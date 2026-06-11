España llevaba medio siglo usando el cúter en las farmacias. Hasta que se ha decidido a digitalizarlo

Lo de entrar a la farmacia en 2026 y que el método para marcar la trazabilidad del medicamento fuera cortar un pequeño celo con un cúter no parecía el método más tecnológico en un país europeo. Por fin, es algo que va a cambiar para siempre.

Qué ha pasado. El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación del Real Decreto 1345/2007, que actualiza la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos.

Hasta ahora, al llegar a la farmacia el farmacéutico despegaba o recortaba el precinto de la caja, lo pegaba en una hoja y esa documentación demostraba a la administración que se había dispensado un medicamento recetado y que se lo reembolsasen. Esto está a punto de acabarse.

Lo nuevo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado la modernización del nuevo sistema de identificación. Este se apoya en el repositorio nacional de medicamentos, en funcionamiento desde 2019 y que permite identificar cada medicamento mediante un código único.

"Estamos hablando del cupón precinto. Eso que hacían los farmacéuticos cuando llegas a la farmacia a retirar un fármaco y tenían que recortar un trocito del cartoncito y pegarlo en una hoja. Pues todo eso lo vamos a eliminar." Mónica García.

La dificultad del proceso está en que no basta con realizar la primera identificación: es necesario justificar que ese envase no puede volver a ser introducido de nuevo en el mercado. Para solventar esta problemática, como adelanta la prueba piloto que se hizo en la Comunidad Valenciana, el medicamento quedará vinculado a la receta, los datos del comprador y registrada en el sistema. Nada impide que el medicamento vuelva a circular por vías no oficiales, pero si se imposibilita que vuelva a pasar por canales oficiales como nuevo.

Ahora cada caja tendrá una identidad única.

Se conoce el lote, la fecha de caducidad y el recorrido del medicamento.

Si aparece un problema con un lote, se puede saber: qué pacientes lo recibieron, en qué farmacia, cuántos envases se dispensaron.

No tan rápido. Las cosas de palacio van despacio, y más en España. La transición completa no se ha marcado, y lo que sabemos hasta la fecha es que el nuevo sistema convivirá con el antiguo.

Una vez terminada la integración de los sistemas en todas las comunidades autónomas, el tradicional cupón precinto desaparecerá para siempre, a favor de un modelo 100% digitalizado.

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