Guía de compras de bicicletas eléctricas: en qué hay que fijarse antes de comprar y nueve modelos recomendados

Ahora que poco a poco asoma el buen tiempo y que se alargan las horas de sol, apetece realizar más actividades al aire libre y la bicicleta siempre es una buena alternativa. Si además queremos ir al trabajo en este medio de transporte pero sin que suponga llegar sudando, la bicicleta eléctrica es una buena opción para combinar ejercicio y transporte.

También lo es para practicar deporte en grupo aunque no estemos tan en forma como el resto. Ya no es raro ver a pelotones ciclistas que salen a montar en los que alguno de ellos, que puede entrenar menos durante la semana, lleva una bici eléctrica. De hecho la categoría de bicicletas eléctricas más vendidas son las de montaña y trekking, donde en Francia en 2018 se vendieron 65.000 y 63.000 unidades respectivamente. Las bicicletas eléctricas ya suponen un 13% del total de ventas en dicho país.

La legislación de la bici eléctrica

La bicicleta eléctrica se verá afectada por las mismas normas que el resto de bicis. Es decir, en ciudad el uso del casco no es obligatorio, no así en vías interurbanas y carretera. No podrán circular por las aceras, a menos que estén especialmente indicadas para ello, y tienen que circular por la calzada como el resto de vehículos.

Tampoco se necesita una licencia para conducir, como sí sería el caso de un ciclomotor. Pero sí se necesita conocer el código de circulación, conocer las señales viales y respetarlas. La bicicleta debe llevar luz delantera blanca y trasera de color rojo siempre que circule en condiciones de luminosidad reducida o de noche.

El debate del seguro obligatorio para bicis eléctricas parece por el momento cerrado, tras la votación del Parlamento Europeo en su contra

No es obligatorio contar con un seguro. En este sentido el Parlamento Europeo votó en 2019 a favor de excluir a las bicicletas eléctricas de esta obligación, siempre que su motor no supere los 25 km de velocidad en la asistencia ni una potencia superior a 250 W.

Tampoco tienen que pagar impuesto de circulación a vehículos de tracción mecánica, ya que no son homologables a los mismos. Eso sí, en caso de un accidente si no contamos con dicho seguro tendremos que hacernos cargo de los daños causados a un vehículo o a un peatón, según sea el caso, por nuestros propios medios.

La asistencia al pedaleo

Hasta aquí la normativa es más o menos común a cualquier bicicleta. En el caso de las eléctricas se debe añadir la específica que afecta a su motor eléctrico y las limitaciones que impone la asistencia al pedaleo. En este caso

las bicicletas con pedaleo asistido, equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima de 0,25 kilovatios, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h, o antes si el ciclista deja de pedalear

Las bicicletas deben estar homologadas por el Ministerio de Industria, según la norma UNE-EN 15194:2009. En caso de tener un acelerador similar al de una moto, que permita iniciar la marcha sin dar pedales, se considerarán ciclomotores. Lo mismo ocurre si su motor supera los 250W o no se detiene la asistencia al pedaleo al alcanzar los 25 km/h. En este caso es necesario matricular el vehículo, además de contar con seguro y se necesita licencia para su conducción.

Tipos de baterías de la bicicleta eléctrica y autonomía

Como en todo vehículo eléctrico las baterías juegan un papel muy importante a la hora de elegir. Para empezar tendríamos que ver si buscamos una bicicleta con baterías extraíbles o que vayan integradas en el cuadro. La principal ventaja de las primeras es que podemos llevarlas con nosotros si aparcamos la bici en la calle y recargarlas en el trabajo o en casa de forma más cómoda que tener que subir la bici a nuestro domicilio.

Si preferimos que vayan integradas en el cuadro, a nivel estético quedan más disimuladas. Sería la opción más parecida a una bicicleta convencional, independientemente del tipo elegido, ya sea una plegable, urbana o de montaña. Prácticamente no notaremos la diferencia, más allá de un mayor peso y el selector de asistencia que queremos aplicar.

