Se confirma un tiroteo en la sede de YouTube en San Bruno, California

Hace unos minutos empezó a surgir información acerca de un posible tiroteo en la sede de YouTube en el número 901 de Cherry Avenue, en San Bruno, California. La policía del lugar confirmó haber recibido varias llamadas al número de emergencia (911) solicitando ayuda ante la presencia de un sujeto armado. Google también confirmó que ya trabajan con las autoridades.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018

Google confirmó el hecho comentando que están trabajando con las autoridades y darán mayor información cuando ésta esté disponible.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) 3 de abril de 2018

Vadim Lavrusik, un gerente de producto en YouTube, mencionó en Twitter que él juntos sus compañeros de trabajo estaban atrincherados en una habitación. A los pocos minutos, el mismo Lavrusik confirmó que había sido evacuado y se encontraba a salvo afuera de las oficinas.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018

Del mismo modo, 'Lil | Milktea', que en su biografía pone que es diseñadora de interfaces en YouTube, tuiteó que también estaba atrincherada, confirmando que aún no han encontrado al tirador.

I am hiding barricaded holy shit. https://t.co/FhmdeItHWk — Lil | Milktea (@_lilchen) 3 de abril de 2018

I’m scared. They haven not found the shooter yet. Fuck. — Lil | Milktea (@_lilchen) 3 de abril de 2018

I got evacuated outside with my hands up. I’m with other people. I don’t think the shooter’s been found that I know of. I saw blood drops on the stairs I walk up everusay. I’m shaking. This is surreal. I hope my colleagues are okay. — Lil | Milktea (@_lilchen) 3 de abril de 2018

KTVU, la cadena local de televisión, tiene vídeos del desalojo de las instalaciones, así como entrevistas con empleados, quienes confirman que escucharon al menos 20 detonaciones.

Woman describes rapid gunfire she heard from @YouTube HQ where police say there is an active shooter. https://t.co/htXgPLFSii pic.twitter.com/wZ4QCTEDQY — KTVU (@KTVU) 3 de abril de 2018

Este es el vídeo en directo de la transmisión de la KTVU.

La cadena confirma al menos tres muertos, según los testigos del lugar. Ojo, esto aún no es oficial y la policía ni Google ha confirmado las víctimas mortales.

Todd Sherman, otro empleado de YouTube, menciona en su cuenta de Twitter: "Miré hacia abajo y vi sangre gotear en el piso y las escaleras".

I looked down and saw blood drips on the floor and stairs. Peaked around for threats and then we headed downstairs and out the front. — Todd Sherman (@tdd) 3 de abril de 2018

Ya empiezan a salir los vídeos de los testigos quienes describen el tiroteo y las personas heridas.

Una mujer fue la tiradora y la situación está controlada

De acuerdo a las cadenas de televisión, se trató de una mujer quien entró a matar su novio y posteriormente se suicidó. Y nuevamente hay que recodar que no tenemos confirmación oficial por parte de la policía.

YouTube shooter is a female and she is down, multiple law enforcement sources tell @NBCNews.https://t.co/TMQa3mzi9p — Breaking News (@BreakingNews) 3 de abril de 2018

La policía confirma la muerte de la tiradora, de la que se desconoce su identidad, más tres heridos que ahora mismo están en el hospital, uno de ellos herido de gravedad.

Son tres los heridos que ahora mismo están en el hospital General de San Francisco. Según el director del hospital, un paciente hombre de 37 años está en situación crítica; otro está en situación seria y uno más en situación favorable.

Tim Cook, CEO de Apple, ha sido de los primeros en mostrar su apoyo a las víctimas y heridos del tiroteo.

From everyone at Apple, we send our sympathy and support to the team at YouTube and Google, especially the victims and their families. — Tim Cook (@tim_cook) 3 de abril de 2018

La sede central de YouTube, la entrada a Silicon Valley

En estas oficinas trabajan poco más de 1700 personas y en ellas se trabajan los aspectos centrales de YouTube, se trata de la sede principal, la cual administra el resto de las oficinas regionales. Está ubicada en la ciudad de San Bruno, una pequeña localidad a 17 kilómetros de San Francisco y que sirve de entrada a Silicon Valley.

Las oficinas están ubicadas justo a un lado del aeropuerto de San Francisco, y han sido la sede principal de YouTube en los últimos diez años. San Bruno no es muy grande, tiene poco más de 45.000 habitantes, aquí sólo podemos encontrar la oficina de YouTube y la sede de comercio electrónico de Walmart.

En desarrollo...