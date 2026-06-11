Las gallinas que entran por las que salen: el asteroide que extinguió a los dinosaurios creó una "sopa primigenia" de nueva vida

Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide inmenso, de 10 kilómetros de ancho, cayó sobre la península de Yucatán, en México, causando un impacto tan violento que acabó con tres cuartas partes de las plantas y animales que entonces poblaban la Tierra, incluyendo a todos los dinosaurios no aviarios. Esto es algo bien conocido desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, ahora se acaba de descubrir algo más. Y es que el impacto se produjo en el lugar perfecto para la proliferación de un sistema hidrotermal que sembró las condiciones para la proliferación de vida subterránea durante 8 millones de años. Acabó con los dinosaurios y gran cantidad de animales, pero nos dejó las condiciones ideales para que prosperaran muchos microorganismos nuevos. Dicho de una forma coloquial y extremadamente resumida: las gallinas que entran por las que van saliendo.
4 veces más tiempo del establecido. Un equipo internacional de científicos ha llevado a cabo un estudio en el que se combinan datos de muestras de roca extraídas del cráter que dejó el asteroide y modelos computacionales del comportamiento geológico del impacto. Así, se ha concluido que, cuando este se produjo, se generó un calor inmenso, que fundió las rocas que a su vez se encontraron con el agua también caliente del golfo de México.
Como resultado, se formó un material poroso lleno de bolsillos de agua, muy propicio para la proliferación de vida microbiana. En realidad, este tipo de estudios se habían llevado a cabo con anterioridad. Sin embargo, tanto los métodos computacionales como los de análisis químico eran menos avanzados, por lo que se infraestimó la duración del sistema hidrotermal resultante. Inicialmente se pensó que pudo durar unos 2 millones de años, pero este estudio apunta a 4 veces más.
La clave está en el feldespato. En 2016 tuvo lugar la Expedición 364, en la que un equipo de científicos se desplazó al cráter Chicxulub, de 200 kilómetros de diámetro, para estudiar el rastro que dejó aquel asteroide hace 66 millones de años. Tomaron varias muestras de roca, incluido un feldespato muy rico en potasio.
La formación de este tipo de rocas de feldespato es habitual en sistemas hidrotermales como el que se formó con el impacto del asteroide. Por eso, se eligió esta roca para hacer los análisis convenientes. Con el tiempo, gracias a una técnica conocida como datación argón-argón, se ha podido ver que esta roca se estuvo formando en el cráter desde hace 66 millones de años, como cabía esperar, hasta hace 58 millones de años. Por lo tanto, fueron 8 millones de años de sistema hidrotermal.
Las técnicas avanzan. Estos impactos son extremadamente poco habituales, pero es aún menos habitual que den lugar a sistemas hidrotermales tan duraderos. No se conoce ninguno tan extenso causado por un impacto, de hecho. Por eso, gracias a los avances en técnicas de modelización informática, se ha analizado qué condiciones del lugar de impacto favorecieron este fenómeno. Combinando los datos de las perforaciones de la Expedición 364, con datos geológicos extraídos de modelizaciones anteriores, se concluyó que hubo tres factores clave: la alta permeabilidad de la roca, el calor sostenido del impacto y las condiciones geotérmicas naturales del lugar.
Aplicaciones muy interesantes. Entender esto es muy útil por dos motivos. Por un lado, porque nos da información sobre la formación de vida en la Tierra primitiva. Y, por otro, porque también nos ayuda a comprender cómo se originaría esta en otros planetas, en los que este tipo de colisiones son mucho más habituales.
Buscar vida en el espacio es como buscar una aguja en un pajar. Todos estamos de acuerdo en que es necesario acotar el área de búsqueda. Inicialmente se pensaba que mayormente se debía buscar en planetas que estén dentro de su zona de habitabilidad. Es decir, a una distancia adecuada de su estrella para que pueda haber agua líquida. Pero hoy sabemos que hay otros factores, como la ausencia de agujeros negros cercanos, que pueden ser relevantes. Ahora, también sabemos qué cráteres son los puntos perfectos para empezar a buscar. Todo gracias al asteroide que hace tantísimo tiempo acabó de golpe con los dinosaurios.
Imagen | Magnific
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