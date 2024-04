Baterías que prometen 1,5 millones de kilómetros en garantía: la nueva idea de CATL al alcance de unos pocos vehículos

Hablar del futuro de las baterías para coche eléctrico es hablar de CATL. La compañía ha reducido a la mitad el coste de sus baterías en tan solo un año, promete recargas de 10 minutos para lograr 400 kilómetros de autonomía y cree tener la solución contra los principales enemigos de las pilas de litio: el frío.

La gran sorpresa para arrancar abril no llega por ninguno de estos frentes: llega de la mano de la autonomía. La compañía ha presentado una batería en la que prometen 15 años de garantía y 1,5 millones (sí, millones) de kilómetros.

Una importante alianza. CATL no ha logrado esto sola. Este paquete de baterías nace gracias a una alianza con Yutong Heavy Industries que surge en 2022. Yutong es un gran grupo chino enfocado en la maquinaria pesada, con compañías como Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd bajo su paraguas.

CATL y Yutong firmaron un acuerdo estratégico durante 10 diez años para trabajar en conjunto, entre otros, en el desarrollo de baterías para vehículos pesados como autobuses, camiones y maquinaria de construcción.

Qué prometen estas baterías. CATL y Yutong han anunciado un paquete de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) con una garantía de 15 años o 1,5 millones de kilómetros. Unas cifras bárbaras completamente alejadas de las garantías actuales en coches eléctricos.

En el caso de Tesla, la garantía para la batería es de ocho años o 240.000 kilómetros para el Model S, y entre 160 y 192 mil en el caso de las variantes de los Model 3 y Model Y. Buenos datos para estar tranquilo a lo largo de la vida útil del vehículo, pero alejados de la promesa de CATL. Hay una explicación sencilla.

Vete olvidando de disfrutarlas en tu coche eléctrico. Este paquete de baterías está orientado en exclusiva a vehículos pesados. Algunos de ellos recorren cerca de 300 kilómetros por turno. Si hiciésemos cuentas simulando que el autobús circula todos y cada uno de los días del año, para cumplir el millón y medio de kilómetros serían necesarios algo más de 13 años.

Una cifra brutal que abre las puertas a olvidar los miedos a la hora de adoptar el bus eléctrico en futuras generaciones. Hablamos de baterías con una densidad de 500 Wh/kg, prácticamente el doble respecto a las que vemos en vehículos eléctricos convencionales.

Baterías más grandes y más densas lo tienen más fácil para contar con ciclos de vida largos, algo indispensable en vehículos pesados como autobuses o camiones.

Los costes, la clave. CATL prometió en el mes de enero que, para mitad de año, el coste de sus baterías LFP se reduciría un 50%, una cifra asombrosa que ningún analista hasta la fecha había logrado predecir.

Los avances de CATL son clave de cara a la gran necesidad del coche eléctrico: abaratarse para dejar de ser una opción solo para unos pocos. La industria ya empieza a apuntar hacia las baterías LFP, más longevas y con miras a ayudar a alcanzar la cifra mágica que prometieron algunos fabricantes: lograr coches eléctricos de entre 20 y 25.000 euros.

Imagen | Andrew Roberts (Unsplash)