A la hora de elegir es fundamental fijarse en los ciclos de recarga que permite la batería y la facilidad para su sustitución en el futuro. Especialmente si tenemos pensado hacer muchos kilómetros con este vehículo, como sería el caso del desplazamiento diario al trabajo, cuantos más ciclos de recarga el aguante es mejor.

Si nos quedamos sin batería siempre podemos pedalear sin asistencia. No es un factor determinante, pero si la bicicleta es muy pesada nos costará moverla

Por último, la autonomía irá ligada a su capacidad de almacenamiento de energía. Las baterías más eficientes suelen ser las de ión litio, mientras que las más económicas suelen ser de plomo, también más pesadas. A mayor capacidad de almacenamiento más autonomía permiten, aunque hay que tener en cuenta que son más eficientes las de litio.

La autonomía que logremos dependerá también del peso del ciclista y el terreno a recorrer. No logrará el mismo rendimiento alguien que pesa 90 kilos y tiene que subir cuestas que un ciclista que pesa 75 y realiza un recorrido llano. Lo mismo podemos decir de la bici. Lo normal es que permitan realizar recorridos entre 50 y 60 kilómetros con asistencia al pedaleo sin problemas. También variará con la cantidad de ayuda que nos da, ya que la bici eléctrica permite regular cuánto queremos que empuje el motor eléctrico.

¿Dónde se sitúa el motor?

A la hora de elegir modelo es interesante considerar dónde se sitúa el motor. Suelen existir dos tendencias, en el eje o en la rueda. Se trata de una cuestión de eficiencia y de sensaciones. Con el motor en el eje se siente más el pedaleo habitual de una bicicleta. Es el más adecuado cuando hablamos de hacer deporte con la bici, para la MTB o incluso de carretera. Además, al tener un sensor de movimiento de torque, en el propio eje al impulsar el pedal, el motor eléctrico entra en funcionamiento y la bici sale literalmente disparada, aunque depende del fabricante y como regule la entrega de potencia.

En el caso del motor de rueda se incluye un sensor de movimiento, por lo que hace falta dar media o tres cuartos de vuelta para que entre en juego. Para un uso más urbano suelen ir en la rueda trasera, aunque depende del modelo, ya que algunos lo sitúan en la delantera para lograr una doble tracción, la de la rueda delantera por el motor y la trasera por el pedal.

Qué modelo de bicicleta eléctrica elegir

Y ahora que tenemos claros algunos conceptos de las bicicletas eléctricas toca elegir modelo. Y aquí no será muy diferente a lo que debemos tener en cuenta en cualquier otra bici. Es interesante hacerse algunas preguntas:

¿ Qué uso le vamos a dar habitualmente? Urbana, montaña, carretera o mixta, de carga...

habitualmente? Urbana, montaña, carretera o mixta, de carga... ¿ Dónde la vamos a guardar ? ¿Necesitamos que sea plegable? ¿Y para cargar las baterías?

? ¿Necesitamos que sea plegable? ¿Y para cargar las baterías? ¿Qué gama de bicicleta me puedo permitir? Como en todo tenemos gama baja, media o alta.

¿Qué precio puedo pagar?

En base a ello os proponemos algunos modelos para que podáis elegir y os sirvan de referencia.

Xiaomi Qicycle Electric Folding Bike

Se trata de un modelo urbano y plegable de Xiaomi que se puede conseguir en China, pero que a través de las tiendas de venta online puede llegar a España. Su pequeño tamaño y su ligereza, 14,5 kg. la hacen perfecta para aquellos que quieran practicar la intermodalidad, es decir, plegar la bici y subirla al tren de cercanías, por ejemplo.

