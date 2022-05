Acabamos de encontrar una civilización entera perdida bajo el Amazonas. Gracias a medir nubes

La selva escondía secretos que estaban vedados a los hombres. Literalmente, de hecho. La vegetación es tan densa, sofocante y salvaje que muchos se perdieron tratando de sacarlos a la luz. El explorador británico Percy Fawcett, por ejemplo, empezó su búsqueda de la legendaria ciudad perdida de Z en Bolivia a principios del siglo XX y "desapareció misteriosamente pocos años después", pero a la luz de lo que acabamos de descubrir no iba muy desencaminado.

Los indicios estaban ahí “Hace tiempo que sospechamos que en los Llanos de Mojos bolivianos se encontraban algunas de las sociedades precolombinas más complejas de toda la cuenca amazónica", explicaba Heiko Prümers, el responsable del equipo de arqueólogos acaba de descubrir una enorme red de estructuras, asentamientos y ciudades que "está a la par con la de cualquier sociedad antigua”.

Hasta ahora, nuestra comprensión de la cultura casarabe (que se desarrolló entre el 500 y el 1400 después de Cristo) se ha limitado a la evidencia que aportaban unos pocos sitios aislados. Todo lo demás estaba más allá del límite de la selva, bajo una densísima vegetación que dificultaba el mapeo de toda esa extensión de la selva tropical boliviana. Los investigadores intuían que podía haber cosas importantes, pero todo lo relacioando con esta civilización estaba envuelto en el misterio.

Pero entonces, aprendimos a mirar. O, lo que es lo mismo, creamos LiDAR. No deja de ser curioso que LIDAR haya saltado a la fama por los coches autónomos. Sin embargo, su origen es aún más curioso: es una tecnología diseñada en los sesenta para medir las nubes. LIDAR son las siglas de “laser imaging detection and ranging” y se trata, como su propio nombre indica, de un sistema de medición y detección de objetos mediante láser.

Si los radares mapean el entorno emitiendo ondas de radio que “rebotan” en los objetos y los sónares usan ondas acústicas, los 'lidares' utilizan un proceso análogo, pero con un foco emisor de haces de rayos láser infrarrojos. Gracias al foco emisor y a una lente receptora, somos capaces de obtener de forma sencilla mapas en 3D del terreno a altísima resolución.

En los coches autónomos se ha convertido en una herramienta muy potente (aunque polémica) que permite monitorizar a tiempo real la posición precisa de millones de puntos y la distancia entre cada punto y el automóvil. En un avión y junto a un GPS y un sistema de navegación inercial, podemos alcanzar precisiones de menos de medio metro en planimetría y 15 centímetros en alturas -- atravesando las cubiertas vegetales incluso con condiciones meteorológicas adversas.

Una civilización entera oculta bajo la selva. Usando esta tecnología, Heiko Prümers y sus colegas examinaron seis zonas en una región de 4.500 km2 en los Llanos de Mojos. Allí encontraron dos sitios de asentamiento grandes (Cotoca y Landívar) y 24 sitios más pequeños. Descubrieron grandes plataformas de tierra, arquitecturas elaboradas, canales y sistemas de almacenamiento de agua e incluso pirámides cónicas de hasta 22 metros de altura. Un nivel de complejidad social que no solo no sabíamos que estaba ahí, sino que creíamos que no podía existir.

Un desafío para nuestra comprensión del Amazonas. Tradicionalmente, pensábamos que los ecosistemas tropicales eran incapaces de soportar civilizaciones a gran escala. Eso se fue desmintiendo a medida que aprendíamos cosas sobre la civilización maya, es verdad. Pero gran parte de los especialistas consideraban que Mesoamérica era más bien la excepción que confirmaba la regla.

Poco a poco, bajo los bosques tropicales del sudeste asiático y el África subsahariana, hemos ido encontrando restos de grandes civilizaciones. No obstante, el sudeste del Amazonas permanecía "vacío". Hasta ahora. Aún queda mucho por investigar (y muchísimo por investigar), pero es fascinante ver como la historia de la humanidad va emergiendo gracias a la tecnología.

Imagen | z: la ciudad perdida