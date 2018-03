El cofundador de WhatsApp cree que "ha llegado el momento" de borrar Facebook

Brian Acton, uno de los co-fundadores de WhatsApp, cree que ha llegado el momento de borrarse de Facebook. Así lo ha hecho ver en las redes sociales, manifestando su apoyo a la campaña #DeleteFacebook surgida para animar a los usuarios de la red social a eliminar sus cuentas a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.

Acton y Jan Koum, los dos cofundadores de WhatsApp, vendieron su aplicación a la propia Facebook por 19.000 millones de dólares en 2014. Sin embargo, eso no parece haber evitado que se una a las críticas de la empresa que le hizo multimillonario, y que según Forbes ha elevado su fortuna hasta los 5.500 millones de dólares.

It is time. #deletefacebook

El mensaje de Acton en Twitter ha sido bastante simple y corto, y lo único que ha puesto es "It is time", que puede traducirse como "Es la hora", seguido del hashtag de la campaña. Vamos, que opina que ha llegado la hora de irse de Facebook.

Este tampoco ha sido el único movimiento del cofundador de WhatsApp en contra de Facebook o su antigua aplicación. De hecho, el mes pasado Acton invirtió 50 millones de dólares en Signal, una de las aplicaciones de mensajería privada que intenta hacerse un hueco compitiendo con WhatsApp mediante cuidar de la privacidad de los usuarios.

Tras su tuit, Brian Acton no ha hecho ninguna otra declaración al respecto ni ha hablado con ningún medio sobre el asunto. Pero ha servido para ayudar a darle visibilidad al movimiento #DeleteFacebook, que llama a abandonar la red social más grande del mundo.

Siempre ha habido gente en contra de Facebook, sobre todo por sus múltiples problemas con la privacidad de los usuarios que incluye multas por cruzar sus datos con los de WhatsApp. Pero tras el escándalo de Cambridge Analytica, los usuarios han empezado a utilizar este hashtag para anunciar en Twitter que van a borrar sus cuentas.