Su motor es de 250W y sus baterías fabricadas por Panasonic extraíbles, un pack de 20x2.900mAh, nos permitirán una autonomía estimada de 45 km. Todo ello se puede controlar desde la aplicación de Xiaomi para el smartphone. Respecto a los componentes de la bici, tiene un cambio interno Nexus 3 de Shimano y luces delantera y trasera.

Por ponerle un pero es pequeña para aquellos que sean altos, lo que obliga a pedalear algo "enchepados" y no se puede estirar del todo la pierna, por lo que nuestro pedaleo no es del todo eficiente. A cambio tenemos una bici muy pequeña y más ligera. Xiomi ha sacado otros modelos como el HIMO C20 que ha prometido comercializar en España, pero que todavía no están disponibles. Además es una bicicleta más pesada y con un diseño menos pulido. A cambio mejora la autonomía hasta los 80 km.

Precio: 766 euros

Nilox X3

Este es un modelo de bicicleta eléctrica que es una de las últimas modas. Integrar el motor eléctrico en el sector de las "fat bikes", que destacan por sus gruesas ruedas casi tan anchas como las de un ciclomotor, pensadas inicialmente para tener más tracción en la nieve, pero que ahora podemos ver por todo tipo de terrenos.

Con un motor de 250 W en la rueda trasera y una batería de 288 W extraíble promete una autonomía de hasta 45 km. Eso sí, si se nos acaba, tendremos que pedalear y cargar con sus 24 kilos de peso total y unas ruedas anchas que se agarran al suelo mucho más de lo que estamos acostumbrados en otras bicis. Aquí se agradecerá tener un cambio Shimano de 6 velocidades.

Precio: 799 euros

Merida Expresso 200

Este es un modelo de bicicleta eléctrica de trekking, pensada para largos recorridos. Para ayudarnos dispone de un motor Shimano E5000 40Nm situado en el eje y una batería Shimano E8014 418Wh que tiene una garantía de 1.000 ciclos, algo corta para una bici con la que nos desplazamos cada día, a partir de ahí su capacidad puede mermar y disminuir nuestra autonomía.

Con el diseño destaca por la limpieza de cableado, ya que va por dentro del cuadro. Además de venir con luz delantera y trasera, incorpora un candado de cuadro ABUS, aunque si vamos a dejarla en la calle fuera de nuestra vista mejor complementarlo con algún otro sistema de seguridad.

Precio: 1.799 euros

Biboo Gekko 2019

Esta bicicleta fabricada en Bilbao se distingue por tener un diseño muy clásico. Pensada como bicicleta urbana destaca por su ligereza, 12 kilos, uno de los más bajos dentro de las eléctricas. El motor de 250 W y su batería de 160 Wh forman un conjunto único que se sitúa en la rueda trasera. Esto nos ofrece una autonomía de entre 70 y 200 km dependiendo del nivel de asistencia.

Para facilitar la asistencia al pedaleo dispone de una app que se conecta vía bluetooth a la bici y que permite configurar los niveles de ayuda que deseamos, así como la ayuda para el freno motor que queremos tener. Para iniciar la asistencia una vez en marcha basta dar unas pedaladas hacia atrás para activar la propulsión. Los modelos de 2018 se ofrecen con descuentos muy interesantes.

Precio: 2.500 euros

Brompton Electric

Por fin los seguidores de esta icónica bicicleta, una de las mejores plegables del mercado tienen su modelo eléctrico que ya está listo para exportar fuera del Reino Unido. Para ello han trabajado en colaboración con el equipo Williams de Fórmula 1, que se ha encargado del desarrollo del motor eléctrico de 250 W. La bicicleta es fiel a la esencia y fácil plegado de la marca, una de sus señas de identidad.

El motor se ubica en la rueda delantera, por lo que tenemos el efecto de doble tracción, en la rueda de delante con el motor y en la trasera por el impulso del pedaleo. Han desarrollado una tecnología de sensores inteligentes que sabe cuándo aplicar la asistencia al pedaleo, ya sea por viento en contra, por la pendiente de una cuesta, etc.

