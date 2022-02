Quién es quién en el coche eléctrico chino: las marcas que aspiran a revolucionar el sector en Europa

No resulta sencillo encontrar datos consolidados o en los que se incluyan con fiabilidad todos los fabricantes, pero el peso que está protagonizando China en la expansión del coche eléctrico es evidente y difícilmente rebatible, tanto si atendemos a sus matriculaciones, como su producción o la expansión de sus compañías.

Casi la mitad de los coches eléctricos e híbridos enchufables que se vendieron en todo el mundo en 2021 pertenecieron a marcas chinas. En total, en el mundo se vendieron 6,6 millones de automóviles considerados en España como Cero emisiones, según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés). De ellas, 3,4 matriculaciones se condensaron realizaron dentro del país asiático. Son cifras mayores a las registradas en todo el mundo en 2020.

Si nos centramos únicamente en el mercado del coche eléctrico, los datos más recientes son los de Jato Dynamics. En septiembre señalaban que se habían vendido 2,97 millones de automóviles exclusivamente eléctricos en todo el mundo. De ellos, el 45% se habían matriculado en China y el 58% de habían producido en el mismo país. De hecho, el Gobierno chino se había propuesto que en 2025 el 20% de las compras de vehículos estuvieran protagonizadas por automóviles enchufables, una cifra que ya se ha conseguido.

Quién es quién en el vehículo chino

A pesar de que no hay datos consolidados, sí se sabe que Tesla sigue siendo una de las firmas de vehículos eléctricos más importantes del país. Algunas otras reportan sus datos sin discriminar vehículos enchufables o de combustión, pero todas las marcas que encontramos a continuación tienen un importante peso en el mercado asiático. Y, como veremos, algunos ya han dado el salto a Europa.

Geely

Una de las marcas más conocidas en Europa es Geely. Esta firma china funciona como marca independiente pero también da nombre a un grupo automovilístico en el que se engloban otras firmas, entre ellas Volvo desde su compra a Ford Motor Company en 2010. Es, por tanto, lo mismo que sucede con el Grupo Volkswagen, en el que se encuentran firmas como Seat, Skoda, Audi o Porsche, entre otros, y entre las que también se cuenta la propia Volkswagen.

Como firma, Geely sólo vende vehículos SUV y de momento no tiene vehículos eléctricos bajo su propia firma pero el grupo ha adelantado que próximamente presentará una nueva marca denominada Leishen Power, que impulsará una plataforma transversal para todos los vehículos electrificados de la compañía. De hecho, formará parte de los 25 vehículos nuevos y electrificados que esperan presentar antes de 2025 en todo el grupo. 10 de ellos llegarán a Geely Auto, otros cinco para Geometry, que no opera en Europa, y otros cinco para Lynk & Co, que sí lo hace.

Link & Co y Zeekr 001

Una firma que sí ha aterrizado ya en Europa es Lynk & Co. De hecho, la firma china tiene programado para este 2022 abrir dos tiendas en nuestro país, una en Barcelona y otra en Madrid, pues de momento su SUV híbrido e híbrido enchufable sólo se puede comprar online.

Como otras firmas chinas, Lynk & Co ha apostado por penetrar en el mercado europeo con un vehículo low-cost, su 01. El Lynk & Co 01 es un SUV de 197 CV y un precio de 35.000, en su versión híbrida. Y, por encima, se sitúa la opción híbrida enchufable de 40.500 euros, con 267 CV. Aunque no son precios de derribo, hay que tener en cuenta que ambos modelos comparten plataforma y mecánicas con un Volvo XC40 Recharge, ofrecen una amplia dotación tecnológica y un diseño atractivo.

De momento, Lynk & Co no tiene opción exclusivamente eléctrica. Ésta llegará con el Zeekr 001, el cual servirá de marca premium, como Polestar lo hace con Volvo. De momento, este SUV eléctrico sólo se venderá en China, pero el objetivo es su desembarco en Europa y Estados Unidos próximamente. Sus cifras también prometen, con 543 CV y una batería de 110 kWh con autonomía para más de 600 kilómetros.

Saic Motor

Saic Motor es uno de los grandes fabricantes chinos del momento. Con sus cifras aportadas, en las que incluían todas sus marcas y no hacían distinción entre eléctricos e híbridos enchufables, son el conglomerado que más vende en el país asiático, con ventas superiores a las 700.000 unidades de vehículos electrificados.

De hecho, la potencia de Saic Motor es tal que empresas como Volkswagen o General Motors tienen importantes acuerdos de cooperación para que la firma china fabrique sus productos y los vendan en el país bajo el nombre occidental. Pero, además, dentro de Saic Motor encontramos firmas como Maxus, Roewe, Yuejin o MG.

MG

El renacimiento de MG también ha llegado desde China. Tras más de 80 años de historia, en 2005 el conglomerado MG Rover se declaró en quiebra. Poco después, en 2007, el grupo Saic Motor se hizo con la firma que, aunque volvió a poner en marcha su fábrica de Birmimgham, desde 2016 fabrica exclusivamente en el país asiático.

