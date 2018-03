Nuevo golpe a la imagen de Facebook: Elon Musk cierra las páginas de Tesla y SpaceX

Parecía una broma, algo habitual debido a su sentido del humor, pero era en serio. Hace unos minutos, Elon Musk dio de baja las páginas de Facebook de dos sus compañías. Por un lado la de Tesla, que tenía poco más de 2,4 millones de 'Me Gusta', y por el otro la de SpaceX, que ya superaba los 2,7 millones de seguidores.

Esta es sin duda una de las respuestas más importantes ante el movimiento #DeleteFacebook, el cual comenzó ante el escándalo de Cambridge Analytica y donde poco a poco hemos visto las reacciones de algunas personas, como el cofundador de WhatsApp. Pero sin duda, el movimiento de Musk es hasta el momento de los que más repercusión estará ocasionando.

Todo comenzó cuando Brian Acton, uno de los cofundadores de WhatsApp, publicó hace unos días en Twitter que era momento de borrar Facebook. Elon Musk respondió con un "¿Qué es Facebook?" y a partir de ahí empezó a recibir comentarios de sus seguidores pidiendo que se sumara al movimiento y borrara las paginas de sus compañías en la red social de Zuckerberg.

I didn’t realize there was one. Will do.