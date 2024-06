Casa y trabajo en el pueblo: España cada vez ofrece más ayudas para que los jóvenes accedan a la vivienda rural

El reparto demográfico, junto al envejecimiento de la población es uno de los mayores problemas que afronta España de cara a los próximos años. Por ponerlo en un contexto, según datos del INEen 2022, el 79,8% de la población española vive en ciudades de más de 10.000 habitantes, y el 39,9% de la población lo hace en grandes ciudades de más de 100.000 habitantes.

Esa tendencia a la concentración de población genera tensión en la disponibilidad de recursos como el empleo, la vivienda, la sanidad, etc., por la alta demanda en las zonas más pobladas. Sin embargo, esa balanza también se desequilibra en el extremo opuesto. La despoblación provoca que se dejen de ofrecer esos servicios en las zonas rurales.

El movimiento demográfico de la España vaciada. La España vaciada está formada por el 61,32% de los 8.131 municipios registrados en España con menos de 1.000 habitantes. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, entre 2011 y 2018 el 87% de los municipios con menos de 1.000 habitantes perdieron población, el 78% de los de 5.000 habitantes y el 70% de los de hasta 20.000 habitantes.

En contrapartida, el 61,4% de las ciudades de hasta 100.000 habitantes ganaron población, al igual que el 45,2% de las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes. Es decir, la transferencia de población hacia las grandes ciudades es un hecho y, ante el alto coste de la vivienda de estas, las poblaciones limítrofes con menor población absorben a esta población desplazada desde las zonas rurales.

Tres millones de casas vacías, pero en los pueblos. El mercado de la vivienda en las ciudades se encuentra al límite de su capacidad, acorralado además por la vivienda turística. El problema no es tanto que no haya vivienda, sino que la mayor parte de la vivienda disponible no está en las grandes ciudades. Está en los pueblos.

El estudio del consumo eléctrico ha permitido al INE analizar la ubicación de las viviendas vacías en el Censo de Población y Viviendas de 2021. Estos datos revelan que el 45% de las viviendas vacías se encuentras en localidades de menos de 10.000 habitantes, donde reside el 20% de la población de España.

La solución: anclar a la población en las zonas rurales. Los menores de 35 años son los más afectados por un mercado de la vivienda tensionado y mayores dificultades para encontrar empleo en las grandes ciudades. Por ello, el Gobierno está incentivando que este grupo poblacional vuelva al pueblo que abandonaron sus padres o abuelos en busca de nuevas oportunidades laborales y vitales. Objetivo: repoblar los pueblos.

Para combatir la despoblación de la España rural, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha creado subvenciones por un total de 20 millones de euros:

16,2 millones de euros irán destinados a que entidades locales financien iniciativas para la reactivación de la actividad socioeconómica de las zonas rurales y la lucha contra la despoblación.

2,6 millones de euros para fomentar la actividad económica impulsando el emprendimiento rural orientado a mujeres y jóvenes emprendedores.

1,2 millones de euros en ayudas para entidades sin ánimo de lucro con el fin de promover proyectos empresariales dirigidos a impulsar la reactivación económica de zonas con especiales dificultadas demográficas.

Ayudas para vivir en los pueblos. El fomento de las oportunidades económicas y laborales en las zonas rurales es solo una de las patas para incentivar la vuelta de la población a los municipios más pequeños. La otra pata es la vivienda.

El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 contempla ayudas para jóvenes menores de 35 años que deseen comprar una vivienda para uso habitual en un municipio de menos de 10.000 habitantes. El importe de la ayuda puede alcanzar los 10.800 euros, siempre que este importe no supera el límite del 20% del precio de adquisición, y siempre que el precio de compra de la vivienda no supere los 120.000 euros.

No solo el Estado: las autonomías también se ponen las pilas. El problema demográfico no solo es un problema a nivel estatal. Autonomías como Castilla y León, Asturias, Galicia o La Rioja están acusando una grave pérdida de población, por lo también están ofreciendo ayudas adicionales por la adquisición de vivienda habitual en sus territorios.

Asturias: Ayuda fiscal por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas con riesgo de despoblación. Se aplica a menores de 35 años, familias numerosas o familias monoparentales.

Castilla y León: Ayuda para el traslado de residencia desde otras comunidades de 1.000 euros para familias sin hijos y de 2.000 euros si tienen hijos. Además, ofrecen incentivos fiscales con deducciones del 15% del IRPF a menores de 36 años para la compra de una vivienda habitual.

La Rioja: El Plan Revive impulsado por La Rioja es uno de los más ambiciosos. Amplía el rango de edad hasta los 45 años para aquellos que fijen su vivienda habitual en poblaciones de igual o inferior a 5.000 habitantes, y que no posean otra vivienda en propiedad o usufructo. El precio de la compra, construcción o rehabilitación de la vivienda no puede superar los 180.000 euros, y la cuantía de la ayuda varía de forma inversamente proporcional al tamaño de la población. Desde el 40% del precio de compra en municipios de menos de 500 habitantes, al 20% de hasta 5.000 habitantes, siempre que no superen los 40.000 euros y 20.000 euros respectivamente.

