Ni ketchup ni pan, llevamos años usando mal la nevera y los expertos aclaran lo que debería entrar de verdad: “podemos acabar con moho”

Hace más de un siglo apareció el primer frigorífico doméstico eléctrico, el Domelre, y costaba unos 900 dólares: más que muchos coches de la época. Durante años fue un lujo reservado a pocos, pero acabó cambiando para siempre nuestra relación con la comida… y también creando una nueva obsesión: meterlo todo dentro “por si acaso”.

Hoy, un siglo después, seguimos descubriendo que quizá nos pasamos de frenada.

La guerra fría de la cocina. Pocas discusiones domésticas son tan universales como decidir qué va a la nevera y qué se queda fuera. Durante años hemos metido casi cualquier cosa en frío por instinto, convencidos de que conservar significaba refrigerar.

Pero los expertos han ido desmontando esa lógica pieza a pieza. Ni el ketchup es siempre urgente, ni el pan mejora encerrado entre yogures, ni el aceite de oliva se vuelve más puro por solidificarse. La nevera no es una solución universal: mal usada puede acelerar la pérdida de sabor, alterar texturas o incluso favorecer problemas como el moho.

El vino tinto y la primera gran herejía. El cambio cultural más llamativo es posiblemente el vino tinto frío. Lo que durante décadas parecía una barbaridad se está convirtiendo en tendencia, impulsada por generaciones más jóvenes que ya no respetan la vieja norma de servirlo “a temperatura ambiente”.

En ese sentido, el experto en vinos Tom Gilbey lo resumía en el Guardian: “Servimos el vino demasiado caliente… acentúa el alcohol y hace que sepa a sopa”. Su conclusión es sencilla: casi todos los vinos mejoran algo más fríos de lo habitual, especialmente tintos ligeros como pinot noir o beaujolais. El frío no mata el vino, lo afina, ilumina su fruta y vuelve más viva su acidez.

El pan, la gran víctima de la nevera. Aquí llega una de las grandes correcciones domésticas. Mucha gente mete el pan en la nevera (ojo, no en el congelador) pensando que así durará más, pero el efecto real es otro.

Kate Hall, experta en desperdicio de alimentos en el hogar y autora de The Full Freezer Method, lo deja claro: “Tardará más en llenarse de moho, pero se pondrá duro mucho antes”. Es decir, retrasas el moho, pero aceleras el envejecimiento del pan. La humedad fría altera el almidón y lo vuelve correoso y seco. Si es para tostadas puede sobrevivir, pero para bocadillos la recomendación es simple: fuera o congelado.

Los alimentos que sí pueden acabar con moho. El moho aparece como uno de los grandes fantasmas de muchos alimentos, pero no siempre donde uno espera. La nutricionista Dominique Ludwig advierte que cebollas y ajos no deberían entrar en la nevera porque “es demasiado húmedo y pueden acabar con moho”.

Las mermeladas, aunque cargadas de azúcar, también son vulnerables una vez abiertas porque las migas o restos de mantequilla contaminan el interior. Incluso las semillas molidas y las cremas naturales de frutos secos pueden oxidarse y enranciarse si no se sellan y enfrían correctamente. El problema no es solo pudrirse: es degradarse lentamente sin que lo notemos.

La nevera también destruye sabor. Plus: muchos alimentos no se echan a perder en frío, pero sí pierden su identidad. El aceite de oliva es uno de ellos. Yacine Amor, fundador de Artisan Olive Oil Company, advierte que meterlo en la nevera “no aporta beneficios y puede reducir el sabor".

Los tomates también sufren: el frío rompe su textura y aplana su perfil aromático. El chocolate es todavía más delicado. El maestro chocolatero Paul A Young recuerda que “absorbe sabores con muchísima facilidad” y que la condensación genera una capa áspera de azúcar que arruina su superficie. A veces el frío conserva, pero cobra peaje.

El café y la gran mentira del frescor. Pocos hábitos están tan extendidos y tan mal planteados como guardar café en la nevera. Para la especialista Hannah Whittones, la realidad es tajante: “Es un no unánime”.

¿Razones? El café es extremadamente poroso, absorbe olores y la condensación de entrar y salir del frío destruye sus compuestos aromáticos. Paradójicamente y como muchos otros alimentos, sí puede ir al congelador, pero solo sellado al vacío y pensado para almacenamiento largo. En definitiva, nevera no, congelador, quizá.

Los olvidados de la nevera. El mapa no termina en pan, café o tomate. También hay zonas grises que los expertos afinan. La mantequilla puede vivir fuera mientras mantenga consistencia y no se vuelva líquida. Los plátanos soportan algo de frío si están demasiado maduros, aunque la piel se afee. Los aguacates deben madurar fuera porque el frío frena ese proceso y solo después conviene guardarlos, y la miel debe quedarse en despensa para evitar cristalizar.

En cuanto a las manzanas, aguantan mejor y más tiempo en frío, aunque algunos prefieren su sabor a temperatura ambiente. Las patatas siguen generando debate, pero la recomendación práctica es un lugar fresco, oscuro y lejos de cebollas, porque el etileno acelera los brotes. Incluso el ketchup, uno de los grandes símbolos de esta guerra doméstica, entra en terreno intermedio: por su azúcar y vinagre puede sobrevivir fuera, pero si no se consume con frecuencia, los expertos aconsejan frío para evitar degradación y aparición de moho antes de tiempo.

La verdadera regla que nadie nos enseñó. Si se quiere también, la lección final no es tanto hacer una lista rígida, sino entender qué hace exactamente el frío. Ralentiza bacterias, conserva nutrientes y alarga vidas útiles, pero también cambia estructura, sabor y maduración.

Por eso cítricos, hojas verdes o frutos secos abiertos agradecen ese entorno, mientras pan, tomates, aguacates verdes o aceite de oliva lo sufren. La gran verdad es incómoda: llevamos años usando la nevera como cajón de sastre, y los expertos coinciden en que buena parte de nuestros alimentos no necesitaban frío… o lo necesitaban de otra manera.

Imagen | Monika Grabkowska - Darrien Staton, Alexander Ljung

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