Así son los drones marítimos con los que Ucrania han puesto en jaque a la flota rusa del Mar Negro

Si hace unos meses hablábamos de los drones kamikaze y su capacidad para cambiar la guerra aérea, hoy toca hablar de una nueva clase de drones marítimos, que podrían iniciar una nueva fase en la guerra naval. Se trata de las embarcaciones de superficie no tripuladas (USV), un tipo de arma que, según Rusia, habría sido utilizada por Ucrania para atacar a su flota en el Mar Negro el pasado fin de semana.

Desde el Ministerio de Defensa ruso señalan que el asalto efectuado en Sebastopol, que involucró a siete drones marítimos y nueve drones aéreos, causó daños menores en el dragaminas Ivan Golubets y en el sistema de protección del puerto. Y, aunque habría más daños que Moscú no reconoce, una pregunta queda sobre la mesa: ¿cómo ha sido posible vulnerar una de las bases navales rusas mejor protegidas?

Después del ataque empezaron a circular en las redes sociales una serie de vídeos aparentemente relacionados. Uno de ellos fue compartido por el corresponsal de la BBC en Ucrania, James Waterhouse. “Imágenes increíbles de uno de los drones marinos utilizados en el ataque a la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol”, escribió el periodista en parte de un tuit donde se puede ver un USV siendo asediado por fuego de ametralladora.

Unbelievable footage from one of the marine drones used in the attack on Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol. (Via Ukrainian journalist Andriy Tsaplienko) Full story: https://t.co/YdtcFELiSy pic.twitter.com/Nw5YbHeQMU

Curiosamente, la embarcación que se observa en el vídeo compartido por Waterhouse parece guardar cierta similitud con lo que parece ser una moto de agua modificada (imagen destacada) que había sido encontrada en la península de Crimea el pasado mes de septiembre. Según el reputado analista de defensa Hi Sutton, citado por Forbes y Financial Times, se trata del mismo tipo de dron que atacó a la flota rusa en el Mar Negro.

Sutton explica en un artículo publicado en USNI News que, si bien Estados Unidos ha enviado drones marítimos a Ucrania, los utilizados recientemente parecen haber sido fabricados artesanalmente por lo que no pueden ser identificados con un modelo en particular. Se trataría de motos de agua de origen canadiense, probablemente modelos Sea-Doo GTX o Fish Pro, que no han sido diseñadas para uso militar, sino para uso recreativo civil.

