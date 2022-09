Huawei aún cree que puede resurgir en el mercado del smartphone. Esta es su visión para Europa

La vuelta al cole ha empezado fuerte en el mundo tecnológico. Apenas habíamos entrado en septiembre y empezaba la feria IFA. Allí tuvimos ocasión de ver los últimos lanzamientos de Huawei para Europa. La firma anunció la llegada del nuevo Huawei Nova 10 y también el Huawei Matebook X Pro, su nuevo portátil de gama alta.

Con motivo de nuestra visita, aprovechamos para entrevistar a William Tian, máximo responsable del área de consumo en Europa. Con él pudimos hablar acerca de los últimos lanzamientos de la marca, el mercado de portátiles, las dificultades a las que se enfrentan tras el bloqueo y el futuro de la compañía.

Huawei y los portátiles, su nuevo caballo de batalla en Europa

Sin ser una de las marcas tradicionales, Huawei no es nueva en esto de los portátiles. En 2016 lanzaban el primer Huawei MateBook y a día de hoy cuentan con un catálogo bastante extenso que cubre distintas gamas de precio. Tras el bloqueo de Estados Unidos, Huawei se ha centrado más en otras áreas de su catálogo y los portátiles son una de las más prolíficas.

En IFA vimos el ya mencionado Huawei MateBook X Pro, pero hace apenas unos meses también anunciaban el Huawei Matebook D 16. Viendo la frecuencia de los lanzamientos, nos queda claro que es una categoría muy importante para Huawei, veamos qué más nos dijo su presidente europeo.

El Huawei MateBook X Pro 2022

Xataka: Empecemos hablando sobre el mercado de portátiles… Huawei está lanzando bastantes portátiles últimamente, hemos visto el MateBook 16, ahora el MateBook X Pro, ¿Cómo se están comportando en ventas?

William Tian: Bueno, hemos lanzado nuestro MateBook 16S y el D16 hace un par de meses. Desde entonces en mercados como España, Alemania, Francia… hemos visto que estos dos portátiles de 16 pulgadas encajan perfectamente con el nuevo Hybrid Mode. Puedes trabajar desde cualquier parte en cualquier momento, pero también trabajar desde casa con una gran pantalla, con un alto rendimiento como en las tabletas de última generación. También destaca la calidad de la pantalla, es muy cómoda, protege la vista y de alta resolución… Parece que recibimos una buena review de vosotros.

La economía ahora mismo es bastante difícil, así que la demanda del mercado [de portátiles] no es tan fuerte. como antes

¿Y podrías darnos un número de ventas de portátiles? No solo de este modelo. Tenéis un gran porfolio de portátiles. ¿Cómo se están vendiendo?

Tenemos el MateBook X Pro, nuestro flagship. Tenemos también un MateBook 14 y 14S, los MateBook D Series, D14, D15, D16, tenemos una gama completa de portátiles, así que el rendimiento en general está cumpliendo nuestras expectativas para este año. No obstante, la demanda se incrementó por la pandemia al trabajar desde casa, pero ha estado cayendo en los pasados dos trimestres. La economía ahora mismo es bastante difícil, así que la demanda del mercado creo que no es tan fuerte como antes. El rendimiento general del área de PC creo que puede cumplir con nuestras expectativas, pero no te puedo revelar números específicos sobre mercados específicos.

La mayoría de vuestra categoría de ordenadores son portátiles, pero también tenéis otros productos como los MateView o el MateStation en diferentes formatos. ¿Vais a expandir vuestro catálogo con más formatos como pantallas u ordenadores de sobremesa?

Sí, hemos expandido nuestra línea con sobremesas, workstations, all-in-one y también con monitores, impresoras… pero nosotros nos basamos en la situación real de cada mercado; no decidimos lanzar cada nuevo producto en todos los mercados.

Así, por ejemplo, en España, como en Alemania o en Francia, que son los grandes mercados europeos, hemos lanzado nuestros monitores o nuestros ordenadores de sobremesa (aunque los sobremesa son más para nuestros clientes comerciales), pero el portátil es todavía nuestra categoría más grande para la “oficina inteligente”.

¿Y qué hay del gaming? ¿Vais a explorar esta área?

Ahora mismo no tenemos un plan para hacerlo.

Huawei MateBook, la primera tablet convertible de Huawei, lanzada en 2016

Huawei es una marca relativamente nueva dentro del negocio de los ordenadores comparado con otras como HP o Acer. ¿Cómo ha cambiado el mercado desde que empezasteis? ¿Qué quería el público entonces y qué quiere ahora en un portátil?

