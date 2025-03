Unos investigadores han desmontado las baterías de Tesla y BYD. Ya saben cuál rinde mejor y es mucho más barata

Hace unas semanas os contamos que una compañía estaba dando la voz de alarma a los viejos fabricantes: Tesla, BYD y otras compañías chinas son las mejores a la hora de alcanzar el mayor equilibrio entre producción de coches eléctricos y costes asociados a los mismos.

El secreto, según asegura Caresoft Global Technologies, es tan sencillo como pensar en el coche eléctrico tal y como es: eléctrico. El problema para empresas como Toyota es que han estado pensando en esta tecnología como una evolución de sus automóviles actuales.

Esto les lleva a utilizar materiales y acabados demasiado caros y a los que no les sacan partido ya que la ausencia de vibraciones de un motor eléctrico, por ejemplo, permite a las compañías antes mencionadas priorizar el uso de plásticos en lugar de costosas aleaciones.

Explicaba esta consultora que, cuando se trata de enfrentar dos automóviles con motor de combustión, aplicar el mimo de montar la estructura del coche con un refuerzo extra sí marca la diferencia a la hora de conducir uno u otro vehículo. Sin embargo, esas barreras se difuminan con motores que no transmiten vibraciones u otro tipo de movimientos o ruidos parásitos.

Llegados al punto de entender qué las hace diferentes, un estudio publicado en Cell Reports Physical Science ha enfrentado la famosa Blade Battery de BYD con la batería 4680 de celdas cilíndricas de Tesla.

Estos han sido los resultados.

BYD y Tesla enfrentan dos modelos de batería

La confrontación entre estas dos baterías no es casual. Las Blade Battery de BYD son baterías LFP. Es decir, utilizan lo que se conoce como la química de litio ferrosfato. Tesla también tiene a la venta automóviles con estas baterías (las de menor capacidad) pero es conocida por utilizar las NCM, que se estructuran alrededor de una química de níquel, cobalto y manganeso.

Sobre el papel, siempre se ha sopesado la idea de que las baterías LFP son menos densas energéticamente y que de ellas se puede extraer menos potencia. Además son más lentas de cargar. Pero a su favor tienen otras dos bazas importantes. La primera es que se cree que su vida útil es superior. La segunda no es menos importante: su precio.

Una batería LFP es más barata de producir que un acumulador NCM. Esta ventaja es sustancial si hablamos de coches de menor tamaño o que no aspiran a ofrecer autonomías de largo recorrido. No es casual que en China, donde los trayectos son en su mayoría urbanos y no se realizan grandes viajes en coche, la batería LFP sea la más utilizada.

Los acumuladores NCM, sin embargo, ofrecen ventajas muy claras. Son más potentes y como su densidad energética es mayor también ofrecen un mejor rendimiento en lo que a kilómetros se refiere. Con el mismo tamaño, una batería NCM guarda en su interior más autonomía que una LFP. Eso sí, se cree que su degradación es más acusada con el tiempo y, sobre todo, son mucho más caras de producir.

La comparación entre las baterías de una y otra compañía es especialmente interesante ya que BYD y Tesla son los mayores fabricantes de coches eléctricos del mundo.

Conocido este contexto, los investigadores señalan que las diferencias entre las baterías de unos y de otros van más allá de la química de las mismas. Por ejemplo, explican que las celdas cilíndricas de la batería 4680 le ha permitido a Tesla incorporar celdas cinco veces más grande que en sus acumuladores anteriores, aumentando por tanto la densidad energética y el volumen de kilómetros que puede realizar el coche antes de la siguiente parada.

De BYD señalan que la empresa china utiliza unas "baterías de hoja", lo que supone un enfoque innovador dentro de la industria, priorizando la producción de baterías de vida útil más larga a un coste inferior.

Esto último se hace especialmente evidente cuando se analiza el coste de la batería en relación al peso de la misma, los materiales utilizados y la energía generada por la celda. Según los cálculos de los investigadores y teniendo en cuenta los precios de los minerales en 2024, la batería de BYD es 10 euros/kWh más barata que la de Tesla.

Explican que el alto precio del níquel es definitivo en este sentido incluso a pesar que la celda de BYD es más pesada y debería empeorar sus datos. Es decir, según sus datos, la compañía china ahorra 600 euros por cada batería de 60 kWh de capacidad producida frente a Tesla.

En cuanto a los resultados en los test de rendimiento, los investigadores señalan que al recargar la batería de Tesla genera el doble de calor que el acumulador de energía eléctrica de BYD. Con ello no quieren decir que sea un problema para el rendimiento de la propia batería pero sí requiere que se empleen sistemas de refrigeración más complejos y, se presupone, más costosos lo que vuelve a encarecer el producto. Además, la química más estable y el menor calor generado debería resultar en una batería con mejor salud con el paso del tiempo

Lo que no se ha analizado es el rendimiento en kilómetros. Esto no tendría un sentido completo porque los kilómetros que puede realizar un coche eléctrico depende de su batería pero también de los motores que utiliza, del área frontal del vehículo y de su aerodinámica.

Pero sí queda claro una cosa: las baterías de BYD son más baratas de producir, más estables a lo largo del tiempo y requieren de componentes externos menos complejos.

