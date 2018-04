Sheryl Sandberg, COO de Facebook: no recopilar tus datos personales sería tener un Facebook de pago

Una versión de Facebook de pago. Parece el clásico timo de WhatsApp, sólo que esta vez la idea la ha mencionado la número dos de la red social. En una entrevista a la NBC la COO de Facebook, Sheryl Sandberg, ha sido entrevistada con razón del escándalo de Cambridge Analytica, y ha dejado caer una perla sobre el funcionamiento de Facebook.

Ha sido cuando la periodista le ha preguntado si no podrían crear una herramienta para que los usuarios de Facebook pudieran configurar que no quieren que sus datos personales se utilicen para la publicidad. Como respuesta, Sandberg ha dicho que no tienen tal herramienta, y que la manera de hacerlo sería crear un Facebook de pago.

"No tenemos una opción de exclusión voluntaria al más alto nivel", ha reconocido cuando se le preguntó por ella. "Eso sería un producto pagado".

De esta manera, Sandberg ha confirmado el dicho popular de que si Facebook es gratuito es porque realmente lo estás pagando con tus datos. Básicamente porque la única alternativa que contemplan a vender determinados datos a los anunciantes es precisamente la de crear una opción en la que pagues por utilizar la red social.

En cualquier caso, la COO de Facebook también ha insistido a que a los anunciantes no se les dan datos personales concretos. Y es que, como ya pudimos ver al analizar los datos personales que tiene Facebook sobre nosotros, lo que hacen con tus datos es crear un perfil con tus gustos, que es luego el que se utiliza con los anunciantes.

En cuanto al escándalo de los datos personales en sí, Sandberg ha seguido el argumentario marcado por Zuckerberg, asegurando que cometieron el error de confiar en la palabra de Cambridge Analytica cuando estos les dijeron que habían borrado sus datos. Aún así, tal y como le apuntaba la periodista, esto es extraño teniendo en cuenta que para obtener los datos la empresa ya se había saltado las normas de Facebook. ¿No deberían haberse asegurado precisamente por eso?

Estos dos pequeños fragmentos pertenecen a una entrevista que va a ser emitida al completo esta noche en Estados Unidos. Veremos entonces si lo del Facebook de pago es sólo una idea que ha lanzado al aire o hay algo más detrás.

¿Pagarías por un Facebook que no venda tus datos?

En cualquier caso, la sola mención de esta posibilidad por parte de uno de los máximos responsables de Facebook hace que nos preguntemos hasta qué punto pagaríamos por utilizar Facebook sin que se utilicen nuestros datos.

Por una parte, parece un trato justo siempre y cuando el precio no sea excesivo. Pero por otra hay que tener en cuenta que hoy en día la mayoría de usuarios están acostumbrados al todo gratis en Internet, por lo que Facebook tendría que esforzarse en que su oferta de pago tuviese un valor añadido más allá del de no traficar con tus datos.

Vía | NBC

