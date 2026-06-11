El mundo estaba harto de depender de TSMC para fabricar todos sus chips. Es lo que está provocando la gran resurrección de Intel

Quién te ha visto y quién te ve, Intel. La legendaria firma de semiconductores parece estar dejando atrás su penosa travesía por el desierto, y las últimas noticias apuntan a una verdadera resurrección. La firma ha conseguido un contrato espectacular para fabricar tres millones de TPUs de Google, y Nvidia también está estudiando la posibilidad de usar el nodo Intel 18A para futuros diseños de GPU multi-die. Son noticias espectaculares para la compañía.

Futuro prometedor, al fin. El acuerdo con la división en la nube de Google supone todo un espaldarazo para el negocio de fabricación de chips (foundry) de Intel. Este acuerdo hará que Intel produzca millones de chips de IA en su nodo avanzado de 3 nanómetros. Con él la firma logra un paso decisivo para competir con TSMC, que hasta ahora era la referencia absoluta para quienes querían acceder a los procesos de fabricación de semiconductores avanzados. Hay aquí otro factor geopolítico crucial: parte de esos chips se producirán en EEUU, lo que ayuda en el objetivo de no depender tanto de países asiáticos para este proceso.

Flirteo con Nvidia. Pero es que además Nvidia parece estar interesada en el proceso fotolitográfico 18A de Intel. La empresa liderada por Jensen Huang está valorando el uso de este nodo para sus futuras arquitecturas multi-die para sus GPUs. Nvidia ha logrado convertirse en la principal cliente de TSMC, pero este fabricante no puede satisfacer la demanda de Nvidia, así que esta empresa está buscando planes B, y Intel le está sirviendo uno en bandeja. La firma por cierto, ya compró un 4% de Intel en septiembre de 2025, así que es la primera interesada en que a Intel le vaya bien.

La revolución PowerVia. Hay dos grandes argumentos técnicos que están aparentemente convenciendo a Google y Nvidia. El primero, los transistores RibbonFET. El segundo, aún más importante, la tecnología PowerVia. Este sistema es todo un salto cualitativo porque separa físicamente las líneas de alimentación y señal de los transistores, lo que evita cuellos de botella y mejora tanto rendimiento como eficiencia de las CPUs que usan dicha tecnología.

La soberanía de los chips. Esta decisión de Google y el plan de Nvidia responden en parte a las presiones que el gobierno de EEUU está haciendo —e impulsando con su CHIPS Act— para recuperar la soberanía tecnológica y evitar la dependencia de países extranjeros. Ambas empresas saben que el 90% de los chips avanzados del planeta dependen de esa isla llamada Taiwán, y aprovechar la renovada capacidad de Intel es una gran oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. Reducen su dependencia de TSMC, y cumplen con las exigencias del gobierno estadounidense.

La guerra hace extraños aliados. La actual situación es singular, porque está provocando que empresas que competían de forma feroz en el terreno del hardware (Intel y Nvidia) estén ahora viéndose obligadas a colaborar por pura necesidad. Intel necesita clientes de este tipo para demostrar a los inversores que su división foundry puede operar de forma independiente a su división de procesadores de consumo o de servidores. Y Google y Nvidia a su vez necesitan a Intel para romper el monopolio de fabricación de semiconductores que tenía TSMC.

Intel al fin resucita. La gran ganadora de estos acuerdos es Intel, que ha pasado una etapa realmente comprometedora pero que desde hace un año no ha parado de crecer. Lo podemos ver en su valoración en bolsa. Hace un año sus acciones cotizaban a 20,68 dólares, y ahora lo hacen a 107,04 y con estos acuerdos puede que ese valor siga mejorando. Bien por Intel.

Imagen | Intel

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