En España, MG ya dispone de una oferta de tres modelos, a la que muy pronto se sumará un nuevo miembro. La firma ha confirmado que a partir del próximo mes de marzo se podrá adquirir en nuestro país el MG5 Electric, un compacto familiar exclusivamente eléctrico con autonomía de 320 kilómetros y un precio que aún no ha sido desvelado, pero que en Alemania se sitúa en 35.490 euros. Por encima, contará con una versión de mayor capacidad.

La marca también cuenta con el MG ZS, un SUV disponible en versiones híbridas enchufables y eléctricas, bajo el nombre de MG ZS EV en este último caso. La versión eléctrica más modesta tiene 320 km de autonomía y parte de los 31.190 euros. Quien busque un modelo superior, el MG Marvel R Electric es un SUV eléctrico que parte de los 180 CV y 400 kilómetros de autonomía. Su precio se sitúa en los 40.000 euros.

BYD

De nuevo, una firma que ataca a los eléctricos europeos con precios por debajo de sus competidores y mucha tecnología. BYD es una firma que ya conocemos en nuestro país, aunque hasta ahora en formato autobús, como los eléctricos que puedes encontrar en el centro de Madrid. Pero la marca también ha hecho sus primeros intentos en el mercado de vehículos ligeros en los últimos años en nuestro país. Sin embargo, el coche eléctrico es una nueva oportunidad para una buena ofensiva.

A finales de 2021 se anunció que este fabricante, el segundo que más modelos exclusivamente eléctricos vendió en China por detrás de Tesla, llega a España de la mano de New Energy Movility (también comercializan vehículos de Aiways o Xpeng) con una berlina de lujo para rivalizar con el Model S, 550 kilómetros de autonomía (según ciclo NEDC), 487 CV y un entorno digital con pantalla principal de 15,6 pulgadas. Su precio se sitúa en 69.000 euros, por lo que iguala al Tesla Model 3 y se posiciona claramente por debajo de la berlina estadounidense.

Aiways

Aunque las compañías anteriores están englobadas en grandes grupos automovilísticos, la primera firma China en vender coches completamente eléctricos en Europa fue Aiways. Con su SUV U5, el primer mercado en el que tomó partido fue Alemania. Después le han seguido Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia e Israel. Además, cuenta con una sede en Múnich, un centro de desarrollo y diseño en Dinamarca y ultiman su desembarco en España y Portugal.

A nuestro país llegarán ofreciendo el Aiways U5, un SUV de cinco plazas con 204 CV de potencia y una autonomía de 400 kilómetros según ciclo WLTP. Además, en 35 minutos puede pasar de un 20 a un 80% de autonomía. A falta de conocer su precio final, sí podemos adelantar que llegará con un amplio equipamiento de ayudas a la conducción y opciones relativas al sistema de infoentretenimiento.

Xpeng Motors

Esta firma, una vez más, apuesta por berlinas de aspecto lujoso o SUV. Y el lanzamiento sigue en la misma línea que otras firmas: diseño elegante, mucha tecnología de infoentretenimiento con interiores minimalistas y precios de derribo. Su Xpeng P5, por ejemplo, se vende en China con un precio de salida de poco más de 20.000 euros. En Europa puedes pedirlo a través de New Energy Movility, siendo su versión más modesta el SUV G3, que parte de los 43.000 euros.

Y los que aún no han llegado

Además de estos conglomerados o marcas que trabajan en Europa o poseen firmas que ya se dejan ver en algunos países del Viejo Continente, encontramos otras que aún no han hecho su desembarco en Europa o, por el contrario, son superventas que de momento se quedan en el mercado chino.

Nio

Es una de las marcas que más prometen en este apartado. De momento, el SUV Nio ES8 está homologado para ser vendido en Europa, pero parece que será Noruega el primer país que lo reciba. De la marca ya te hemos hablado en otra ocasión, cuando tratamos el tema del intercambio de baterías de coches eléctricos que se está expandiendo en China. En cuanto al SUV de lanzamiento, es un vehículo completamente eléctrico de seis plazas y 499 kilómetros de autonomía.

Great Wall Motors

La firma de "La Gran Murralla" también es mundialmente conocida por sus coches eléctricos. Pese a que aún no tenemos noticias de una llegada definitiva a Europa (aunque sí se ha dejado ver en algún salón del automóvil), ofrece servicios de ensamblaje de vehículos. De hecho, se ofrecieron como alternativa a continuar con la producción en la planta barcelonesa de Nissan que, finalmente, se quedó en manos de QEV Technologies y Silence.

Li Auto

Por último, otra de las marcas que es una superventas en China pero que no plantea su llegada a Europa (o al menos no hay fecha para ello) es Li Auto. De nuevo hablamos de un SUV de gran tamaño (seis plazas y cinco metros de largo) con su Li One, aunque en este caso hablamos de un eléctrico de autonomía extendida. Es decir, puede utilizar un pequeño tanque de gasolina para aumentar los kilómetros a recorrer en modo eléctrico.