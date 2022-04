Cómo evitar que te multen circulando con bicicleta eléctrica por tu ciudad

Circular en bicicleta por ciudad es, probablemente, la forma más sana de moverse. Mejoramos nuestra forma física, puede que tardemos menos que en cualquier otro vehículo y, además, ayudamos a reducir la contaminación de la urbe.

Además, con la generalización de las bicicletas eléctricas, muchos usuarios han descubierto este medio de transporte, pues permite que gente de mayor edad o en menor forma física también disfruten de ella. Sin olvidar que es una forma sencilla de reducir el esfuerzo físico hasta la oficina y no sudar por el camino.

Pero, si eres de los que contempla la bicicleta eléctrica como una alternativa real al coche dentro de la ciudad, es importante que no olvides una serie de condicionantes que harán de su uso una actividad más segura. Para ti y para tu bolsillo, pues no incurrirás en infracciones que no sabías de su existencia y, por tanto, también evitarás las multas.

Antes de ponerte en marcha

Aunque un ciclista no tenga un carné por puntos que lo habilite para montar en bicicleta, hay que tener en cuenta que como cualquier otro agente del tráfico tendremos que respetar las normas del Reglamento General de Circulación. Antes de ponerte el casco y empezar a dar pedales, hay unos conceptos que no debemos pasar por alto. La DGT tiene una buena guía con 20 puntos imprescindibles antes de montar en bicicleta.

Una de las primeras cosas que debes tener en cuenta antes de comprarte una bici es qué define a las bicicletas eléctricas. Éstas son como los vehículos tradicionales de dos ruedas pero incluyen una pequeña batería que alimenta un motor eléctrico para generar más fuerza. Así, podremos igualar la velocidad del tráfico más rápido y también circular a mayor velocidad en las cuestas, lo que aumentará nuestra seguridad.

Eso sí, ten en cuenta que el motor de la bicicleta eléctrica dejará de funcionar cuando detecte que ésta supera los 25 km/h. Si no fuera así, la bicicleta eléctrica pasaría a ser considerada como ciclomotor, lo que la obligaría a tener matrícula, seguro y que el ciclista tuviera un carné. Es decir, el ciclista que utilice una bicicleta eléctrica lo tendrá más sencillo, pero no podrá olvidarse de dar pedales.

Cuidado con las multas

Por nuestra seguridad y la de los demás, cuando montamos en bicicleta hay que tener en cuenta una serie de normas. También para que nuestro bolsillo no sufra, porque podemos acumular sanciones que lleguen hasta los 1.000 euros.

Todo controlado

La publicación de la reformada Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ha servido para que veamos, por primera vez, una tasa 0,0 en nuestro país. Ésta sólo se ha definido para los más jóvenes. Así, los menores de 18 años que se monten en una bicicleta no podrán contar con el margen de 0.5 g/l de alcohol en sangre o 0.25 miligramos por litro de alcohol en aire espirado.

No hay que olvidar que un ciclista también puede ser sometido a un control de alcohol y drogas. Superar los máximos permitidos supone una multa de 500 euros que puede elevarse hasta los 1.000 euros en caso de dar positivo en drogas o ser reincidente en el consumo de alcohol mientras se circula.

Evidentemente, no consumir alcohol o drogas antes de ponerse en marcha es básico, pero también debemos recordar que el uso del casco es obligatorio para los menores de 16 años. Por encima de esta edad, sólo se recomienda su uso, pero es evidente que los beneficios superan con mucho a la incomodidad de llevarlo puesto. Si el ciclista es menor de 16 años y carece de este elemento de protección, la multa es de 200 euros.

Igual que sucede con el casco, las luces en la bicicleta no son siempre obligatorias, pero sí recomendables. Cuando se circule de noche, en pasos inferiores o túneles, es necesario contar con una luz delantera blanca y una trasera roja. No hacerlo supone una multa de 200 euros.

Lo mismo sucede con las prendas reflectantes. Siempre que sean necesarias las luces también será necesario contar con este tipo de prendas para hacernos visibles al resto de agentes del tráfico. En este caso la multa es de 80 euros pero, como sucede con las luces, circular con prendas reflectantes y luces aumentará nuestra seguridad también de día.

Y, por último, ¿sabes cuántas personas pueden viajar en una bicicleta? Llevar a un pasajero en este vehículo sólo está permitido si el niño o la niña tiene menos de siete años y lo haga en un asiento homologado. Además, el ciclista debe ser mayor de edad. En caso de incumplir alguna de estas obligaciones, la sanción es de 100 euros.

Ya en marcha

Una vez arrancamos y nos ponemos a dar pedales, lo más importante es movernos con seguridad entre el tráfico. Y lo primero es la incorporación a la vía por la que vamos a circular. Tenemos que hacerlo sin entorpecer el tráfico y sin ponernos en peligro ni hacer lo propio con los demás. De hecho, infringir esta norma está castigado con 200 euros de multa.

En ciudad, la DGT recomienda circular lo más a la derecha posible del carril, siempre dejando distancia de seguridad suficiente con el bordillo o los vehículos aparcados para evitar complicaciones. Sin embargo, en este caso recomendamos leer bien la Ordenanza Municipal de Movilidad de vuestra ciudad, porque algunas urbes permiten que el ciclista vaya por el centro del carril para aumentar la seguridad.

Esto no exime a los ciclistas de cumplir las normas básicas de circulación. No respetar la prioridad de paso, tanto con otros vehículos como con los peatones, se castiga con 200 euros de multa. Y no cumplir con las obligaciones de las señales (ceda el paso, stop, semáforos) puede repercutir en una sanción de entre 150 y 500 euros, en función de su gravedad.

En ciudad, es especialmente importante saber cómo debemos señalizar un giro a izquierdas o derechas. En el caso de tomar una salida a la izquierda, basta con extender el brazo izquierdo a la altura del hombro con la palma hacia abajo o situar el brazo derecho en ángulo recto. Si queremos realizar el giro a la derecha, los movimientos serán los contrarios. No señalizar estas maniobras suponen 200 euros de multa.

Además, aunque esta maniobra no es obligatoria, sí aumentará nuestra seguridad señalizar un frenazo brusco. En este caso, podemos alertar al resto de conductores y otros ciclistas con movimientos cortos y reiterados arriba-abajo con uno de los dos brazos. También se puede alertar de una parada con el brazo en ángulo de noventa grados y la mano en la parte inferior, al contrario que en un giro.

También, el ciclista debe tener en cuenta que, aunque es uno de los agentes del tráfico más vulnerables, los peatones lo son aún más. Por ello, no respetar la prioridad de paso de un peatón está castigado con 200 euros de multa, como ya hemos señalado, y circular por la acera o por un paso de cebra suponen un castigo de 100 euros.

Por último, ten en cuenta que las distracciones son una de las principales causas de accidente. Como en los coches, el uso del teléfono móvil está prohibido y la multa es de 200 euros. Del mismo modo, tampoco se pueden utilizar auriculares mientras montamos en bicicleta. Su castigo, una vez más, son 200 euros de sanción.

Fotos | nextbike