SpaceX ya está estudiando posibles sitios para aterrizar en Marte, según indican unas fotografías de la NASA

Tenemos la Luna muy cerca y hay mucho interés en volver. Algo que sería de nuevo una hazaña y una misión compleja, pero llegar al Planeta Rojo parece un objetivo quizás más seductor y en Space X podrían estar ya considerando en qué sitios de Marte aterrizará su Starship.

Porque aunque llegar y establecerse en Marte es algo que aún plantea retos complicados o imposibles de superar con la tecnología actual, se trata de algo que figura en los planes de agencias espaciales como la NASA o SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y unas fotografías de la base de datos de la agencia estadounidense señalan esos posibles sitios que estarían considerando para que el gigantesco cohete pose sobre la superficie marciana.

Un lugar plano, seguro y "calentito"

Las fotos han salido a la luz gracias a Robert Zimmerman, que las ha publicado en su web Beyond the Black tras haber revisado las últimas tandas de fotos del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Lo delator: que muchas fotos venían con el texto de Candidate Landing Site for SpaceX Starship ("Sitio candidato para el aterrizaje de una nave SpaceX").

Según explica el escritor especializado, las fotos son indicativas de que la compañía está buscando un sitio en el que pueda aterrizar Starship, aquel colosal cohete que vimos tomar forma en las instalaciones de Texas de la compañía. Añadía además que estos sitios eran además candidatos para encontrar en ellos hielo subterráneo.

En el área marcada por el recuadro rojo se encuentran los cinco sitios que Zimmerman identificó como posibles áreas de aterrizaje. Imagen: HiRISE

Las imágenes fueron tomadas por el telescopio HiRISE, capaz de capturar imágenes de la superficie del planeta marciano con una resolución muy alta hablando de fotografías de este tipo: píxeles de unos 30 centímetros. O lo que es lo mismo, tres veces más que la que da Google Earth.

Las áreas se sitúan entre las regiones de Arcadia Planitia y Amazones Planitia, entre los 30 y 60 grados latitud norte (siendo esta la banda donde se considera que existen los glaciares marcianos). Además, según explica Zimmerman son áreas cuyo clima se considera "templado" (hablando de Marte) y planos, por lo que serían más favorables para un aterrizaje.

Las fotografías son las que os ponemos a continuación, correspondiéndose con las siguientes:

Calentando motores

De esto también se han hecho eco en Business Insider. De hecho, han logrado encontrar hasta nueve referencias a posibles sitios sumando cuatro a las cinco halladas por Zimmerman.

Sobre ese cohete que vimos hecho una realidad hace unos meses, el popular CEO explicó que la capacidad máxima es de 100 toneladas y que en conjunto tendrá hasta 31 motores Raptor, dando una propulsión de 5.400 toneladas. En cuanto a los pasajeros, el Starship podrá albergar hasta 100 personas.

Pero de momento en SpaceX no se han pronunciado y faltaría una confirmación oficial de todo esto, tampoco el investigador del JPL de la NASA con el que Zimmerman intentó asegurar la información (Nathan Williams). Parece bastante plausible debido al manifiesto interés de llegar a Marte tras hacerlo a la Lunay al encontrarse el Starship en un estado bastante avanzado según la empresa, así que veremos si esto se confirma y bien Musk o bien algún otro representante de SpaceX habla de estos posibles sitios.