HP se mete en la gama de entrada "gaming" con la línea Pavilion: ordenadores y monitores por debajo de los 1.000 dólares

Uno de los primeros baches que se encuentra el usuario que empieza a sumergirse en el mundo de los videojuegos es que los equipos capaces de soportar los más exigentes son los más potentes y también los más caros. Pero desde hace un tiempo estamos viendo aproximaciones de menor coste en este área, y ahora es HP quien estrena una nueva sub-línea Pavilion de gaming de gama de entrada.

En concreto se trata de un total de cuatro nuevos equipos, entre los que encontramos un portátil, dos ordenadores de sobremesa y un monitor de 32 pulgadas. Una novedad que acompaña a otras dentro de la misma familia, pero siendo equipos centrados en el gaming tanto por sus características técnicas como por su estética.

El gaming por debajo de lo 1.000 dólares

Esta nueva familia de dispositivos (dentro de los Pavilion) llega tras lanzamientos como el Acer Nitro 5 o la serie G de Dell, que ya trataron de acercarse a ese sector de público que busca soluciones más económicas para el mundo del gaming. Algo quizás menos especializado y sobre todo más económico que los Omen, ya que como vimos con el Omen X Laptop el precio de un equipo alcanzaba los 2.000 dólares.

Así, lo que vemos en esta nueva estirpe son equipos por debajo de la barrera de los 1.000 dólares, si bien el precio final dependerá como siempre de qué configuración se elija. En su interior vemos procesadores de Intel que van desde el i5-8300H hasta el i7-8700 con opciones de AMD o Nvidia para lo gráficos. Por su parte, el monitor tiene una resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles) y dispone de lo que HP denomina DisplayHDR 600 que difiere de la definición de HDR para los televisores 4K como matizan en The Verge.

Portátil HP Pavilion

El equipo portátil de esta nueva serie puede integrar un procesador i5-8300H o i7-8750H de Intel con soporte a Optane opcional (en algunos mercados, no obstante, integrarán el i5-8250U). Los gráficos pueden correr a cargo de Nvidia con una GeForce 1060 Max-Q o de AMD con la Radeon RX 560X, con 8 GB de memoria RAM DDR4.

El contenido se mostrará en un panel de 15,6 pulgadas a 144 ó 60 Hz con resolución 1080p, pudiendo elegir almacenamiento interno de hasta 2,1 TB. El precio partirá de 800 dólares, sin conocer aún su disponibilidad y coste para otros mercados.

HP Pavilion Gaming 690 y 790

Los equipos de sobremesa son pequeñas y compactas torres muy al estilo de la nueva torre Pavilion a la que hacíamos referencia al principio, pero con un toque gaming en la estética. integrarán procesadores Intel i5-8400 o i7-8700, y lo que las diferencia es que la 790 puede llegar a ser algo más potente.

Así, los gráficos también pueden ser de Nvidia o AMD, con las Radeon RX 580/GeForce GTX 1060 para la Pavilion 690 y las Radeon RX 580/GeForce GTX 1080 para la 790. Ésta última soporta hasta 64 GB de RAM y es algo más grande, con una caja de 20 litros, mientras que la de la 690 es de 15 litros y puede integrar hasta 12 GB de RAM.

Ambas cuentan con jack de audio, bandeja para SD, USB 2.0 tipo-A, USB tipo-C y USB 3.1, aunque difieren el número. La Pavilion 690 integra un USB tipo-C, seis USB 3.1 y dos USB 2.0 tipo-A mientras la Pavilion 790 tiene dos USB 3.1 más y un puerto Thunderbolt.

Los precios de estos dos equipo partirán de lo 550 dólares para la torre Pavilion 690 y de los 750 dólares para la Pavilion 790.

Monitor Pavilion Gaming 32 HDR

La pantalla de "gama de entrada gaming" que HP ha incluido en esta línea es un monitor de 32 pulgadas con resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles), con una densidad de 92 píxeles por pulfada, una frecuencia de refresco de 75 hercios y un ratio de contraste de 6000:1. Según el fabricante, alcanza los 600 nits de brillo máximo y más del 90% de gamut DCI-P3.

Dispone de dos HDMI, un DisplayPort, dos USB tipo-A y salida de audio, y saldrá por un precio de 449 dólares. No es un monitor económico per se, pero por sus características (pulgadas, resolución, etc.) no alcanza precios más elevados como los monitores 4K de gaming que hemos visto anteriormente.

Se espera que esta línea se lance entre mayo y junio, aunque no sabemos a qué mercados llegará. Quizás aprovechando el escenario que brinda la feria Computex y que este año se celebra del 5 al 9 de junio, donde de hecho probamos el Nitro 5 de Acer, el ASUS ROG Zephirus y otros ordenadores enfocados a público en general como el ASUS ZenBook Flip S.

Imágenes | HP (vía The Verge)

