimina su cuenta, deberíamos deshacernos de toda su información.

Senador: ¿Deberías o lo haces?

Zuck: Lo hacemos.

Senador: ¿Qué hay de los terceros?

Zuck: Me alegra que lo haya mencionado, porque existe un concepto erróneo común, no vendemos datos a terceros.

Senador: Ok, entonces los alquilas.

Zuck: ...

No, la teoría de conspiración de que Facebook escucha todo lo que decimos no es cierta

Se ha hablado mucho acerca de una teoría que dice que Facebook escucha por medio del micrófono de los smartphones nuestras conversaciones, esto con el objetivo de mostrarnos publicidad en torno a las charlas que tenemos. Durante la comparecencia, el tema surgió por parte del senador Peters.

Senador: He escuchado mucho, de gente que ha venido a hablar conmigo, sobre una experiencia que han tenido en una conversación con amigos, no por teléfono, simplemente hablando, y luego ven anuncios relacionados que aparecen en su Facebook. Los electores temen que Facebook esté extrayendo audio de sus dispositivos móviles con el objetivo de orientar anuncios, lo que creo que habla de la falta de confianza que estamos viendo aquí

Zuck: Uhm...

Senador: Sí o no: ¿usa Facebook el audio obtenido de los dispositivos móviles para enriquecer la información personal sobre sus usuarios?

Zuck: No. 'No' en términos de la teoría de la conspiración que se sigue transmitiendo, ya que Facebook permite que la gente grabe vídeos con componentes de audio.

¿Compañía de medios o tecnológica?

El senador Sullivan se centró en el tema de la responsabilidad del contenido.

Senador: ¿Eres una empresa de tecnología o eres la compañía de medios más grande del mundo?

Zuck: Esta es una gran pregunta. Yo lo veo (a Facebook) como una empresa de tecnología.

Senador: Pero dijiste que eres responsable del contenido, lo que te convierte en una especie de editorial.

Zuck: Nosotros no producimos el contenido.

Datos importantes

Zuckerberg dice que Facebook es una compañía de tecnología , no una compañía de medios ni editorial, ya que no produce el contenido.

Un par de senadores preguntaron sobre la posibilidad de una medida de consentimiento de "aceptación voluntaria" para el intercambio de datos, y Zuckerberg respondió que eso tenía sentido, "los detalles importan".

Cuando el Senador Cruz le preguntó acerca del enfoque de Facebook sobre el discurso político, Zuck dijo que se había comprometido a hacer del sitio una "plataforma para todas las ideas".

Zuckerberg también dijo que Cambridge Analytica tenía una página de Facebook en 2015 y que la compañía cometió el error de no eliminarla en ese momento.

Un Senador preguntó: ¿Crees que eres más responsable de los datos de las personas que el mismo Gobierno Federal? Zuck dijo que sí.

"Facebook, la privacidad de las redes sociales y el uso y abuso de los datos"

Así se titula el vídeo de más de cinco horas de comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Senado de los Estados Unidos, el cual ya puede ser consultado en su totalidad de la web del Senado o a través de algunas televisoras.

