Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 12 de septiembre

Este fin de semana vuelve a ponerse en marcha el esquema del Hoy No Circula sabatino, la medida de control con la que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) busca mitigar las emisiones en el Valle de México.

Por ello, quienes necesiten utilizar su auto deberán verificar la terminación de la matrícula y el calendario para evitar una buena buena. Las restricciones, eso sí, no se limitan únicamente a las 16 alcaldías de la CDMX. Recuerda que se extienden a varios municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Asimismo, toma en cuenta que si tus traslados cruzan por cualquiera de estas demarcaciones, la normativa del Hoy No Circula sabatino se mantendrá vigente.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El propósito esencial de la regulación es restar unidades al flujo vehicular para disminuir la polución, aunque los sábados operan bajo pautas específicas que complementan al sistema habitual de lunes a viernes. La pausa vehicular no aplica igual para todos los conductores cada fin de semana: el engomado, el último dígito de la placa y la calificación del sábado como semana par o impar condicionan quién debe aparcar y quién tiene vía libre para circular.

Conviene precisar que el Hoy No Circula sabatino no opera de manera ininterrumpida las 24 horas. El horario transcurre de las 05:00 a las 22:00 horas. Es decir, en las horas nocturnas y la madrugada la norma no frena el tránsito de los vehículos, a menos que se active una contingencia ambiental o se dicte alguna regulación extraordinaria con límites adicionales.

En la jornada correspondiente al 12 de septiembre de 2026, el calendario oficial señala que nos encontramos en el tercer sábado del mes, clasificándose formalmente como “semana par”. Conforme a estas reglas, las unidades dotadas con holograma 1 cuya placa concluya en un número par tendrán vetada la circulación a lo largo de las horas que dura el programa.

En caso de que tu coche registre dicha combinación, tendrás que dejarlo guardado en el garaje hasta pasadas las 22:00 horas. Por el contrario, los automotores con holograma 0 y 00 retienen el derecho de transitar sin restricciones dentro del Hoy No Circula sabatino. En contraparte, los vehículos con holograma 2 no pueden circular en ningún caso los sábados.

Sumado a los escenarios anteriores, cabe señalar que existe un listado de vehículos exentos habilitados para rodar sin verse condicionados por estos límites. Entre ellos destacan:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Erik Mclean

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