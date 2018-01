My Passport Wireless SSD: hasta 2 TB con lector de tarjetas, WiFi, casi 7000 mAh, streaming 4K y mucho más

Aunque todavía caros, los SSD portátiles ganan terreno como dispositivos de almacenamiento para tareas exigentes y donde la seguridad y velocidad de las unidades SSD es especialmente reconocida. El My Passport Wireless SSD es el nuevo modelo para perfiles de usuarios muy aventureros.

Un SSD para el trabajo y ocio en movimiento

El My Passport Wireless SSD no tiene la apariencia de un SSD portátil clásico porque no lo es. Para empezar, a la resistencia a los golpes y caídas que se le supone a las unidades SSD a la hora de proteger los datos de la unidad, se le añade el extra de una carcasa que aguanta también las inclemencias del tiempo y caídas de hasta un metro de altura. El objetivo es que, si sueles trabajar en entornos con polvo, agua o potencialmente peligrosos por los golpes, puedas llevar esta unidad SSD contigo.

Y no es un capricho que así lo hagas. WD le ha habilitado una serie de funcionalidades de lo más prácticas. La principal es que cuenta con un lector de tarjetas SD integrado (hasta 65 MB/s) para que con el simple toque de un botón, podamos hacer copias de seguridad de las fotos y vídeos que hemos tomado con nuestra cámara o drone sin tener que llevar un portátil o volver a la oficina o casa.

Si lo que necesitamos es otro tipo de ranuras para memorias, el My Passport Wireless SSD no las lleva, pero sí que habilita un puerto USB para conectar nuestro propio adaptador. Hay un segundo puerto, en este caso es USB 3.0 y admite tasas de transferencias de hasta 390 MB/s cuando lo conectamos a un puerto compatible de nuestro ordenador.

El acceso al contenido del My Passport Wireless SSD puede hacerse también vía Wifi, siendo compatible con servicios como MyCloud o software específico, entre ellos FiLMiC Pro o LumaFusion para edición de vídeo. Esa posibilidad de acceso sin cables de contenido directamente desde un smartphone o tablet se acompaña del soporte RAW para esos casos.

También para reproducción de contenido en streaming a 4K

Un uso habitual de los disco externos es servir de soporte para contenido multimedia. Lo mismo podemos realizar con este My Passport Wireless SSD gracias a la aplicación MyCloud. Desde ella es posible realizar streaming de contenido de vídeo 4K gracias a esa conectividad Wifi que crea el propio disco duro, contando con una autonomía de hasta 10 horas.

Pero todavía hay algo más. Si el diseño y tamaño del disco SSD te parece grande (135x135 mm) es por un motivo: también funciona como PowerBank de emergencia, con capacidad de 6.700 mAh y una salida de 1,5 A máximo.

El My Passport Wireless SSD estará disponible próximamente en capacidades de entre 250 GB y 2 TB, con precios de 230 y 800 dólares respectivamente.

