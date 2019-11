Los dominios .org ante la incertidumbre: esta es la polémica que ha generado una oscura transacción para controlar estos dominios

Si tienes un dominio en internet sabrás que uno paga una cuota, normalmente anual, por poder usar estos dominios. Cada TLD o "apellido final" del dominio (.com, .org, .es) identifica la misión o región a la que se asocia el dominio, y hay TLDs muy populares en ciertos nichos que además pueden tener precios más o menos asequibles.

Los dominios .org siempre han sido especiales por estar asociados a proyectos y empresas sin ánimo de lucro. Grandes proyectos como Wikipedia los usan, pero en los últimos días se ha producido un extraño hecho insólito y preocupante: la gestión del TLD .org ha sido comprada por una empresa de capital riesgo llamada Ethos Capital en circunstancias confusas. Muchos son los activistas y asociaciones que han protestado ante un cambio que amenaza el futuro de estos dominios para los que entre otras cosas se ha eliminado el precio máximo que se había establecido desde su creación. De repente tener un dominio .org podría salir mucho más caro, pero hay otros problemas asociados a ese oscuro acuerdo.

Los .org ante una potencial subida de precios

La semana pasada la agencia Public Interest Registry (PIR) anunció que vendía sus activos a una firma de capital riesgo llamada Ethos Capital. El acuerdo era celebrado por la Internet Society, la entidad que creó PIR en 2002 para gestionar los dominios .org.

Sus responsables destacaban que "esta transacción proporcionará a Internet Society un fondo de financiación sostenible y los recursos necesarios para hacer avanzar nuestra misión a una escala más amplia a medida que continuamos nuestro trabajo para hacer que Internet sea más abierto, accesible y seguro para todos". Declaraciones de las partes implicadas mostraban su buena disposición e intenciones, pero el acuerdo ha acabado generando una gran polémica entre activistas y defensores del funcionamiento tradicional de internet.

Los acontecimientos se precipitaron desde el pasado verano. El 30 de junio la ICANN, el organismo que gestiona todos los dominios de internet, anunciaba que eliminaba las restricciones del coste de los dominios .org, y permitía así a su gestor, el PIR, cobrar lo que quisiera por esos dominios a pesar de que miles de usuarios protestaron esa decisión según el análisis de Review Signal.

Solo seis de los 3.250 votos estuvieron a favor de la medida, y esos seis votos provenían de grupos que representan los intereses de propietarios de marcas registradas y también de algunos de los principales registradores de dominios, que lógicamente podrían ver un incremento claro de los ingresos si los .org empiezan a cobrarse más caros de lo que hacían hasta ahora.

Fuente: ReviewSignal

Esos movimientos continuaron en agosto, cuando la Electronic Frontier Foundation -que por cierto, utiliza el TLD .org- protestó contra ese acuerdo al que se había llegado por parte de PIR y la ICANN a puerta cerrada. En él no solo se hablaba de la eliminación del límite de precio, sino además de cambios en la forma de gestionar los casos de cybersquatting o violación de marcas comerciales que afectan a los dominios de internet.

Sistemas como el Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (URDP) o el llamado Uniform Rapid Suspension (URS) permitían lidiar con el problema de forma rápida y efectiva sin necesidad de acudir a los tribunales: si una persona u organización trataba de apoderarse de un dominio que legítimamente debería pertenecer a otra persona u organismo (por ejemplo, que algún lector tratara de comprar el dominio xataka.com), este sistema se encargaría de intermediar y dar solución al problema y que nuestro medio pudiera conservarlo.

La intención del acuerdo de la ICANN era asignar los conflitos con los .org a este sistema, algo que según la EFF era mala idea porque el dominio .org "necesita una consideración más cuidadosa y reflexiva de la que la URS puede proporcionar".

La Internet Commerce Association (ICA) envió poco después una carta dirigida a la ICANN en la que exponía que tanto esa decisión como la venta de PIR a Ethos Capital debía ser bloqueada. Sus miembros son servicios de registro de dominios, y sus responsables afirmaban que esta operación es parte de una tendencia que está complicando el objetivo clave de los dominios .org y dificultando también la operativa de organismos sin ánimo de lucro que utilizan estos dominios.

En mayo los propios responsables del PIR ya habían avisado de que esos cambios se avecinaban y destacaban que "estad tranquilos, no subiremos los precios irrazonablemente", pero los acontecimientos que se han sucedido no hacen a muchos confiar demasiado en esa promesa. Veamos por qué.

