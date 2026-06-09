El James Webb acaba de hacer algo que nunca habíamos logrado con un visitante interestelar: leer su composición química

Cada vez que un visitante interestelar se acerca a las inmediaciones de la Tierra se genera un gran revuelo en todo tipo de sectores más o menos especializados. Hay quien lo ve como una oportunidad de oro para conocer un poquito más a nuestros sistemas planetarios vecinos y también quien los teme, por considerarlos como una posible tecnología extraterrestre.

Lo vimos en 2017 con Oumuamua, en 2019 con 2I/Borisov y el año pasado con el cometa 3I/ATLAS. Del primero y el segundo ya no se habla tanto, pero del tercero se siguen publicado estudios. Por ejemplo, uno que se ha dado a conocer recientemente, en el que, gracias al James Webb, se ha conseguido por primera vez analizar la huella química de un objeto interestelar.

Gases muy raros para nuestro sistema solar. Gracias al espectrógrafo de MIRI, el instrumento especializado en el infrarrojo medio del James Webb, se ha podido analizar la composición química del 3I/ATLAS. Esto es así porque las distintas sustancias químicas reflejan la luz de una forma diferente. Analizando el espectro resultante, se pueden identificar gases distintos.

En este caso, se detectó vapor de agua más allá del núcleo, posiblemente a causa de la fusión de granos de hielo presentes en el cometa. Además, se identificaron tanto metano como dióxido de carbono muy cerca del núcleo. Es la primera vez que se identifica metano en un visitante interestelar. La proporción de estos dos últimos gases en relación con el agua es muy alta. Demasiado para lo normal en los cometas del sistema solar, por lo que se sigue apoyando la idea de que este visitante llegó de algún otro lugar muy recóndito.

MIRI muestra el cometa interestelar en tres longitudes de onda de luz diferentes e ilustra dónde se localizaban los distintos gases en el momento en que se observó el cometa.

Dos fechas clave. Las mediciones con el Telescopio Espacial James Webb se llevaron a cabo en dos fechas distintas. Por un lado, entre el 15 y el 16 de diciembre de 2025 y en segundo lugar el 27 de diciembre de ese mismo año. Por esa época, nuestro visitante estelar iniciaba su viaje de regreso tras dar la vuelta al Sol.

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El Sol es esencial. Se habían intentado identificar los gases de este cometa con anterioridad. Sin embargo, el metano permaneció oculto hasta este momento. Los autores del estudio creen que esto se debe a que había permanecido oculto en sus profundidades, bajo el hielo, y que hizo falta que el Sol derritiese parte de ese hielo para que emergiera a la superficie.

La búsqueda sigue. Cuando 3I/ATLAS se acercó a nuestro planeta, muchos instrumentos aprovecharon para posarse en él e intentar obtener la mayor cantidad de datos posible. Buen ejemplo de ello es el de la sonda JUICE, de la Agencia Espacial Europea. Si bien el objetivo inicial de esta misión es estudiar las lunas heladas de Júpiter, se encontraba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cuando recibimos a nuestro misterioso visitante.

La ESA calculó que sería su nave más cercana en el momento del acercamiento, por lo que la usaron para tomar información sobre el cometa en noviembre de 2025. Esta se envió a la Tierra en febrero de 2026, así que desde entonces hay científicos trabajando en su análisis. El estudio que se ha publicado ahora, posiblemente, sea solo el primero de muchos. Y es que 3I/ATLAS ya se marchó, pero el interés por conocer todo lo posible sobre él se quedó entre nosotros.

Imagen | International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/B. Bolin | NASA, ESA, CSA, STScI, M. Belyakov (Caltech), I. Wong (STScI), Procesamiento de Imágenes: A. Pagan (STScI)

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