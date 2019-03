Esta ha sido la reacción de las grandes compañías de tecnología ante la nueva Ley de Copyright de la UE

Los polémicos artículos 11 y 13 (ahora 15 y 17) han sido aprobados. La nueva Ley del Copyright de la Unión Europea plantea importantes cambios para la internet que todos conocemos, pero todavía es pronto para saber qué implicaciones y efectos tendrá.

Según la directiva aprobada, casi de rebote, las grandes empresas (y no tan grandes), deberán implantar filtros automatizados para detectar contenido susceptible de estar bajo derechos de autor. Una acción que como explica David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual, "convierte a las plataformas que alojan contenidos en los responsables de lo que suben sus usuarios de forma continua y masiva". A lo que concluye que "a todos los efectos es como si los subieran ellos personalmente".

Para conocer un poco más sobre las consecuencias de la nueva directiva de la Unión Europea y cómo afectará a la red, hemos repasado y preguntado a las principales compañías tecnológicas afectadas por las medidas aprobadas. Esta es su postura.

Google

Google ha sido una de las compañías de tecnología que más esfuerzos realizó para evitar la aprobación de esta nueva ley del copyright. A principios de año, alertaba que con la aprobación del por entonces artículo 11, su buscador tendría una apariencia muy distinta. Incluso no se descartaba el cierre de Google News en Europa, aunque no era algo que les gustaría que pasara".

La compañía no ha anunciado decisiones concretas y nos emplaza al futuro, aunque su posición refleja inseguridad. Matt Brittin, presidente de Google Europa ha expresado la siguiente postura sobre los cambios en la directiva sobre el Copyright:

"La directiva sobre Copyright ha mejorado pero seguirá provocando inseguridades jurídicas y perjudicará a las economías creativas y digitales en Europa. Los detalles importan, y esperamos poder trabajar con los responsables políticos, editores, creadores y propietarios de derechos, a medida que los Estados miembros de la UE avanzan en la aplicación de estas nuevas normas".

Youtube

Youtube es otra de las grandes plataformas afectadas. Desde Youtube Creators, han dado las gracias a todos aquellos que explicaron los efectos del artículo 13 y cómo iba a afectar a la comunidad. Y, como Google, emplazan a una posible revisión de la ley.

Update: The European Parliament has now voted on the EU Copyright Directive. Thanks to all the creators who spoke up about how #Article13 will impact them and their communities. Here's our statement on today's vote ⬇️ pic.twitter.com/ETHEOYwr7w — YouTube Creators (@YTCreators) 26 de marzo de 2019

Susan Wojcicki, CEO de Youtube, también ha publicado su postura en su perfil de Twitter haciendo hincapié que la Ley del Copyright fue aprobada por muy pocos votos de margen y que podría haber ido de manera diferente. "Es el principio", apunta.

Wikipedia

Para protestar contra la nueva Ley del Copyright, Wikipedia apagó las versiones de varios países. Una vez aprobada, desde la fundación Wikimedia publicaron un comunicado donde "esperan ver repercusiones directas en todas las actividades online".

You, the Internet user, have lost a huge battle today in Internet parliament. The free and open internet is being quickly handed over to corporate giants at the expense of ordinary people. This is not about helping artists, it is about empowering monopolistic practices. — Jimmy Wales (@jimmy_wales) 26 de marzo de 2019

Según Wikimedia, el artículo 15 requerirá que ciertas páginas web de noticias tengan que adquirir licencias para el contenido que están mostrando. Como resultado, muchas webs que ayudaban a descubrir contenido no podrán ofrecer este servicio, dificultando la posibilidad de encontrar nuevas noticias de fuentes fiables.

Respecto al artículo 17 (antiguo artículo 13), Wikimedia explica que introducirá un nuevo régimen de responsabilidad en toda la Unión Europea, según el cual las webs podrán ser demandadas por violaciones de copyright de los usuarios. Esto incentivará las páginas que filtren todo el contenido y dejen solo las "seguras" desde una perspectiva del copyright. Erosionando las excepciones y limitaciones del propio copyright al dejar que sean las plataformas las que juzguen lo es y no es una infracción.

Desde el lado positivo. Wikimedia explica que la nueva directiva garantizará las obras de dominio público y los museos y bibliotecas podrán ofrecer acceso digital a las obras que todavía no son de dominio público.

Y apuntan un último detalle clave sobre esta nueva ley del Copyright: los distintos países tienen dos años para implementarla en sus leyes nacionales. "Muchos países abrirán y modificarán su ley de derechos de autor por primera vez en años", explica Wikimedia.

Reddit

Reddit es otra empresa afectada directamente por la nueva Ley del Copyright. Pese a ser una compañía norteamericana, tienen una gran base de usuarios en Europa e incluso avisan que esta ley podría afectar a la disponibilidad de sus servicios incluso a los usuarios no europeos.

Desde sus redes sociales y foros han movilizado a sus usuarios para contactar con los políticos y hacerles cambiar el sentido de su voto, una acción que finalmente se ha demostrado incapaz de cambiar el resultado final.

Según Reddit, el conocido como artículo 13 obligará a la plataforma a proactivamente confirmar que cada tema tiene los permisos necesarios. Algo imposible de detectar sin mecanismos automatizados. Se trata de un problema de negocio para ellos, lo que impactará en la habilidad de Reddit para competir contra otras grandes empresas. Pero también ponen el foco en la opacidad del proceso.