Entramos en el mercado del portátil después que en el mercado del móvil así que esto nos permitió aprovechar parte de nuestro expertise, nuestro know-how en smartphones para transferir algo de innovación y algunas funciones de los smartphones a los portátiles. Por ejemplo, cuando lanzamos el MateBook X Pro, en el touchpad trajimos una de nuestras funciones favoritas, lo que llamamos “knock-call”, para hacer una captura de pantalla, y creemos que a nuestros clientes les encantará. Y lo mismo con las pantallas Full View, ajustando las pantalla al cuerpo, a sus bordes, sin biseles, a un 99%. Estas características más sofisticadas del diseño industrial, vienen del smartphone y pasan al portátil, ¿sabes? Los fabricantes de portátiles han seguido la tendencia.

Y no sólo el hardware, también el software. Introdujimos el concepto de superdevice en Barcelona este año. Así que estos superdevices permiten trabajar simultáneamente en varios dispositivos cruzados: portátil, tablet, smartphone, incluso smart TV o el reloj... Por ejemplo, arrastrar y soltar entre dispositivos. Puedes conectar el smartphone y el portátil o dos tablets…

Toda esta innovación nos ha hecho ya el número dos en portátiles en China, porque las marcas tradicionales han estado ahí durante dos o tres décadas, pero nosotros hemos estado ahí solo cinco o seis años.

En los entornos de trabajo durante la pandemia, la gente no estaba preparada para comprometer la ligereza y la portabilidad en favor de una pantalla más grande. También están las "conferencias inteligentes", en las que se usa inteligencia artificial en las cámaras y el sonido. Puedes tener tu fondo virtual, usar cancelación de ruido, la cámara puede seguir tu cara incluso cuando te mueves. Hemos introducido todo esto como una nueva experiencia.

Toda esta innovación nos ha hecho ya el número dos en portátiles en China, porque las marcas tradicionales han estado ahí durante dos o tres décadas, pero nosotros hemos estado ahí solo cinco o seis años...

Sois número dos. ¿Quién es el número uno?

Es Lenovo, esto en el mercado de consumo, pero también trabajamos en el mercado comercial. En el segmento premium del portátil ya somos el número uno en China. Así que ves que todo este software, hardware, innovación… nos ha llevado al número uno y al número dos en estos mercados.

¿Dónde queréis estar en el negocio de los ordenadores en los próximos 5 años? Quiero decir aquí, en Europa.

Aquí creo que lo primero es continuar invirtiendo en I+D en este área y continuar transfiriendo nuestro conocimiento de los smartphone, las tablets o lo que sea al ordenador y realmente ser innovadores en la industria. De esta forma traeremos los mejores productos y la mejor experiencia a este mercado para poder mejorar y convertirnos en una marca premium, un proveedor de productos de alta calidad en la industria. También aquí, en Europa. Nos llevará un tiempo pero eso es nuestro objetivo.

O sea, que queréis ser el número uno…

No quiero decir el número uno, pero sí, si somos capaces de hacer nuestros productos innovadores, si podemos mejorar esta experiencia, con una gran integración entre hardware y software, nos llevará hasta ahí.

Huawei en el mercado móvil: capeando el temporal

Que la división de móviles de Huawei está sufriendo grandes dificultades desde que Estados Unidos la añadiera a la 'entity list' en mayo de 2019 no es ningún secreto. Como consecuencia del bloqueo, la compañía no puede usar Android en sus móviles, que tampoco pueden llevar chips 5G. Huawei está en una evidente desventaja, especialmente en Europa, algo que se ha visto reflejado en la caída de las ventas que incluso afecta a China. ¿Cómo están capeando el temporal?

Huawei Nova 10 y Nova 10 Pro

Vuestra estrategia 1+8+N ponía el smartphone en el centro, pero en Europa, sin Android, las ventas han caído. ¿Cómo se puede cumplir esa estrategia fuera de China con esta dificultad?

El negocio del smartphone es muy crítico, y si, hemos estado enfrentándonos a muchos desafíos en el mercado del smartphone por la razón que todos sabemos, pero no nos hemos rendido. Por esta razón traemos el Nova 10 y el Nova 10 Pro al mercado europeo esta semana en la IFA.

Y este Nova 10 Pro trabaja mejor a través de la cámara. Su cámara frontal es una cámara dual de 60 megapíxeles, con gran angular y autofocus. También tenemos otra cámara macro para permitirnos las autofotos con mucho detalle de nuestra cara; es lo que mejor funciona en una cámara frontal. Y cada vez más gente hace streaming, vlogs, Tik Tok, selfies...

La situación del smartphone es muy crítica, y si, hemos estado enfrentándonos a muchos desafíos en el mercado del smartphone sin que hubiera razón, pero no nos hemos rendido.