La batería de Ion-Lítio se sitúa en una mochila en la parte delantera y tiene una capacidad de 300Wh lo que nos asegura una autonomía de entre 30 y 70 Kilómetros. Podemos elegir entre diferentes tamaños de bolsa, hasta una en la que nos coge el portátil por ejemplo. Tarda en recargarse 4 horas, pero existe la posibilidad de adquirir un cargador rápido que reduce dicho tiempo a la mitad.

Precio: 2.995 euros

Giant STANCE E+0

Dentro de las bicicletas eléctricas las más demandadas son las bicicletas de montaña. Giant nos ofrece una amplia gama y en este caso tenemos un motor situado en el eje de Yamaha con 80Nm de par y que permite un ratio de asistencia de hasta un 350%, lo que facilita subir hasta las cuestas más empinadas.

Lo complementa una batería de 500 Wh lo que facilita salidas largas de 100 km o incluso más. Además su batería ofrece carga rápida al 60% con una hora. La asistencia se activa o se cambia el modo desde el manillar con un pequeño cuadro de mando. Además podemos conectarla con la aplicación Giant E-bike, aunque esta no recibe precisamente buenos comentarios de sus usuarios.

Precio: 3.999 euros

Orbea GAin M20

En el sector de las bicicletas de carretera no es tan habitual ver e-bikes, pero Orbea tiene una gama muy interesante. Este modelo destaca precisamente por no parecerlo, ya que la batería de 250 W y una autonomía estimada de 75 km se encuentra integrada en el cuadro. El motor se ubica en la rueda trasera con un par de 40 Nm.

El cuadro es de carbono, lo que da más ligereza a todo el conjunto. En este tipo de bicis lo que se busca no es tener asistencia al pedaleo en todo momento, sino más bien justo cuando lo necesitamos, ya sea por una cuesta, porque nos descolgamos del grupo con el que vamos, etc. Y todo manejado desde el manillar desde donde decidimos qué nivel de asistencia deseamos.

Precio: 4.499 euros

Riese & Muller Packster 40 vario

Uno de los sectores muy importantes en Europa, pero que en España no son tan habituales, son las bicicletas de carga. Para entender esta cuestión basta un dato: el año pasado se vendieron en Alemania más bicicletas de carga eléctricas que coches eléctricos. La asistencia de un motor eléctrico permite transportar cargas con mucho menos esfuerzo. Se suelen utilizar mucho para el reparto de paquetes de la última milla. O llevar pasajeros, ya sea a los niños al colegio o a las mascotas de paseo.

En este caso monta un motor Bosch de 250 W con asistencia al pedaleo de hasta 25 km/h y un par de 75 Nm, lo que da una ratio de assitencia al pedaleo de hasta un 300%. Las cuestas no serán un obstáculo para subir con la bici de carga. Dispone de una batería de 500 Wh, pero tenemos opción de duplicar su capacidad con una segunda. Toda la información controlada desde el display pero también desde el smartphone. El sistema de cambio va integrado en el buje trasero en este modelo, perfecto para una bicicleta urbana de estas características.

Precio: 5.099 euros

Haibike XDURO Dwnhll 9.0

Una bicicleta eléctrica de montaña para descenso. Pero claro los amantes de esta modalidad tienen en las subidas su némesis y utilizan o telesillas o el coche para volver a realizar el descenso. Por ello el motor Bosch Performance CX, con un par de 75Nm hará las delicias de los amantes de esta especialidad. Su batería de 500 W integrada en el cuadro pero desmontable mejora el equilibrio de la bicicleta.

El control de la asistencia se hace desde el display que va integrado en la potencia, uno de los mejores diseños que podemos encontrar en el sector. Todos los componentes son de alta calidad, en unas bicicletas eléctricas reconocidas como de las mejores del sector en 2018.

Precio: 6.999 euros

