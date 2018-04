"Fue mi error, y lo siento. Yo inicié Facebook y yo soy responsable de lo que pasa aquí": Mark Zuckerberg ante el Congreso de EEUU

Mark Zuckerberg seguirá en su línea de "échenme la culpa". Hoy el Congreso de los Estados Unidos hizo público el testimonio de Zuck ante las audiencias que tendrá martes y miércoles con dos comités de la Cámara de Representantes estadounidenses, donde el líder de Facebook tendrá que rendir cuentas y explicar qué pasó y cómo es que los datos de 87 millones de personas fueron robados por Cambridge Analytica.

El documento se centra en dos grandes temas: la interferencia de Rusia en las elecciones y Cambridge Analytica. En cada uno se detalla qué fue lo que sucedió y qué están haciendo para solucionarlo. Pero el tono de las declaraciones es lo que más llama la atención, ya que Zuck está cambiando de discurso y finalmente ofrece disculpas asumiendo la responsabilidad de todo lo ocurrido, admitiendo que Facebook tiene fallos.

Mark Zuckerberg comparecerá frente a una audiencia conjunta de los comités de Judicatura y Comercio del Senado este martes por la tarde de Estados Unidos. Mientras que el miércoles por la mañana tendrá una audiencia con el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

Hoy, anticipándose a estas audiencias, Zuck se presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para entregar su declaración ante los escándalos a los se enfrenta actualmente Facebook. Ante esta visita, el líder y fundador de Facebook lucía una expresión "rara" en el rostro, o al menos eso quería aparentar siguiendo la estrategia de su discurso que escucharemos toda esta semana.

