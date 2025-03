Piri Reis dibujó en 1513 el mapa más increíblemente preciso de América. Tanto que incluyó regiones aún sin descubrir

Los mapas han sido, están siendo y serán, una pieza clave en la historia de la humanidad. Los cartógrafos llevan miles de años perfilando la tierra de nuestro planeta, una silueta que ha ido cambiando a lo largo de los siglos y con Europa y Asia como los protagonistas indiscutibles en la cartografía. Sin embargo, a partir del siglo XVI, la obsesión cambió al oeste: ahora queríamos cartografiar América.

500 años antes, exploradores nórdicos ya pisaron el continente Americano, alcanzando las costas de lo que hoy es Canadá y parte de Estados Unidos y plasmando su visión en un mapa. Este documento vikingo refleja a la perfección esa ‘perfección’ de la silueta europea y el boceto, o la mancha, que era el continente americano.

Y, entre todos los mapas incipientes de América, puede que el más intrigante sea el de Piri Reis. El motivo es que es muy preciso para su época y el autor afirmó que se basó en unos perdidos mapas, supuestamente, dibujados por Cristóbal Colón.

El misterioso mapa de Piri Reis

En la Era de los Descubrimientos, exploradores como Colón, Magallanes o Vasco da Gama encontraron su mejor aliado en los mapas. Éstos ayudaban a cruzar los océanos, pero a medida que lo hacían, iban plasmando su visión del ‘Nuevo Mundo’ en mapas para ayudar en la planificación de futuras expediciones.

El mapa de Juan de la Costa de 1500 es considerado el primero que incluye una representación de América. Tiene exactitudes importantes, pero es el único realizado por un testigo de los dos primeros viajes de Colón y el perfil terrestre, inequívocamente y pese a los errores, es América. Unos años más tarde, en 1507, llegó el enigmático mapa de Waldseemüller, en el que se utilizó por primera vez el nombre “América”.

De nuevo, había errores en el perfil de la costa oriental de Sudamérica, pero estos dos exploradores no fueron los únicos que cartografiaron el continente en esta época. En 1513, el otomano Piri Reis no sólo cartografió el mismo territorio, sino que lo hizo con una exactitud pasmosa y detallando territorios que no deberían estar ahí (porque no se habían descubierto).

En este mapa, encontramos lo siguiente:

La costa este de Sudamérica hasta la Patagonia argentina.

Las Islas Malvinas.

La Antártida.

Aquí hay varios detalles que sorprenden e invitan a levantar una ceja. Piri Reis fue un almirante y cartógrafo que, desde muy joven, participó en varias batallas en el Mediterráneo, cartografiando el territorio y sus islas. Sin embargo, en 1501, sólo nueve años después del descubrimiento de América, su tío y capitán Kemal Reis de la flota otomana capturó varios navíos españoles cerca de las costas españolas.

Interrogando a la tripulación y saqueando las naves, descubrió que uno de ellos había estado en el Nuevo Mundo durante la travesía de Colón y tenía un mapa dibujado por él mismo que representaba el perfil Americano. Como él no era cartógrafo, se lo llevó a Piri para que lo estudiara.

Así, el cartógrafo se puso manos a la obra y, teniendo como fuente ese mapa de Colón, otros mapas portugueses y varias cartas, empezó en 1511 a diseñar su mapa. Lo hizo sobre piel de gacela y sorprende que Piri, realmente, no viajó al Nuevo Mundo, sino que lo trazó todo basándose en las fuentes que sí habían ido de expedición. Así como conocimiento de los mapamundis ptolemaicos.

¿Lo más polémico del asunto? Para empezar, las Malvinas. Como tantas veces a lo largo de nuestra historia, el descubrimiento de las islas tiene varios novios. Numerosos mapas posteriores a 1520 sugieren que las Malvinas fueron avistadas por primera vez por Magallanes, pero Portugal también quiere el mérito y lo atribuye al viaje de Américo Vespucio de 1504.

