Honda tiene claro que las baterías de estado sólido son el futuro. Y acaba de abrir una megafábrica para dedicada a ellas

Aunque hay países en los que el coche eléctrico está comiendo terreno a pasos agigantados a las opciones de combustión, uno de los principales problemas a los que se enfrentan es el de la autonomía. Cada vez hay baterías más densas, sí, pero si hay una tecnología que lleva años postulándose como el santo grial del coche eléctrico es, sin duda, la de las baterías de estado sólido.

Y preparándose para ese futuro, Honda acaba de presentar una monstruosa planta para producir en masa baterías de estado sólido para sus coches. Ahora bien, hay un importante asterisco: queda camino por recorrer.

Cambiando las reglas de juego. Honda, al igual que muchas compañías, lleva años dando volantazos. Con los coches de combustión no había muchas dudas: o diésel… o gasolina. Con algunas variaciones y motores más eficientes, las cosas estaban claras. Sin embargo, buscando alternativas, las compañías se han topado con los híbridos enchufables, los híbridos, los eléctricos 100% o los de hidrógeno.

Han ido haciendo y deshaciendo acuerdos comerciales (Honra y GM, sin ir más lejos, primero hicieron un all in por el coche eléctrico barato y luego echaron el freno) y, a base de ensayo y error, hay quien se ha dado cuenta de que la electrificación total, por el momento, no es parte de su negocio. Eso sí, lo que muchas tienen claro es que la tecnología de baterías de estado sólido es el futuro, tanto que, en un comunicado, el Presidente de Honda R&D, Keiki Otsu, afirmaque "cambiará las reglas del juego en la era de los vehículos eléctricos".

Estado sólido. Estas baterías son una evolución de las actuales de iones de litio que encontramos en… bueno, en prácticamente todo lo que lleve una batería. La principal diferencia es que, mientras el electrolito de las baterías de iones de litio es líquido, en las de estado sólido no. Son más resistentes y densas, por lo que la autonomía será mayor. También permitirán aumentar la velocidad de carga, pero el problema de esta tecnología era que, hasta hace poco, su durabilidad era ridícula y los costos de producción eran demasiado altos.

Con el paso de los años, las compañías han ido mejorando estos puntos débiles, tanto que ahora vemos cierta confianza en la tecnología. Samsung es un ejemplo con su batería Super Gap, pensada para cargar del 8 al 80% en 10 minutos y con una capacidad de 900 WH/L. Toyota y Nissan también están investigando, y Honda no quiere perder el tren.

La planta. Para ello, acaba de inaugurar una imponente fábrica en Sakura, una ciudad japonesa de la prefectura de Tochigi que tiene una superficie de 27.400 metros cuadrados y en la que la compañía ha invertido la friolera de 270,9 millones de euros. La construcción se completó en primavera de este año y será en enero del año que viene cuando llevarán a cabo demostraciones de producción de baterías de estado sólido en masa.

Los rodillos

Una demo. Has leído bien: demostraciones. De momento, los planes de Honda son los de ir con pies de plomo en la búsqueda de la batería del futuro para sus coches eléctricos. De momento, afirman que se han esforzado por conseguir perfeccionar una técnica de prensado en rollo que aumenta la densidad de los electrolitos sólidos de las baterías y mejora el contacto entre éstos y los electrodos.

Afirman que permite un prensado continuo, por lo que montando varios de estos rodillos en serie, se mejora la productividad, reduciendo el tiempo de producción por celda y, evidentemente, los costos indirectos como el consumo de energía. Ese ahorro de dinero será la clave para que Honda pueda producir en masa estas baterías que no sólo introducirán en automóviles, sino también en aviones y motocicletas.

100% eléctricos para 2040. La idea es ver cómo salen las demostraciones para empezar una producción en masa de la batería de estado sólido para una fecha demasiado difusa: la segunda mitad de la década de 2020. Eso puede implicar 2026 o 2029, si las cosas no se retrasan.

Lo que está claro es que, al menos por el esfuerzo económico en la planta (financiada en parte por fondos públicos japoneses) y por las palabras de Otsu, Honda quiere apostar por esta tecnología, que será clave de cara a los objetivos de la compañía por hacer que los vehículos eléctricos y de pila de combustible representen el 100% de sus ventas de cara a 2040.

