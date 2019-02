El Artículo 13 sigue vivo: Francia y Alemania acuerdan llevar a votación una nueva reforma más estricta de la Ley del Copyright

En septiembre del año pasado, la Unión Europea aprobó la reforma de la Ley del Copyright. Sin embargo, en la segunda votación que se realizó a mediados de enero el Consejo Europeo votó en contra, mostrando así su disconformidad con los artículos 11 y 13.

En su descripción anterior, el artículo 13 tenía como objetivo obligar a plataformas como Google, Youtube, Facebook o Twitter monitorizar y proactivamente eliminar el contenido que pudiera infringir el copyright. Una obligación que únicamente aplicaba a grandes plataformas. Pero con los votos en contra de Finlandia, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica y Alemania se bloqueó esa propuesta.

Pero estos días, tal y como ha podido confirmar Politico.eu, dos importantes países de la UE como Francia y Alemania se han puesto de acuerdo para presentar una nueva propuesta que introduce un nuevo Artículo 13. La anterior reforma de la Ley del Copyright fue frenada de forma temporal, pero hasta la aprobación definitiva todavía hay margen para presentar cambios. Las elecciones europeas se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo, una fecha relativamente cercana y que da poco margen a que todos los países de la UE se pongan de acuerdo.

Según el Financial Times, Alemania buscaba que las pequeñas y medianas empresas con ingresos menores de 20 millones estuvieran exentas del filtrado, pero Francia se opuso. Un debate que parece haberse solucionado ya que habrían encontrado un punto medio. Más allá de los diferentes movimientos que luchan por el respeto a los derechos en la red, el punto de vista diferente entre Francia y Alemania a la hora de aplicar el Artículo 13 fue una de las claves para tumbar la votación .

Julia Reda, diputada de Los Verdes en el Parlamento Europeo y crítica con la reforma, describe así la posición de Francia y Alemania:

Según describe Laura Kayali, periodista de Politico que ha tenido acceso al documento, el pacto entre los dos países establece que la reforma de la Ley del Copyright y en concreto el Artículo 13 debería aplicar sobre todas las plataformas con beneficios. Y para ello establece unos filtros muy concretos de excepciones: disponible al público desde hace menos de 3 años, un volumen de negocios anual inferior a 10 millones y menos de 5 millones de usuarios únicos al mes.

There is no general carve-out for SMEs (like Germany wanted), but a targeted carve-out for smaller platforms (like France wanted).