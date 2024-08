Para fundar la primera ciudad en América, España arrasó indígenas. Un mapa revela que la historia les tenía una sorpresa

Siempre hay una primera vez para todo, y en el caso de América y los españoles, un enclave en el norte de Colombia iba a inscribirse en los libros de historia por ser la primera ciudad española (y europea) fundada en el continente americano. Sin embargo, no iba a durar mucho. Un nuevo estudio revela el horror que se vivió.

El trabajo. A través de una combinación de imágenes satelitales, georradar y estudios arqueológicos, se ha llevado a cabo el primer estudio cartográfico de lo que fue Santa María de la Antigua del Darién desde 2013. Acaban de presentar sus hallazgos preliminares, y revelan que la ciudad fue construida sobre una aldea indígena anterior habitada por culturas de la cueva que fueron prácticamente exterminadas dentro de las dos décadas posteriores a la llegada de los conquistadores a la región.

No solo eso. El trabajo también confirma toda la dramática historia del enclave que se mantuvo en pie apenas 14 años antes de sepultarse por un cúmulo de fatalidades y violencia.

El inicio de Santa María. En lo que hoy es una zona tremendamente conflictiva por el paso de inmigración, en el famoso Tapón del Darién, hace más de medio siglo se levantó una urbe histórica. Santa María de la Antigua del Darién se fundó en 1510 a través de un grupo de conquistadores españoles.

La elección no fue baladí y ya da varias pistas del contexto de la historia en el que nos encontramos, ya que el sitio se escogió porque, a diferencia de otros lugares a lo largo de la costa caribeña, los lugareños que la habitaban antes de los españoles no usaban flechas envenenadas en la batalla. Dicho de otra forma, vieron una batalla que no podían perder.

Un punto de inflexión. En el trabajo preliminar donde han mostrado muchas de las claves encontradas, el equipo de investigadores describe lo importante que fue este sitio en los libros y la historia de Latinoamérica. A este respecto, los autores no tienen dudas de que su fundación fue “un punto de inflexión, uno de esos momentos clave de la historia en los que podemos decir que hay un ‘antes’ y un ‘después’, con consecuencias continentales y regionales que continúan hasta hoy”.

¿La razón? Como exponen, en esos 14 años de existencia, los residentes españoles de la ciudad activaron algunos de los eventos clave que definirían la realidad geopolítica de toda América del Sur y Central durante los siglos que estaban por venir.

Hitos y expediciones. Entre los ejemplos de esos momentos históricos que se vivieron en Santa María, recuerdan que el primer alcalde de la ciudad, Vasco Núñez de Balboa, se convirtió en el primer europeo en llegar al Océano Pacífico, regresando a Santa María con riquezas y esclavos de la costa oeste. También fue la primera ciudad desde donde se lanzaron las expediciones que llevaron a las conquistas de Perú, Panamá, Costa Rica y Nicaragua.

Además, los autores también recalcan que “la ciudad se convirtió en el primer ‘pie’ español en el nuevo continente, la primera fundación que logró sobrevivir de manera duradera por donde pasaron quienes serían los protagonistas de la conquista temprana”.

Sin embargo… Pero como decíamos al inicio, el estudio cartográfico confirmó otras señales inequívocas de las desgracias y brutalidad que se dieron durante la existencia de la urbe. Por ejemplo, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la nube de langostas terminó con las cultivos y llevó la hambruna que mató a un gran número de españoles, mientras que una extraña “plaga de somnolencia” (se piensa que causada por minerales radiactivos) se apoderó de los colonos europeos, causando la muerte de cientos de personas.

Ruinas de la catedral

El fin de Santa María. Ocurrió en 1524, tras un período de declive marcado por varios factores. La ciudad sufrió, además de las enfermedades descritas, conflictos con los indígenas y serias dificultades económicas. Además, la fundación de la ciudad de Panamá en 1519 por Pedro Arias Dávila desvió el enfoque y los recursos hacia la nueva urbe, que tenía una ubicación más estratégica para el comercio y la exploración.

Finalmente, los pocos habitantes restantes de Santa María de la Antigua del Darién abandonaron la ciudad, sellando su destino como un asentamiento olvidado y dejándola en ruinas. Eso sí, relegada a la historia como la primera ciudad española y europea en el continente americano. Cuando la ciudad quedó sepultada, el notario real, Gonzalo Fernández de Oviedo, informó que el sitio se había cobrado “más vidas que estrellas hay en el cielo”.

Una ciudad sobre una aldea. El estudio también confirmó que fue construida sobre una aldea indígena habitada por culturas que fueron prácticamente exterminadas dos décadas después a la llegada de los conquistadores a la región. Cuentan que las casas y jardines de esta fase prehispánica se remontan a principios del siglo XII d. C., y las estructuras posteriores atribuidas a los colonizadores europeos se construyeron sobre y alrededor de estos elementos más antiguos.

Entre las características que pudieron identificar se encuentran "patios en rocas de casas españolas, la calle occidental de la ciudad, una casa para sirvientes indígenas junto a un lote español, un sitio de toma de agua, un taller para la preparación de balas para armas de fuego, un taller de herrería y el muelle del río sur", detallan.

Y, por supuesto, una Catedral. Da igual el tiempo que ha pasado desde Santa María, los autores identificaron que la urbe contaba con su propia catedral, prisión y hospital, “y todo lo que una ciudad castellana necesitaba a principios del siglo XVI". Dicho esto, al final no quedó más que las ruinas, ya que, a finales de 1524, los indios le prendieron fuego a la ciudad, y un aguacero posterior cubrió el valle.

Durante más de cuatro siglos se ignoró la ubicación de la ciudad hasta que a mediados del siglo XX se encontraron los restos de la catedral. Entonces, el rey Leopoldo III de Bélgica financió las primeras excavaciones. Solo así pudo conocerse el sitio exacto donde ocurrió el simbólico asentamiento.

