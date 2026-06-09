El futuro caza europeo en el que participa España ha recibido la peor noticia. Y llega directamente desde Francia

Europa quería levantar su gran caza del futuro con tres países en la cabina: Francia, Alemania y España. No era un proyecto menor ni una simple renovación de aviones, sino una de las apuestas más ambiciosas de la defensa europea para las próximas décadas, con la vista puesta en sustituir hacia 2040 a modelos como el Rafale francés y el Eurofighter utilizado por Alemania y España. Pero ese plan, presentado durante años como símbolo de cooperación estratégica, acaba de chocar con una realidad mucho menos épica: las empresas llamadas a hacerlo posible no han logrado ponerse de acuerdo.

El golpe. Según Reuters, el Elíseo confirmó que Francia y Alemania ya no estaban en condiciones de continuar con el proyecto después de que las autoridades alemanas dieran por agotado el margen para presionar a las empresas implicadas. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, habían hablado del asunto la semana anterior en Montenegro, en los márgenes de una cumbre entre la UE y los Balcanes occidentales. La conclusión fue difícil de maquillar: tras meses de bloqueo, el programa se había quedado sin una salida clara en su forma actual.

Choque industrial. El programa quedó atrapado durante meses entre Dassault Aviation, la compañía francesa vinculada al Rafale, y Airbus, que representa los intereses industriales de Alemania y España. La disputa no era menor: quién lideraba el desarrollo, qué tecnología se compartía y cómo se protegía la propiedad intelectual. Dassault habría defendido un papel principal para evitar perder control sobre sus capacidades, mientras Airbus defendía una relación más equilibrada.

No era solo un caza. El FCAS siempre fue algo más amplio que un sustituto del Rafale francés y del Eurofighter usado por Alemania y España. El plan aspiraba a levantar un sistema de combate conectado, con un avión tripulado en el centro, drones, portadores remotos y una nube militar, el Combat Cloud, para coordinar comunicaciones seguras entre plataformas aéreas, navales, terrestres y espaciales. Por eso el golpe tiene más profundidad que la cancelación de un avión: afecta a una arquitectura pensada para que Europa no solo comprara capacidades futuras, sino que pudiera desarrollarlas por sí misma.

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Qué se juega España. El golpe también toca de lleno a España. Su participación se articula a través de Indra, llamada a reforzar el papel español en áreas como la conectividad, la integración tecnológica y algunas de las tecnologías críticas del sistema. Además, Airbus no solo defendía intereses alemanes, sino también españoles dentro del programa. Por eso el bloqueo no afecta únicamente al calendario del futuro caza: puede alterar el peso industrial que España aspiraba a consolidar en una de las grandes apuestas europeas de defensa para las próximas décadas.

Tensión en el aire. The Guardian señala que París y Berlín mantenían diferencias sobre el tipo de avión que necesitaban, porque Francia buscaba un modelo capaz de operar desde portaaviones y de portar armas nucleares, mientras que Alemania no tenía exactamente las mismas prioridades militares. Merz, además, había cuestionado en público si el desarrollo de un caza tripulado de sexta generación seguía teniendo sentido para la fuerza aérea alemana. La discusión, por tanto, no era únicamente quién fabricaba qué, sino para qué necesidades concretas debía nacer el sistema.

Lo que queda en pie. El frenazo al caza no implica necesariamente que todo el FCAS desaparezca por completo. El programa incluye también drones y una nube de combate de alta seguridad, y que fuentes europeas citadas por Reuters veían posible que esos dos elementos siguieran adelante. Una fuente del Gobierno alemán habló incluso de continuar el núcleo del FCAS como un sistema europeo capaz de conectar aviones, drones y otros componentes en un conjunto integrado. La gran incógnita es si esa arquitectura puede sobrevivir sin el avión que debía ejercer de pieza central.

El plan inicial y la realidad actual. El FCAS iba camino de ser uno de los grandes símbolos de la defensa europea para las próximas décadas. Hoy, en cambio, se ha convertido en una prueba directa sobre los límites de esa cooperación. Sabemos que Francia y Alemania han dado por agotada la vía actual, sabemos que España tiene intereses industriales en juego y sabemos también que algunas piezas del sistema podrían intentar sobrevivir. Lo que no sabemos todavía es qué forma adoptará el proyecto a partir de ahora.

Imágenes | Airbus

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