En el mapa de Waldseemüller ya se intuyen las islas, pero es en el de Piri Reis en las que aparecen representadas de una forma mucho más fiel a la realidad. Identificadas como ‘il de Sare’, las islas se han comparado con las Malvinas, ubicadas al este del estrecho de Magallanes. El cuerno de Argentina está más estirado de lo que debería, también el Caribe, pero sorprende lo bien representada que está toda la zona oriental del continente.

Criaturas... extrañas

Por otro lado, y lo más extraño, es la Antártida. Lo primero es que está representada sin hielo, algo imposible, pues lleva 4.000 años cubierta por ese manto blanco. Lo segundo es que, oficialmente, fue descubierta en 1820.

Aparte de esto, el cartógrafo realizó algunas descripciones de algunas de las zonas y representó tanto animales como criaturas mitológicas, algo normal en la época.

Chiripa y polémica

Durante años, el mapa de Piri Reis estuvo en la sombra. Sin embargo, en 1929, un grupo de estudiosos tuvieron el encargo de organizar los archivos del Palacio de Topkapi en Estambul. La idea era convertir el palacio en un museo, por lo que había que limpiar los sótanos y clasificar todo lo encontrado.

En una pared de la sección del Imperio otomano, escondido y olvidado, el director de los Museos Nacionales, Halid Edhem, encontró el mapa. Debido a las menciones a fuentes como Cristóbal Colón y a que representaba detalles desconocidos para los otomanos de comienzos del siglo XVI, el mapa fue estudiado con atención casi desde el primer momento.

Es orgullo nacional turco desde 1933, pero hay un problema: si bien tiene zonas extremadamente bien representadas, otras, como las estiradas islas caribeñas o la unión de Argentina con la Antártida, sumado a la intriga por saber cómo un otomano que no viajó a un Nuevo Mundo que, cuando se realizó el mapa estaba en una fase extremadamente temprana de exploración, han levantado polémica a lo largo de los años.

La teoría más aceptada sobre el perfil del mapa. Hay quien dice que el cuerno de Argentina es un error de los mapas de la época, pero también que el haberse quedado sin espacio para dibujar habría motivado esa forma alargada

Se han generado teorías sobre la existencia de civilizaciones antiguas con capacidades de cartografía avanzadas -controvertidas y sin fundamento-. Esto puede ser debido a que, si bien Piri citó fuentes fidedignas, también hizo referencia a los “antiguos reyes del mar”. Pero, sobre todo, la principal controversia es que ciertas partes del mapa parecen realizadas desde perspectivas aéreas, algo imposible.

El año que China descubrió el mundo y el legado de Colón

Lo cierto es que el mapa sigue trayendo de cabeza a muchos investigadores. Entre todas las fuentes que empleó Piri para realizar su célebre mapa, otras teorías apuntan que una de ellas podría haber sido china. La del almirante Zheng que habría llegado a la costa pacífica de América unos 60 años antes que Colón. En 1421, concretamente.

Pero bueno, polémicas y fuentes aparte, porque más allá de las Malvinas o la Antártica, también aparece la isla Marajó que se descubrió décadas después de la elaboración del mapa, los Andes o el nacimiento del Amazonas, todo inexplorado en aquel momento, el de Piri Reis es una obra espectacular y de gran importancia cultural.

¿El motivo? Es el mejor testimonio de aquel mapa perdido de Cristóbal Colón. Hay inexactitudes, sí, pero también es notablemente preciso en algunas áreas y, como decimos, es considerado uno de los mejores testimonios de los mapas dibujados de Colón, de los cuales sólo se conserva un pequeño boceto del norte de la isla La Española.

Teniendo en cuenta la forma alargada de la isla en el mapa de Piri Reis y las tres torres que representa el otomano y que también estaba en el mapa de Colón, así como nombres de algunos puertos reflejados en los textos colombinos, este mapa sirve para tener una idea de cómo Colón reflejó América en sus primeros viajes.

Actualmente, el mapa se encuentra en el Museo Topkapi Sarayi de Estambul, pero es tremendamente frágil y, por eso, no se exhibe comúnmente al público. Se sigue estudiando, pero en este caso, es mediante reproducciones e imágenes de alta resolución porque, como decíamos, más allá de su precisión, es un compendio perfecto de la información disponible sobre América a comienzos del siglo XVI.