Esto demuestra que no hemos dejado el mercado del móvil, seguimos trayendo nuevos productos a este mercado. Y sí, sabemos que el volumen de ventas en este mercado, también en China, ha estado cayendo, pero seguimos trabajando con nuestros proveedores de contenido para seguir trayendo apps a bordo a nuestra AppGallery. Además tenemos el sistema Phone Clone para transferir tus actuales aplicaciones aun teléfono Huawei. También tenemos Petal Search para encontrar las pocas aplicaciones que no puedas encontrar en nuestra AppGallery. Funciona perfectamente y así damos más posibilidades a nuestros usuarios.

No hemos dejado de trabajar con nuestros proveedores de contenido que traen las aplicaciones más maduras de nuestra AppGallery. Seguimos trabajando en esto, no solo el smartphone, también en el wearable. La última novedad que quiero compartir contigo es sobre Strava. Si usas un reloj de Huawei, Huawei Health se va a integrar con Strava. Vamos a seguir trabajando con todo tipo de proveedores de contenido para permitir a nuestros usuarios acceder a todo tipo de aplicaciones. Sabemos que va a llevar algo de tiempo pero vamos a estar ahí.

Este año hemos visto más smartphone de gama alta llegar a Europa, como el Huawei P50, los teléfonos plegables, ahora mismo traéis el Nova 10 y el Nova 10 Pro a la gama media, pero ¿qué hay de la gama de entrada? ¿Qué ha pasado con los teléfonos baratos?

Para la gama de entrada vamos a lanzar también algunos dispositivos. Por ejemplo el Huawei Y70 que será un modelo de la gama de entrada en España. Será en unas pocas semanas. Es un teléfono de entrada y lo veréis en el mercado español.

El plegable Huawei P50 Pocket.

Hablando de teléfonos de gama alta, el Huawei Mate 50 va a ser lanzado la próxima semana. ¿Lo veremos en Europa

Creo que sí, pero del precio, disponibilidad y fechas en cada mercado no te puedo decir…

Hace unos años, las cosas iban realmente bien para Huawei en España. Estabais a punto de quitarle la corona a Samsung, pero entonces llegó el veto de Estados Unidos, Xiaomi acababa de llegar y ahora son súper fuertes en España… ¿Qué crees que le costaría Huawei volver a ese momento dulce? ¿Crees que posible volver a ese punto?

Como he dicho, nunca nos hemos rendido. Tras el problema con los smartphone hemos seguido trabajando en nuestro porfolio; en los wearables, en los PC en las tablets de los monitores… Hemos estado haciendo progresos en todas estas categorías de productos, mientras en el smartphone hemos estado presentando la gama alta, con nuestros Mate 50 o el Mate XS2 que se acaba de empezar a vender en España. Como he dicho, el Nova 10, el Nova 10 Pro también han sido elegidos. Hay montones de compradores leales en el mercado europeo que están buscando teléfonos Huawei... Así que tenemos confianza. Volveremos.

Huawei es más que móviles y ordenadores

Huawei era conocida por sus móviles, pero en su catálogo contaban con más categorías de producto que, tras el bloqueo, están ganando más protagonismo. De los portátiles ya hemos hablado, pero hay más terrenos en los que Huawei está trabajando como los wearables o el audio. Preguntamos a su presidente europeo por esta y otras categorías que Huawei está explorando o podría explorar en un futuro.

¿Qué le hace falta a una categoría de productos para que consideréis entrar en ella? ¿Por qué portátiles? ¿Por qué wearables? ¿Qué necesitáis para entrar en ello?

En Huawei hemos diseñado nuestras estrategias hace muchos años, antes del veto americano. Queremos proporcionar una vida fácil a nuestros clientes a través de cinco áreas diferentes: ofrecemos una oficina más inteligente, facilitamos el trabajo en movilidad, nos adaptamos a las casas, al entretenimiento y al hogar inteligente. Puede sonar a marketing, pero en nuestro departamento de investigación y desarrollo estamos realmente centrados en estas cinco áreas que son capaces de hacer nuestra vida mejor. Esta es nuestra estrategia en el largo plazo.

En Huawei hemos diseñado nuestras estrategias hace muchos años, antes del veto americano. Queremos proporcionar una vida fácil a nuestros clientes.

¿Y habéis considerado entrar en el mercado del automóvil?

El coche es uno de nuestros focos de negocio dentro del grupo completo. Vamos a proveer de componentes para el coche inteligente o el coche electrónico. Vamos a proveer también la cabina inteligente, para acercar una experiencia como la del smartphone, para que puedas acceder a todas las apps, todos los servicios integrados en el coche. También la conducción autónoma, tecnología para evitar accidentes... pero no fabricamos coches.

¿Qué categoría de productos de los que dices que trabajáis en vuestra estrategia crees que puede hacer a Huawei más exitosa?

