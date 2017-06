El iPhone original podría haber tenido un botón "atrás" junto al de inicio, asegura un nuevo libro

El libro 'The One Device: The Secret History of the iPhone' publicado recientemente por Brian Merchant nos narra la historia del origen del iPhone a través de decenas de entrevistas con ingenieros y diseñadores de Apple que trabajaron en el proyecto original.

En esas entrevistas hay una especialmente llamativa en la que uno de los implicados en aquel diseño original aseguraba que Steve Jobs quería tener botón de "Atrás" al lado del botón de inicio. El diseñador industrial destaca cómo convenció a Jobs de que aquello sería un error fatal, y aunque es imposible comprobar la veracidad de la historia, otros argumentos del libro han sido desmontados por directivos de Apple.

Una historia difícil de corroborar

En la entrevista con Imran Chaudhri, del equipo de diseño de aquel iPhone original, Merchant explicaba cómo ese smartphone podría haberse parecido mucho a los móviles Android actuales.

Según el autor, "Steve Jobs quería tener dos botones; tenía la sensación de que necesitarían un botón "atrás" para la navegación. Chaudhri destacó que lo importante era generar confianza y predictibilidad. Un botón que hace lo mismo cada vez que lo presionas: te muestra tus cosas".

Finalmente, asegura este ingeniero en la entrevista, "gané esa discusión". El iPhone apareció con el botón de inicio como único botón físico en el frontal, desde luego, pero Steve Jobs no está con nosotros para corroborar la historia.

En ese libro aparecían también datos sobre otro teórico prototipo que adoptaba un teclado físico como el de las Blackberry a petición expresa de Phil Schiller, pero Steve Jobs desestimó la idea, y en el libro aquel comentario parece proceder de Tony Fadell, que se encargaba del desarrollo del iPod en Apple en la época.

Not true. Don't believe everything you read... — Philip Schiller (@pschiller) 13 de junio de 2017

Sin embargo tanto Phil Schiller como Tony Fadell han negado esa teoría. El autor, Brian Merchant, mantiene su versión de los hechos, y asegura que mantuvo docenas de entrevistas con empleados actuales y ex-empleados de Apple, y que no tenía razón para pensar que ninguno (incluido Fadell) mintiera. Difícil saber la verdad tanto en este caso como en el de ese hipotético botón de "Atrás" que podía haber hecho acto de presencia en los iPhone originales.

