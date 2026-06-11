Los mejores chollos hoy en Amazon para el verano: desde una Nintendo Switch hasta dispositivos de climatización

El verano está ya a la vuelta de la esquina y Amazon ha decidido calentar motores antes de tiempo. Aunque el esperado Prime Day 2026 ha adelantado sus fechas de forma inédita y arrancará en un par de semanas, esta tienda online no ha querido esperar para ofrecer descuentos en tecnología y hogar. Si buscas equiparte para las vacaciones sin descuadrar tu presupuesto mensual o necesitas soluciones inmediatas para combatir las primeras olas de calor, hemos seleccionado los cinco mejores chollos disponibles hoy en Amazon.

Philips OneBlade 360 por 28,99 euros: con un peine guía ajustable y 60 minutos de autonomía.

por 28,99 euros: con un peine guía ajustable y 60 minutos de autonomía. Robot aspirador Roborock QV 35A por 329,99 euros: con 8.000 Pa y también pasa la mopa.

por 329,99 euros: con 8.000 Pa y también pasa la mopa. Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence Extreme por 79,79 euros: con asa de transporte y rejilla reforzada.

por 79,79 euros: con asa de transporte y rejilla reforzada. Auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 6 Play por 9,99 euros: ligeros y con batería de hasta 36 horas.

por 9,99 euros: ligeros y con batería de hasta 36 horas. Nintendo Switch OLED por 323,99 euros: con pantalla OLED de siete pulgadas y 64 GB.

Philips OneBlade 360

Tener la mejor imagen en verano es la premisa de muchos y la barba es el "maquillaje" de los hombres. Si quieres tener la tuya en perfecto estado siempre, esta Philips OneBlade 360 se ha consolidado ya como una máquina de afeitar de referencia. Su precio recomendado es de 59,99 euros, pero ahora te la puedes llevar con un 52% de descuento, por 28,99 euros.

El gran atractivo de este pack disponible en Amazon es que viene equipado con un peine guía ajustable 5 en 1 y una cuchilla adicional de recambio, asegurándote meses de uso sin gastar extra. Además, su batería de larga duración ofrece hasta 60 minutos de autonomía, por lo que se convierte en el gadget de viaje ideal para llevar en la maleta estas vacaciones.

Philips OneBlade 360 - Maquinilla de Afeitar Híbrida (modelo QP2734/30) Hoy en Amazon — 28,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Robot aspirador Roborock QV 35A

Este robot aspirador de Roborock destaca por su potencia de succión de 8.000 Pa que arrasa con el polvo. Aunque si hay algo sobresaliente en él, es su tecnología antienredos que será la salvación de los hogares con mascotas.

En Amazon, el Roborock QV 35A tiene ahora un descuento del 44%, pudiéndose comprar por 329,99 euros. Se trata de un modelo de robot aspirador perfecto para delegar las tareas de limpieza y disfrutar más del tiempo libre en verano porque no solo aspira sino que también pasa la mopa.

roborock Robot Aspirador QV 35A Hoy en Amazon — 329,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence Extreme

Si no quieres tirar tanto del aire acondicionado este verano, este ventilador de pie destaca por su equilibrio entre potencia de aire y un funcionamiento extremadamente silencioso de tan solo 45 dB en su modo nocturno. Ahora tiene un 43% de descuento y puedes llevártelo por 79,79 euros, en vez de los casi 140 euros que tiene de PVP recomendado.

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Su diseño robusto incluye una rejilla reforzada para mayor seguridad infantil y un asa de transporte ergonómica para moverlo de habitación a habitación fácilmente según lo necesites. Se trata, por tanto, de una de las compras inteligentes de la temporada para aliviar las olas de calor en casa.

Auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 6 Play

Si tienes pensado viajar mucho (sobre todo en transporte este verano), unos auriculares Bluetooth no pueden faltar en tu mochila de viaje. Para los presupuestos más ajustados, ahora en Amazon tienes por 9,99 euros estos Xiaomi Redmi Buds 6 Play.

Estos son unos auriculares de tipo botón muy ligeros y con diseño ergonómico. Su batería llega a ofrecer una autonomía de hasta 36 horas e integran cancelación de ruido por Inteligencia Artificial para llamadas.

Nintendo Switch OLED

Si no te quieres gastar el dinero que cuesta la nueva Nintendo Switch 2 pero buscas un modelo de consola que te puedas llevar fácilmente a cualquier sitio sin arruinarte, esta Nintendo Switch OLED rebajada es uno de los chollos de Amazon que merece la pena. Ahora está disponible por 323,99 euros.

Esta Nintendo Switch OLED destaca por su pantalla OLED de siete pulgadas, para que puedas disfrutar de negros puros y un mejor contraste. Viene con 64 GB de almacenamiento y seguro que se convertirá en tu compañera inseparable en los viajes en tren, coche o avión de este verano.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Penalva (Xataka), Nintendo, Xiaomi, Rowenta, Roborock y Philips

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