Creo que sabes que siempre escuchamos a nuestro cliente. También miramos a nuestros propios puntos fuertes, nuestras propias fortalezas y tratamos de llegar a las necesidades del cliente. Creo que en Huawei somos buenos en el móvil, en la conexión inalámbrica, en la inteligencia artificial, los chipsets... Creo que esos son nuestros puntos fuertes.

Miramos a las necesidades del consumidor y vemos lo que es tendencia, como el fitness y la salud, la computación o el negocio de los móviles. Ah, y también el negocio del software. Y estos serían nuestros objetivos.

El Huawei Watch GT 3 Pro presentado en mayo en Europa.

Hace poco salió un informe de Counterpoint sobre las ventas de smartwatches y Huawei había perdido la segunda posición en favor de Samsung. ¿Cómo planeáis vender más smartwatches Huawei o pulseras deportivas?

Una de las encuestas que hemos recibido dice de hecho que somos el número dos globalmente durante el primer trimestre de este año pero no he visto el informe del segundo trimestre. Somos el número uno absoluto en China. Somos también un jugador importante en todos los mercados como España, Alemania, Francia… porque tenemos un porfolio con una línea muy completa. Tenemos relojes inteligentes como el Watch 3, el Watch 3 Pro, relojes más deportivos como el Watch GT3 o, Watch GT Pro y la pulsera Fit 2 . También otros modelos más enfocados a la salud, como el Watch D que es capaz de medir la presión de la sangre en todo momento y lugar. Tenemos también un básico como la Huawei Band que puedes llevarla toda la noche, incluso sin necesidad de cargar, capaz de medir la calidad del sueño...

Tenemos un abanico muy completo, e invertimos un montón de dinero en este tipo de tecnología personal. Por ejemplo, el año pasado invertimos en un centro de investigación y desarrollo de cinco mil metros cuadrados, que hasta donde sé es el laboratorio dedicado al fitness más grande de este tipo en el mundo. Trabajamos con más de 80 institutos de investigación por todo el mundo para desarrollar nuevas tecnologías para nuestros wearables. Podemos traer productos más innovadores al consumidor no solo en hardware sino también el software.

Huawei y la innovación

Para terminar, hablamos con William Tian acerca del compromiso de la compañía con la innovación, uno de sus principales focos de inversión, especialmente ante un futuro tan incierto.

Huawei invierte muchísimo en I+D. Concretamente, destináis una cuarta parte de vuestros beneficios en I+D. Es un porcentaje más grande que el de Microsoft, Meta, Alphabet... ¿Qué buscáis con esta inversión tan grande?

Huawei es la segunda compañía que más dinero gasta en I+D. Tenemos el mayor gasto enfocado en el área de la tecnología de la Información y Comunicación (ICT), como la tecnología inalámbrica, 5G... Invertimos mucho también en inteligencia artificial, que está en todas partes y es clave en nuestro negocio de la nube.

Huawei también es realmente buena en fotografía; la mejor cámara no está sólo relacionada con el mejor hardware, sino que también tiene que ver con IA, también los chipsets. También tenemos la mejor tecnología Solar Panel Converter... Así que invertimos un montón en estas áreas, en el conocimiento en ICT, en el conocimiento en energía verde, en cámaras, en baterías, todo eso...

El 5G es ya una realidad pero, al menos en España, estamos lejos de tener el "verdadero" 5G. Hemos oído hablar de avances impresionantes para la industria o cirujanos operando a distancia, pero ¿qué hay del consumidor? Todavía no sabemos qué vamos a poder hacer con el 5G aparte de poder descargar cosas mucho más rápido. ¿Cuáles serán los beneficios aparte de esto?

Sobre el 5G no estoy seguro. Creo que no soy el más adecuado para esta pregunta.

Continuaremos invirtiendo en I+D, continuaremos desarrollando nueva tecnología, productos y servicios, y seguiremos trayendo estos productos y experiencias al mercado, incluido el mercado europeo.

Hace 10 años Huawei ya estaba en España pero su presencia era de sólo dos o tres teléfonos con un precio muy barato. Han pasado un montón de cosas desde entonces. Hace un par de días lanzasteis el teléfono plegable con un precio de 2.000 euros. ¿Dónde queréis estar en los próximos 10 años?

Nuestra visión de traer una vida IA perfecta y seguir con nuestra estrategia de cinco áreas, está visión no cambiará para los próximos 10 años. Continuaremos invirtiendo en I+D, continuaremos desarrollando nueva tecnología, productos y servicios, y seguiremos trayendo estos productos y experiencias al mercado, incluido el mercado europeo. Es nuestra meta, así que no vamos a cambiar nuestra visión en el camino.