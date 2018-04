Mark Zuckerberg y sus ejecutivos tienen privilegios especiales de privacidad en Facebook que el resto de los mortales no

Los problemas para Facebook no terminan, y el que Zuck y sus ejecutivos estén saliendo a ofrecer entrevistas no está ayudando, sino todo lo contrario. Y es que Facebook ahora mismo está envuelta en un caos después del escándalo de Cambridge Analytica, donde no fueron 50 millones los afectados sino 87 millones, las declaraciones poco afortunadas de Zuck, el movimiento #DeleteFacebook encabezado por el cofundador de WhatsApp y hasta Elon Musk, así como la confirmación de que leen nuestro historial de llamadas y SMS, así como todas las conversaciones privadas en Messenger. Sí, el barco se hunde y hoy apareció un nuevo agujero en él.

Zuckerberg confirmó que Facebook cuenta con un sistema de privacidad de dos niveles, el cual favorece a los ejecutivos de la compañía así como al mismo Zuck. Es decir, el argumento del 'People First', que nos han vendido en repetidas ocasiones, se está hundiendo junto al barco. Aunque como ya se habrán imaginado, Zuck, nuevamente salió a tratar de salvar todo al decir que esta característica llegará a todos, aunque no dijo cuándo.

¡Mayor privacidad para todos! Aunque no sabemos cuándo

Hace unas horas se descubrió que Facebook cuenta con un sistema de privacidad más avanzado que no está disponible para los usuarios de la plataforma, sólo pueden acceder a él los ejecutivos de la compañía. En este sistema, los mensajes están cifrados y se cuenta con un temporizador para que desaparezcan de la bandeja del receptor después de un cierto tiempo o de forma manual.

A raiz de este descubrimiento, Facebook confirmó que estas características/privilegios estarán disponibles para todos en un futuro no muy lejano, pero sin dar una fecha en concreto. Asimismo, mencionaron que estos beneficios de privacidad serían retirados para Zuck y sus ejecutivos mientras se hace la implementación global. No sin antes dejar que sus ejecutivos borraran mensajes de los buzones de otras personas.

Facebook no dio mayores detalles acerca de esta característica y no se sabe desde cuándo está disponible ni qué ejecutivos tuvieron acceso a ella. Cuando se le cuestionó a Facebook el porqué está función no estaba disponible para el resto de sus usuarios, un portavoz mencionó]:

"Hemos discutido esta característica varias veces. Las personas que usan nuestra función de "mensajes secretos" en la versión cifrada de Messenger tienen la capacidad de configurar un temporizador y hacer que sus mensajes se eliminen automáticamente. Ahora haremos que esta función de eliminación de mensajes esté disponible de una forma más amplia. Esto puede tomar algo de tiempo. Y mientras esta función esta lista, ya no eliminaremos los mensajes de ningún ejecutivo. Deberíamos haber hecho esto antes. Lamentamos no haberlo hecho."

Por supuesto, esto ha desatado una series de críticas acerca de estas medidas, donde por ejemplo Justin Hendrix, director ejecutivo de NYC Media Lab, mencionó: "Esto refuerza los temores de la gente sobre Mark Zuckerberg y Facebook. No parece haber reglas, y si las hay, no se aplican a Mark". Mientras que David Carroll, profesor de diseño de medios en Parsons The New School for Design, apuntó: "¿Por qué se otorgan más derechos de privacidad que a todos los demás? Es algo así como Cambridge Analytica que protege la privacidad de sus clientes y afiliados, pero no la de los votantes de todo el mundo".

Y precisamente ayer jueves, Sheryl Sandberg, COO de Facebook, fue cuestionada acerca de lo que necesita la compañía para volver a ganar la confianza de sus usuarios, y la respuesta fue clara y concisa: "No se trata de lo que decimos, sino de lo que hacemos".

