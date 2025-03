"Les queda un largo camino por recorrer": BMW no quiere ni oír hablar de las baterías de estado sólido

Tener un coche eléctrico con la autonomía de un diésel convencional es uno de los objetivos de la industria. La tecnología de las actuales baterías no permiten eso sin incluir módulos enormes y sin perjudicar los tiempos de carga, pero hay algo en el horizonte que promete cumplir el sueño: las baterías de estado sólido que prometen cambiar las reglas del juego.

La meta es lograr los 1.000 kilómetros de autonomía y ya hay empresas como SAIC -dueña de MG- que afirman tenerlas listas. No es la única: Mercedes dice que tiene una que ya aguanta esos 1.000 kilómetros, BYD quiere empezar a implementar baterías de estado sólido a corto plazo y Honda acaba de abrir una megafactoría de 270 millones de euros para fabricarlas.

Otras grandes como Ford y BMW comenzaron a mostrar interés por esta tecnología hace unos años, pero precisamente es la actual BMW la que ha lanzado al aire que, aunque las de estado sólido son el futuro, las baterías de iones de litio actuales aún tienen mucho que decir.

Al litio le quedan kilómetros por recorrer

El interés por las baterías de estado sólido se debe a múltiples factores. Son más pequeñas y ligeras que las de iones de litio, pero también más densas, por lo que pueden almacenar más energía. También se cargan a una velocidad mucho mayor, se estima que tiene una vida útil de entre 8.000 y 10.000 ciclos antes de empezar a degradarse y son más seguras debido a que el electrolito líquido inflamable se sustituye por uno sólido.

Toyota las ha calificado como “lo que puede cambiar el futuro de los coches eléctricos” y es evidente que todas las principales compañías tienen interés en la tecnología. Sin embargo, en una reciente entrevista al medio Autocar, el vicepresidente de Tecnología de Baterías de Próxima Generación en BMW, Martin Schuster, ha calmado un poco los ánimos.

Como tantas cosas, el dinero es lo que lleva la voz cantante en el paso a las nuevas baterías de estado sólido, y Schuster ha comentado que BMW está a ocho años de necesitar tener una opción con esta batería en el mercado. “Lo más importante ahora mismo es la batería de iones de litio. No está terminada y aún se observan mejoras. No hay una única batería definitiva y no llegará, pero en este momento, la batería de iones de litio puede mejorar de manera constante”.

Más que una mejora en rendimiento, el verdadero desafío es reducir costos. Para Schuster, el objetivo “principal y más importante” es reducir costos. El directivo comentó que pueden hacer batería de estado sólido ahora, “pero el costo no tiene sentido. Todavía queda un largo camino por recorrer con las baterías de iones de litio”.

BMW tiene claro que las baterías de iones de litio son el presente y futuro. Una clave es mejorar sobre lo existente, pero sobre todo bajar costos de desarrollo y empaquetado

Así, planes como el de BYD de empezar a montarlas en 2027, parece que no cuadran con lo que BMW tiene en mente porque, al final, quien pagará esas primeras baterías serán los usuarios. “¿Estaría un cliente dispuesto a pagar un precio mucho más alto por una batería de estado sólido sólo por una carga quizás un poco más rápida? El precio es uno de los puntos más importantes en la toma de decisiones de los compradores de vehículos eléctricos”, agregó.

Schuster confirmó que su batería Gen6 será la que usen en el futuro inmediato debido a que no han observado formas de fabricar millones de celdas de baterías de estado sólido a un precio bajo, con alta eficiencia, una evidente mejora de calidad y una sencilla integración en los coches actuales. Pero, claro, Mercedes tiene lista esa mencionada batería con 1.000 kilómetros de autonomía y desde Autocar le preguntaron por el asunto.

“Están en un rango de precios que no es competitivo”, contestó. “Esa es la realidad hoy día y, cuando veamos que compiten contra las baterías de iones de litio -en esa relación costos/precio-, entonces tomaremos nota”, apuntilló el directivo.

Por las palabras de Schuster, parece que a BMW le queda una década por delante para pensarse la introducción de las baterías de estado sólido en sus vehículos y los Neue Klasse con esa batería Gen6 son la apuesta de la casa alemana. Y estas baterías también se integrarán en otros modelos, como los SUV, siendo el X5 de 2026 el primero en recibirlas.

Veremos si mantienen esa apuesta en el momento en el que el resto de marcas se lancen a por las de estado sólido, ya que no son sólo las marcas tradicionales las que están en la pelea: las chinas están muy interesadas y gigantes como Huawei o Samsung están desarrollando las suyas.

Imágenes | BMW, 天然ガス

