Mark Zuckerberg responde al escándalo de Cambridge Analytica: "si no podemos proteger tus datos, no merecemos estar a tu servicio"

Tuvieron que pasar casi tres días para que Mark Zuckerberg finalmente saliera a dar la cara ante el que es el mayor escándalo de Facebook en toda su historia. Y no es para menos, ya que la red social, está siendo acusada, y con pruebas, de haber permitido la recolección de datos de más de 50 millones de perfiles con la intención de orquestar campañas políticas a medida. Esto a través de Cambridge Analytica.

Y como se esperaba, Zuck no salió a disculparse, al menos no del todo, sino a prometer que trabajaría duro en proteger la privacidad de sus usuarios ante posibles nuevos abusos de este tipo. Es decir, acepta los abusos de Cambridge Analytica pero no se disculpa, ya que al final la culpa parece no haber sido de Facebook sino de los "otros" que se aprovecharon de su plataforma.

Las palabras "disculpa" o "perdón" no se mencionaron en el comunicado de Zuckerberg

I want to share an update on the Cambridge Analytica situation -- including the steps we've already taken and our next... Posted by Mark Zuckerberg on Wednesday, March 21, 2018

"Esto se trató de un abuso de confianza entre Kogan, Cambridge Analytica y Facebook. Pero también fue un abuso de confianza entre Facebook y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que lo protejamos. Necesitamos arreglar eso."

"Inicié Facebook, y al final del día soy responsable de lo que sucede en esta plataforma". Así es como Zuckerberg da la cara y trata de calmar las aguas con promesas y bajo un tono que se lee estricto, pero que no termina de convencer del todo. Durante todo el comunicado no se leen las palabras "disculpa" o "perdón", ya todo se concentra en explicar qué significa Facebook y como los demás abusaron de él y su confianza.

Por otro lado, Sheryl Sandberg, la directora de operaciones y segunda al mando en Facebook, mantiene un poco la línea del discurso de Zuckerberg, pero aquí si se disculpa y promete tomar cartas en el asunto: "Sabemos que esto fue un gran abuso de confianza hacia nuestros usuarios, y lamento profundamente no haber hecho lo suficiente para enfrentarlo".

Sharing Mark's post addressing the Cambridge Analytica news. As he said, we know that this was a major violation of... Posted by Sheryl Sandberg on Wednesday, March 21, 2018

En resumen, ya sabemos lo que Facebook piensa hacer de ahora en adelante, pero no hay ninguna mención al porqué sucedió esto y si lo sabían, por qué lo permitieron. Pero sobre todo, si Facebook tiene una política que no permite que las aplicaciones compartan los datos de los usuarios, por qué Cambridge Analytica se saltó esa restricción, y peor aún, por qué no se investigó a fondo cuando Cambridge Analytica aseguró que habían eliminado los datos que habían obtenido. En fin.

Un plan de tres pasos para reconstruir la confianza del usuario de Facebook

De entre las promesas que hizo Zuckerberg, como si fuese campaña política, está un plan de tres puntos:

Los desarrolladores perderán el acceso a los datos del usuario si éste no ha usado esa aplicación en 3 meses. Y reducirán la cantidad de información que la aplicación obtiene cuando el usuario inicie sesión. Investigarán todas las aplicaciones a las que se les permitió obtener datos no solo de sus propios usuarios, sino también de los amigos de esos usuarios. También se le notificará a los usuarios afectados si encuentran algún problema. Trabajarán en asegurarse que las personas comprendan quién tiene acceso a sus datos, mostrando a todos una herramienta en la parte superior del feed de noticias, el cual estará disponible el mes siguiente, y que también servirá para revocar permisos de forma sencilla.

"Sé que tomará tiempo solucionar todos estos problemas, más de lo que quisiéramos, pero les prometo que trabajaremos en esto y construiremos un mejor servicio a largo plazo."

