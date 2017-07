Y al final se rompió: el enorme iceberg de Larsen C en la Antártida es mucho más grande de lo que se esperaba

La Antártida guarda aún algunos misterios para los científicos, pero no será porque éstos no se estén dedicando a observarla. Lo último fue la detección de una gran grieta cuyo avance hacía presagiar el desprendimiento de un gran bloque de hielo, y finalmente esto ha ocasionado el desprendimiento un gran iceberg, más grande de lo esperado.

De hecho hace casi justo una semana hablábamos de la posibilidad de que una grieta acabase dando un bloque de hielo tan grande como La Rioja (España). Una grieta detectada en la plataforma de hielo Larsen C, la cual da señales preocupantes desde principios de año, y que desprende finalmente un iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados.

Larsen C dice adiós a un 12% de su masa

En enero de este año se fortalecía la idea de que Larsen C iba a correr la misma suerte de Larsen A y B, aunque lo que no se sabía era si íbamos a ver una rotura múltiple en icebergs más pequeños o el desprendimiento de uno o varios grandes bloques. Lo que hoy leemos en [el blog del proyecto MIDAS](The Guardian) es que finalmente se ha desprendido un bloque de 5.800 kilómetros cuadrados y que flota en el mar de Weddel.

The Larsen-C rift opening over the last 2 years from #Sentinel1 pic.twitter.com/MT9d3HAw1M — Adrian Luckman (@adrian_luckman) 31 de enero de 2017

Con un billón de toneladas menos, la plataforma de hielo Larsen C se reduce un 12% en volumen, siendo uno de los diez icebergs más voluminosos que se han registrado en la historia. Algo que los científicos han detectado gracias a las imágenes más recientes que ha capturado el satélite MODIS de la misión Sentinel 1 de la ESA (la Agencia Espacial Europea).

Esta gran masa os datos que se han ido recogiendo sobre la grieta indican que en la última semana de junio ésta aceleró su crecimiento alcanzando los 10 metros por día. Y lo que está por venir es que en el futuro de Larsen C haya una rotura múltiple en fragmentos más pequeños a proporción de éste último, según apunta Adrian Luckman, profesor de glaciología en la Universidad Swansea a The Guardian (el autor del tweet compartíamos antes con el pequeño vídeo de la grieta en enero).

Mapa de Larsen C con una imagen térmica del satélite MODIS a fecha de hoy 12 de julio mostrando el nacimiento del gran iceberg. ( Project MIDAS

Como un cubito en el vaso de bebida

Aunque lo consideremos lejano, este desprendimiento podría ser otro signo del calentamiento global que afecta al planeta desde hace años. El deshielo no es ni mucho menos algo que sólo afecte a la densidad de los cascos polares; todo ese volumen de hielo que pasa a agua lo asumen los océanos y con ello sube el nivel del mar.

No obstante, desde MIDAS matizan que esto es un "evento natural" y que "no son conscientes de ninguna relación con el cambio climático inducido por el ser humano", según el Dr. Martin O’Learyn explica en el comunicado. Aunque por otra parte, lo que recuerda Martin Siegert (profesor de geociencias en el Colegio Imperial de Londres) en The Guardian es que la fusión completa de la Antártida haría que el nivel del mar pudiese subir hasta 60 metros.

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR — Project MIDAS (@MIDASOnIce) 12 de julio de 2017

Está la posibilidad de que Larsen C pueda salvarse en cierto grado si, como dijimos al hablar de esto la semana pasada, los inviernos australes frenasen algo el deshielo. Pero el albo continente sigue registrando temperaturas altas récord, aunque nos queda mucho por saber a cerca de la climatología del mismo y el registro de estas temperaturas tan cálidas (17,5 grados centígrados) se asocia a fenómenos puntuales como El Niño.

Tendremos que esperar unas décadas para ver la evolución de este gran iceberg y de si tiene consecuencias a largo plazo más allá del mismo bloque de hielo, así como el destino que depara a la plataforma de hielo de la que procede. Quizás los expertos coinciden en que este hecho aislado no es motivo para alarmarse, pero no podemos evitar pensar en otra línea en el amplio currículum de efectos del cambio climático que acumula la presencia del ser humano en la Tierra.