Ante la nueva ley del copyright, los usuarios de Reddit ya han empezado a [𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛’𝑠 𝑐𝑜𝑝𝑦𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑙𝑎𝑤].

Mozilla

La fundación Mozilla publicó un comunicado donde describía la nueva Ley de Copyright como una oportunidad perdida.

Según Mozilla, la nueva directiva obligará a los servicios en línea a implementar complejos filtros que en la práctica no serán siempre viables. Mientras que al mismo tiempo, se ha aprobado una medida que socavará el acceso al conocimiento y el intercambio de información en línea.

Desde una postura a favor de los derechos de los creadores, en Mozilla creen que supone una victoria pírrica y esperan que los temas de copyright vuelvan a la agenda política durante los próximos años ya que los problemas para los creadores europeos y la prensa se mantendrán pese a la aprobación de esta nueva ley.

Una vez conocidos los detalles, Raegan MacDonald, director de Mozilla EU Public Policy, ha publicado el siguiente comunicado:

No hay nada que celebrar hoy. Con la oportunidad de incorporar las normas de derechos de autor en el siglo XXI, las instituciones de la UE han desaprovechado el progreso realizado por los innovadores y creadores para imaginar nuevos contenidos y compartirlos con personas de todo el mundo, y han devuelto el poder a grandes sellos discográficos de propiedad estadounidense. Estudios de cine y gran tecnología. Los usuarios de la red sentirán en todas partes el impacto de este voto desastroso y esperamos que los derechos de autor vuelvan al escenario político. Hasta entonces, haremos todo lo posible para minimizar el impacto negativo de esta ley en la experiencia de Internet de los europeos y la capacidad de las empresas europeas para competir en el mercado digital.

Twitter

Otra de las grandes empresas tecnológicas que se ha pronunciado sobre la nueva directiva de Copyright ha sido Twitter.

Preguntados por Xataka, fuentes de Twitter declaran que la compañía ha participado en el debate de la nueva ley del Copyright desde el principio.

"Conservamos nuestras preocupaciones sobre las implicaciones del voto de hoy para la naturaleza abierta, creativa y conversacional de Internet. Seguiremos colaborando con los estados miembros de la UE y la sociedad civil a medida que el proceso de implementación evolucione".

Adicionalmente, en Twitter hacen referencia al posicionamiento de la asociación sectorial EDiMA, organización que representa en Bruselas los intereses de los negocios digitales y las plataformas online.

"Aunque reconocemos que el texto final ha mejorado significativamente con respecto a borradores anteriores, aún estamos en desacuerdo fundamental con él, ya que socava otras leyes de la UE, intenta forzar un modelo de negocio de licencias en plataformas abiertas y debilita la privacidad fundamental y la libertad de expresión de los derechos de Ciudadanos de la UE".

Github

Github, ahora en manos de Microsoft, ha tenido una posición bastante beligerante contra la nueva ley del copyright. Una postura que contrasta con la de Microsoft, que no ha tomado partido ni se ha pronunciado abiertamente.

EU Parliament final #CopyrightDirective vote next week! TL;DR software development itself carved out, © reform needed esp for #TDM, but #Article11 and #Article13 problematic for what developers build, and for the internet broadly. Our analysis holds https://t.co/KChdnNY7Wj — GitHub Policy (@GitHubPolicy) 21 de marzo de 2019

A principios de febrero, la compañía publicaba en su blog su posición sobre la directiva de Copyright que finalmente ha sido aprobada. Un lugar donde reflejaban los cambios y las excepciones, como las del software open source, que han sufrido los polémicos artículos. Según declaraciones de Abby Vollmer, Senior Policy Manager de Github a The Next Web: "Algunos códigos están bajo copyright. Así que esto sería un gran problema para nosotros, ya que la base de código de todos en GitHub estaría sujeta a este requisito de filtración.".

Menéame

Pasando a terreno español, Daniel Seijo, CEO de Menéame, ha publicado un artículo donde explica cómo afectará a Menéame la directiva de copyright europea. ¿Su respuesta? Principalmente que todavía es pronto para saberlo.

¿Cómo afectará a Menéame la directiva de copyright europeo? https://t.co/wx2eVYu7ZW — Daniel Seijo (@dseijo) 27 de marzo de 2019

Seijo recuerda que todavía se tiene que desarrollar la ley española para su aplicación en este país. Una ley que debería concretar sobre puntos sujetos a interpretación como por ejemplo los snippets.

Algunos de los puntos relevantes para Menéame de la ley del copyright serían los siguientes:

"La protección otorgada en virtud del primer párrafo no se aplicará a los actos de hiperenlace". Lo que llevaría a cuestionar si bastaría con redactar la entradilla de forma manual (o automática) de forma que no contenga texto de la noticia.

"Los derechos contemplados en el párrafo primero no se aplicarán con respecto al uso de palabras individuales o extractos muy breves de una publicación de prensa." Un punto que deja margen para la interpretación de lo que se considera "muy breve".

¿Y ahora qué?

Otras empresas como Facebook, Twitch o Tik Tok todavía no se han pronunciado sobre esta nueva directiva de copyright de la Unión Europea. Por el momento, como hemos podido ver por las declaraciones nombradas, todavía queda por conocer cómo llegarán a implementarse los artículos 15 y 17. El marco legal de cada país aún debe establecerse y se acercan elecciones europeas. Un margen de tiempo en el que quizás la presión de estas empresas y la de los usuarios de la red modifiquen de nuevo la ley en el futuro.