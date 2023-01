Dubái ya ha comenzado su siguiente megaconstrucción de récord: el mayor edificio "en voladizo" del mundo

Que en Oriente Próximo gustan las grandes construcciones y los rascacielos XXL es algo que a estas alturas suena casi a obviedad. Allí se alza la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa, de más de 800 metros de altura, además de un buen puñado de edificaciones que superan los 300 m. Y allí se proyecta también The Line, la metrópolis impulsada por el príncipe saudí Mohammed bin Salman que eleva el concepto de megaconstrucción a su quinta esencia: una ciudad construida de cero y con forma de pasillo que alcanzará los 170 kilómetros de largo, 500 m de alto y 200 m de ancho.

No son sus únicos alardes de habilidad ingenieril.

En pleno corazón financiero de Dubái toma forma desde hace unos cuantos años un conjunto arquitectónico igual de impresionante y que, en la línea del Burj Khalifa o The Line, aspira a colarse por derecho propio en el libro Guinness de los récords. El proyecto se conoce como One Za´abeel y básicamente en una megaconstrucción formada por tres bloques: dos torres —One Za´abeel The Residences y One Za´abbel Tower— unidas por un enorme voladizo bautizado The Link.

Un icono dedicado al lujo

El mayor de los rascacielos se destinará a uso comercial y alcanzará los 304 metros de altura. Dentro albergará oficinas y un resort. Su hermana “pequeña”, situada justo al lado, servirá como una torre residencial de 57 plantas repartidas a lo largo de 241 m. Todo, por supuesto, integrado en un complejo situado en pleno Trade Center de Dubái y en el que predominará el lujo.

“Estamos dando forma a un icono de uso mixto que contribuirá al paisaje de Dubái. Desde el concepto hasta el diseño e implementación se ha pensado en garantizar que los componentes residenciales, comerciales, hoteleros y de ocio estén integrados para una experiencia lujosa sin igual”, subraya Raad Al Jarrah, el director de desarrollo de la promotora Ithra Dubai.

Si las dimensiones de sus rascacielos no fueran sorprendentes ya de por sí —aunque se quedan bastante por debajo de los 800 m del Burj Khalifa, superan con creces a las torres Cepsa o PwC de Madrid—, lo realmente llamativo del One Za´abeel será su estructura en voladizo. Es con ella con la que espera escribir su nombre en el libro de Guinness de los récords. La razón: su longitud.

El bloque, bautizado como The Link, será justo lo que indica su nombre: un vínculo, una infraestructura de 226 metros de largo que cruzará las dos torres a alrededor de 100 metros de altura. Con semejantes dimensiones, reivindican sus promotores, The Link “está destinado a romper el récord de ‘Edificio en voladizo más largo’”. A modo de referencia y si bien no son equiparables, la marca mundial del mayor techo con esa configuración lo ostenta la cubierta del Centro de Cine de Busan, en Corea del Sur, con una talla muy inferior a la de The Link: 85 metros.

Más allá de su altura o longitud, The Link destacará también por su contenido. Sus creadores lo proyectan como un mirador privilegiado, un “podio panorámico” que incorporará una plataforma de observación de 360 grados con vistas a Dubái, restaurantes y lujosos salones. Cuando se presentó el proyecto, hace ya más de un lustro y con un diseño elaborado por el estudio de arquitectura japonés Nikken Sekkei, se apuntaba que su oferta se completaría con un spa, piscina y azotea.

Uno de los grandes retos de One Za´abeel consistió en elevar la enorme estructura de The Link, lo que exigió a sus responsables afrontar una de las operaciones de izado “más pesadas de la región”. El grueso del trabajo se completó en septiembre de 2020, cuando los operarios contratados por Ithra Dubai elevaron una sección de 192 metros de largo y un peso de aproximadamente 8.500 toneladas a 100 metros de altura. La operación duró 12 días. El segundo tramo, de 900 toneladas y que completó los 226 m de longitud de la plataforma, se fijó en su lugar un mes después.

Desde entones los trabajos han seguido avanzando con el objetivo de inaugurar el complejo a lo largo de este mismo año. Uno de los principales hitos se alcanzó hace solo unos días, en diciembre, cuando se completó el revestimiento de vidrio de sus tres torres, los dos rascacielos y The Link.

Una vez se estrene One Za´abeel sumará un nuevo resort vertical, con viviendas, lujosas suites de hotel y restaurantes a la ya amplia oferta de Dubái. Eso y, por supuesto, un nuevo récord.

Imágenes: Itha Dubai y One Za´abeel