Una transacción oscura y que genera suspicacias

La adquisición de Ethos Capital ha sorprendido a propios y extraños y ha generado un gran debate. Entre otras cosas, porque nadie conocía a Ethos Capital antes de que se produjera la operación.

En The Register realizaban una investigación para tratar de averiguar el trasfondo de toda esa transacción, y descubrían que esta firma de capital riesgo tiene una estructura singular. Su fundador y CEO, Erik Brooks, no tiene experiencia alguna en esta industria, y en el sitio web oficial -hay otra firma con idéntico nombre y con el TLD de Mauricio- solo se muestran como administradores a él y a otra persona llamada Nora Abusitta-Ouri sin que aparezca demasiada información adicional.

Lo que sí existe es una conexión profesional con Fadi Chehade, que en el pasado fue CEO de ICANN. Durante su mandato este organismo cambió su forma de trabajar con los dominios TLD, abriendo el espacio de nombres y acomodándose a una filosofía de mercado libre en su distribución.

Las negociaciones del acuerdo tampoco han sido públicas, y la ICANN no ha proporcionado aclaraciones con las que argumentar su aprobación de la operación a pesar de que la oposición pública era notable. De hecho, indican en esa investigación, la decisión se hizo por parte del equipo de la ICANN, y no por su consejo de administración.

Esto último hubiera obligado a realizar un estudio mucho más detallado sobre los efectos colaterales de esta operación, y dicho estudio hubiera llevado bastante más tiempo que los dos meses que ha llevado la negociación final, que comenzó en septiembre según un comunicado de la ISOC a The Register. Tampoco hubo anuncio sobre la decisión de eliminar los límites de coste para los dominios .org: simplemente se publicó el documento una vez el cambio entró en vigor.

Fadi Chehade, antiguo CEO de ICANN.

Lo cierto es que las suspicacias aumentan cuando nos enteramos de que fue Fadi Chehade el que registró personalmente el nombre de dominio que usa Ethos Capital. Lo hizo en mayo, y el 14 de aquel mes nacía Ethos Capital en el registro del estado de Delaware en EE.UU. La fecha es también significativa porque el día anterior ICANN había indicado que tenía planes de aprobar esa eliminación del límite máximo de precio para los dominios .org.

Los analistas sospechan que dicho acuerdo lleva en realidad desarrollándose desde hacía meses. El nuevo CEO de la Internet Society (ISOC), Andrew Sullivan, cogió las riendas en septiembre de 2018, y con él llegaron reformas en cuando a sus mecanismos de gestión y la creación de una nueva Internet Society Foundation en febrero de 2019.

Dicha fundación será una de las teóricas beneficiarias del acuerdo económico con Ethos Capital, aunque los detalles de esas ventajas no se han hecho públicas. El comunicado oficial simplemente indicaba, como comentábamos anteriormente, que el acuerdo proporcionaría "fondos sostenibles" para la ISOC.

La ICANN por su parte argumentaba en un comunicado a The Register que no tenía conocimiento del acuerdo y destacaba que "no se consideró nada de esto en los recientes cambios al acuerdo sobre del registro de los dominios .org, ya que no fuimos notificados de ningún cambio propuesto al respecto por parte del PIR".

No parece que la ICANN vaya a poner demasiadas pegas tras la adquisición, y los expertos apuntan al motivo: esto no es más que una forma de "imprimir dinero", puesto que el coste de los dominios, que suele oscilar entre 10 y 15 dólares al año, podría ahora subir de precio y generar ingresos millonarios a sus propietarios, en este caso Ethos Capital.

Ocurrió con la decisión de los Estados Unidos de permitir que Verisign pudiera subir los precios de los dominios .com un 7% al año. Las acciones de Verisign subieron como la espuma tras el anuncio, porque el valor de ese incremento de precio era de nada menos que 1.000 millones de dólares.

De repente a los dominios .org podría sucederles lo mismo, y si ocurre quienes son propietarios de estos dominios se verán ante la situación de pagar una cantidad sensiblemente superior por estos dominios, o dar el salto y cambiar a dominios más asequibles, algo que en internet no suele ser frecuente: cuando alguien lleva tanto tiempo con un dominio en concreto, cambiarlo es tan incómodo como cambiar de número de móvil.

La situación es complicada por tanto para todos los organismos y asociaciones que durante años han identificado ese TLD con su propia filosofía: la gestión privada de estos dominios vuelve a hacer tambalearse otro de los pilares de internet. Y ya son unos cuantos.